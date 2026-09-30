Τσουκαλάς: Πανικόβλητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης «ξήλωσε» σήμερα το πουλόβερ του success story της οικονομικής του πολιτικής

«Πανικόβλητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ”ξήλωσε” σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το πουλόβερ του success story της οικονομικής του πολιτικής», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του για την εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων, σχολιάζοντας ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε «μια από τα ίδια» και ότι πλέον είναι «και με τη βούλα» «ένας φορολάγνος πολιτικός» που «εμμονικά αρνείται να μειώσει τον ΕΦΚ λεηλατώντας το εισόδημα των πολιτών».

Συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει ότι «στις 2 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κόμπαζε απέναντι στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος ότι ”η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. στον δείκτη των ληξιπρόθεσμων χρεών”, ”ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών παράγει εντυπωσιακά αποτελέσματα” και πως ”το ΠΑΣΟΚ χτίζει την πολιτική του ύπαρξη πάνω στη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων”». Τονίζει ότι όμως «σήμερα -28 μέρες μετά- ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 120 δόσεις για χρέη στο Δημόσιο, -άραγε γιατί αφού η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας …το έχει λύσει;- και ψέλλισε μπαλώματα μπροστά στην ασυδοσία των servicers».

Σημειώνει ότι «βέβαια, οι 120 δόσεις χωρίς ”κούρεμα” τόκων και προσαυξήσεων δεν λύνουν το πρόβλημα» και ρωτά «γιατί επιμένει ιδεοληπτικά ο κ. Μητσοτάκης στην αφαίμαξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων με υπέρογκους τόκους που γεννήθηκαν μέσα στην οικονομική κρίση» και «γιατί αρνείται την ανάσα στην αγορά». Επιπλέον ρωτά: «αφού διαπιστώνει τη γάγγραινα των μαζικών πλειστηριασμών που εκείνος δημιούργησε, γιατί δεν δέχεται την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869/2010; Γιατί δεν καθιστά υποχρεωτική τη συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό αφού σήμερα κατ’ ουσίαν ομολογεί ότι απέτυχε ως εργαλείο;». Στο ίδιο πλαίσιο ρωτά αν λύνει το πρόβλημα με το να θεσμοθετήσει υπέρογκες προκαταβολές 15% για να αναστέλλουν τους πλειστηριασμούς οι δανειολήπτες και αν ξέρει πολλούς καλόπιστους οφειλέτες, που μπορούν να βρουν το 15% μέσα σε ασφυκτικές προθεσμίες λίγων ημερών.

Ως προς το ίδιο ζήτημα ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «δυστυχώς για τον ίδιο, όμως, οι πολίτες έχουν κάνει το ”ταμείο” της πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και ξέρουν ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει την πολιτική βούληση και τη γνώση να προστατεύσει τους δανειολήπτες, να αλλάξει τους κανόνες σταματώντας το πάρτι ασυδοσίας και κερδοσκοπίας».

Αναφορικά με την ακρίβεια στα καύσιμα ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει ότι ο κ. Μητσοτάκης ήρθε να την αντιμετωπίσει «με μια από τα ίδια» και «μετά από 12 ημέρες που είχε τους πολίτες … στο περίμενε». Σημειώνει ότι ο πρωθυπουργός «δεν έχει σχέδιο και κάνει επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια. Παραπέμπει για άλλη μια φορά τις λύσεις στις Βρυξέλλες, ενώ πια όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν περιθώρια δυναμικότερης παρέμβασης».

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι πια και με τη βούλα ένας φορολάγνος πολιτικός, που εμμονικά αρνείται να μειώσει τον ΕΦΚ λεηλατώντας το εισόδημα των πολιτών, την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις του δείχνουν τον δρόμο», υποστηρίζει.

Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι «το ΠΑΣΟΚ καλεί ξανά την κυβέρνηση -έστω και τη δωδέκατη ώρα- να αναλάβει δράση με: