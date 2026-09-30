Bloomberg: Τα δύο αιτήματα Μητσοτάκη στην επιστολή προς τη φον ντερ Λάιεν για την ενεργειακή κρίση

Επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απέστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας κοινές και ουσιαστικές ευρωπαϊκές παρεμβάσεις για την αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

«Ήρθε η ώρα για τολμηρές και κοινές λύσεις, που θα ξεπερνούν τις γενικές παραινέσεις», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις ανατιμήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πρόσωπο που γνωρίζει το περιεχόμενο της επιστολής, οι προτάσεις της Αθήνας περιλαμβάνουν την εξαίρεση των προσωρινών μέτρων στήριξης των κρατών-μελών από τους σχετικούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς έως ένα συγκεκριμένο όριο. Παράλληλα, ο Έλληνας πρωθυπουργός πρότεινε τη δυνατότητα αξιοποίησης των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν από την αύξηση του γενικού επιπέδου των τιμών, αποκλειστικά για την ενίσχυση των πολιτών και της αγοράς.

Η πρωτοβουλία αυτή λαμβάνει χώρα εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εντείνουν τα μέτρα προστασίας των καταναλωτών από το κύμα ακρίβειας. Σημειώνεται ότι, στις αρχές της εβδομάδας, η Κομισιόν απηύθυνε προειδοποίηση προς τα κράτη-μέλη για τον κίνδυνο νέας ενεργειακής κρίσης ενόψει του χειμώνα, εξαιτίας των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, ζητώντας περιορισμό της ζήτησης και ενίσχυση των αποθεμάτων φυσικού αερίου.