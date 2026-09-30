Πεντάγωνο: Αποχώρησαν και οι τελευταίοι Αμερικανοί στρατιώτες από το Ιράκ μετά από 23 χρόνια – Τέλος στην εκστρατεία κατά του Ισλαμικού Κράτους

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την πλήρη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ, ολοκληρώνοντας τη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ έπειτα από 23 χρόνια. Η αποχώρηση σηματοδοτεί το τέλος της 12ετούς επιχείρησης «Inherent Resolve» κατά του Ισλαμικού Κράτους, με την ευθύνη για την ασφάλεια να μεταφέρεται πλέον κυρίως στις ιρακινές δυνάμεις.

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Διεθνή Νέα

Ιράκ αμερικανικές δυνάμεις
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τίτλοι τέλους μπήκαν στη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στο Ιράκ έπειτα από 23 χρόνια, καθώς το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την πλήρη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων.
  • Η ευθύνη για την αντιμετώπιση των εναπομεινασών απειλών ασφαλείας, περιλαμβανομένων πυρήνων του Ισλαμικού Κράτους, εναποτίθεται τώρα κυρίως στις ιρακινές δυνάμεις, με τις ΗΠΑ να συνεχίζουν να παρέχουν στοχευμένη εκπαίδευση και υποστήριξη.
  • Η αποχώρηση των τελευταίων δυνάμεων του συνασπισμού σηματοδοτεί την «επιτυχή ολοκλήρωση» της στρατιωτικής αποστολής, χαρακτηριζόμενη ως «ιστορικό ορόσημο» από Ιρακινό αξιωματούχο.

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Τίτλοι τέλους μπήκαν στη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στο Ιράκ έπειτα από 23 χρόνια, καθώς το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε πλήρως η διαδικασία αποχώρησης των αμερικανικών δυνάμεων.

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Οι ΗΠΑ και οι εταίροι τους στον συνασπισμό ολοκλήρωσαν επίσημα την επιχείρηση «Inherent Resolve» στο Ιράκ έπειτα από μια 12ετή εκστρατεία εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, δήλωσε το Πεντάγωνο.

Η αποχώρηση των τελευταίων δυνάμεων του συνασπισμού και του εξοπλισμού από την Αεροπορική Βάση Αρμπίλ σημαδεύει την «επιτυχή ολοκλήρωση» της στρατιωτικής αποστολής, πρόσθεσε.

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Ο νέος ρόλος των ιρακινών δυνάμεων

Το Πεντάγωνο δήλωσε πως η ευθύνη για την αντιμετώπιση των εναπομεινασών απειλών ασφαλείας, περιλαμβανομένων πυρήνων του Ισλαμικού Κράτους, εναποτίθεται τώρα κυρίως στις ιρακινές δυνάμεις, αν και η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να παρέχει στοχευμένη εκπαίδευση και υποστήριξη με πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών.

Φωτογραφία: Reuters

Νωρίτερα, Ιρακινός σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, ο Κάσιμ αλ Αράτζι, χαιρέτισε το τέλος της αποστολής του υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συνασπισμού χαρακτηρίζοντάς το «ιστορικό ορόσημο».

«Σήμερα φθάνουμε σε ένα ιστορικό ορόσημο με την ολοκλήρωση της αποστολής του διεθνούς συνασπισμού και της παρουσίας των δυνάμεών του, μετακινούμενοι σε διμερείς σχέσεις με τα κράτη μέλη του», είπε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ιρακινού Πρωθυπουργού.

Το ιστορικό της στρατιωτικής παρουσίας

Οι ΗΠΑ εισέβαλαν στο Ιράκ μαζί με τους συμμάχους τους το 2003 ανατρέποντας τον επί μακρόν ηγέτη Σαντάμ Χουσέιν.

Φωτογραφία αρχείου: AP

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ αποσύρθηκαν το 2011 αλλά επέστρεψαν το 2014 έπειτα από αίτημα της ιρακινής κυβέρνησης όταν το Ισλαμικό Κράτος κατέλαβε μεγάλα τμήματα του Ιράκ και της γειτονικής Συρίας.

Η ήττα του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ κηρύχθηκε στρατιωτικά το 2017, αν και πυρήνες του παραμένουν ενεργοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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