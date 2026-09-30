Ηλιούπολη: Πέθανε η διευθύντρια του Γυμνασίου που είχε υποστεί ανακοπή

Η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης απεβίωσε, αφού είχε υποστεί ανακοπή την περασμένη Τρίτη (22/9), φοβούμενη τον κρότο ενός κεραυνού εν μέσω έντονων καιρικών φαινομένων. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, δεν τα κατάφερε.

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Κυψέλη, σχολείο, μαχαίρωμα
Φωτογραφία αρχείου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πέθανε η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, η οποία είχε υποστεί ανακοπή.
  • Η εκπαιδευτικός κατέρρευσε μετά τον κρότο ενός κεραυνού, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να την επαναφέρει με ΚΑΡΠΑ.
  • Νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός», αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πέθανε η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, η οποία είχε υποστεί ανακοπή την περασμένη Τρίτη (22/9), καθώς φαίνεται να φοβήθηκε τον κρότο ενός κεραυνού.

Σύμφωνα με τα όσα είχαν γίνει γνωστά, η εκπαιδευτικός βρισκόταν στον δρόμο, όταν ακούστηκε ένας ισχυρός κρότος κεραυνού και λίγο αργότερα η ίδια κατέρρευσε. Εκείνη την στιγμή στην περιοχή βρίσκονταν σε εξέλιξη έντονα καιρικά φαινόμενα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να κάνουν ΚΑΡΠΑ στην εκπαιδευτικό, καταφέρνοντας να την επαναφέρουν. Στη συνέχεια, διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ.

Δυστυχώς, σύμφωνα με πληροφορίες, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, η διευθύντρια του Γυμνασίου δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε.

 

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