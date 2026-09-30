Χανιά: «Με κάνει να ντρέπομαι, είναι τραγικό» – Το νοίκι νοσηλευτή για μια γκαρσονιέρα 15 τ.μ. που εξόργισε τον θωρακοχειρουργό του νοσοκομείου

Ο θωρακοχειρουργός Στέφανος Παλιουδάκης αποκάλυψε ότι το υψηλό κόστος στέγασης στα Χανιά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα νοσηλευτή που πληρώνει 450 ευρώ για γκαρσονιέρα 15 τ.μ., καθιστά άγονες τις προκηρύξεις θέσεων στο Νοσοκομείο Χανίων. Γιατροί και εργαζόμενοι ζητούν άμεσα από την κυβέρνηση γενναίες αυξήσεις και οικονομικά κίνητρα για τους υγειονομικούς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε αποκάλυψη που προκαλεί αίσθηση προχώρησε ο θωρακοχειρουργός Στέφανος Παλιουδάκης, αναδεικνύοντας το πρόβλημα στέγασης για τους υγειονομικούς στα Χανιά.
  • Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί νοσηλευτής από τη Θεσσαλονίκη που καλείται να πληρώνει 450 ευρώ για γκαρσονιέρα 15 τ.μ. στα περιαστικά των Χανίων.
  • Οι προκηρύξεις αποβαίνουν άγονες λόγω του κόστους στέγασης, με τους γιατρούς και τους εργαζόμενους να ζητούν άμεσα από την κυβέρνηση γενναίες αυξήσεις και οικονομικά κίνητρα στους υγειονομικούς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε μία αποκάλυψη που προκαλεί αίσθηση προχώρησε ο θωρακοχειρουργός Στέφανος Παλιουδάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που έδωσαν οι γιατροί και οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου προσέγγισαν όλες τις πτυχές ενός πολυσύνθετου προβλήματος, ζητώντας άμεσα από την κυβέρνηση γενναίες αυξήσεις και οικονομικά κίνητρα στους υγειονομικούς.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο Στέφανος Παλιουδάκης ανέφερε πως οι προκηρύξεις αποβαίνουν άγονες, καθώς, μεταξύ άλλων, πολλοί συνάδελφοι δεν δέχονται τις θέσεις λόγω του κόστους στέγασης.

«Άκουσα κάτι πρόσφατα που με εξόργισε. Με κάνει να ντρέπομαι σαν Χανιώτης» είπε ο κ. Παλιουδάκης και συνέχισε λέγοντας ότι «συνάδελφος από την Θεσσαλονίκη, νοσηλευτής ήρθε να αναλάβει υπηρεσία, να δίνει 450 ευρώ για διαμέρισμα 15 τ.μ. περιαστικά των Χανίων! Είναι τραγικό. Και να του λέει απελευθερώνεται το δίπλα που είναι 40 τ.μ. στα 700 ευρώ. Ο ίδιος αυτός ο ιδιοκτήτης που το νοικιάζει αυτό είναι αυτός που απαιτεί από το νοσοκομείο Χανίων να δουλεύει άψογα όταν έρθει και αυτός και η οικογένεια του».

«Ας αναλογιστούμε λίγο πού βρισκόμαστε και τι θέλουμε», τόνισε, ενώ σημείωσε ότι η καλή θέληση του Δήμου Χανίων για τα ενοίκια δεν αρκεί αλλά χρειάζεται και το κράτος να βοηθήσει.

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