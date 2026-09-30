Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πώς έχασε τη ζωή του ο 36χρονος που έπεσε σε πηγάδι – Τον εντόπισε φίλος του

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης ενός 36χρονου στον Πύργο Μονοφατσίου, καθώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από φρέαρ στην περιοχή Αστερουσίων στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο 36χρονος, κάτοικος του γειτονικού χωριού Ροτάσι, είχε μεταβεί το πρωί της Τρίτης στην περιοχή με το τρακτέρ του, προκειμένου να πραγματοποιήσει αγροτικές εργασίες.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο άνδρας φέρεται να πλησίασε ένα πηγάδι προκειμένου να το ελέγξει. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όταν πάτησε πάνω στη μεταλλική λαμαρίνα που το κάλυπτε, αυτή υποχώρησε, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό από ύψος περίπου 20 μέτρων και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Η οικογένειά του τον αναζητούσε από την Τρίτη, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Το πρωί της Τετάρτης φίλος του 36χρονου τον εντόπισε και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις διάσωσης και ξεκίνησε επιχείρηση για την ανάσυρσή του. Ωστόσο, όταν οι διασώστες κατάφεραν να τον εντοπίσουν, ήταν ήδη αργά.

Η σορός του 36χρονου μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.