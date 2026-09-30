VIP ζωή στη φυλακή για τον Σον «Diddy» Κονμπς: Μασάζ, αλκοόλ, γυμνές φωτογραφίες και κινητό πίσω από τα κάγκελα

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Σε αποκαλύψεις για τη χλιδάτη διαβίωση του έκπτωτου μεγιστάνα της ραπ, Σον «Diddy» Κονμπς, στη φυλακή Fort Dix του Νιου Τζέρσεϊ, στις ΗΠΑ, προχώρησε το NBC News.

Ενώ εκτίει ποινή φυλάκισης 50 μηνών για αδικήματα που σχετίζονται με την πορνεία, ο Κονμπς ξοδεύει χιλιάδες δολάρια τον μήνα για να μεταφέρει τον χλιδάτο τρόπο ζωής του στο σωφρονιστικό ίδρυμα, όπως αποκάλυψαν στο δίκτυο τέσσερις άνδρες που εξέτισαν την ποινή τους στην ίδια πτέρυγα μαζί του, μιλώντας υπό το καθεστώς της ανωνυμίας.

Οι πρώην συγκρατούμενοί του περιγράφουν πώς ο 56χρονος μουσικός παραγωγός πληρώνει χιλιάδες δολάρια τον μήνα για να έχει στην υπηρεσία του «προσωπικό» από άλλους φυλακισμένους -άνθρωποι που του καλύπτουν κάθε ανάγκη-, ενώ η πλευρά του κάνει λόγο για «κανονική ζωή στη φυλακή».

Επιπλέον, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου, ο Κονμπς έχει πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο και αλκοόλ.

«Αυτό δεν είναι κάποια φυσιολογική μ@λ@κί@ που βλέπεις στη φυλακή. Αυτό είναι πράγμα για πλούσιους», δήλωσε ένας από τους άνδρες.

«Φαίνεται τρελό, αλλά από την άλλη, είναι ο Diddy».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ράπερ διαθέτει στη φυλακή χαμηλής ασφαλείας άνδρες που μαγειρεύουν και καθαρίζουν για εκείνον, του στρώνουν το κρεβάτι και του πλένουν τα ρούχα, ενώ υπάρχει και κάποιος που του κάνει μασάζ κινεζικής τεχνικής.

Κινητά, γυμνές φωτογραφίες και το ντοκιμαντέρ του 50 Cent

Ο Κονμπς χρησιμοποιεί επίσης παράνομα κινητά τηλέφωνα για να περιηγείται στο Instagram και να βλέπει γυμνές και αποκαλυπτικές φωτογραφίες που του στέλνει μια παλιά του σύντροφος, την ώρα που θεωρητικά είναι αποκομμένος από τον έξω κόσμο στο αμιγώς ανδρικό ομοσπονδιακό ίδρυμα.

Παράλληλα, έχει αποκτήσει ένα «παραβιασμένο» tablet, το οποίο χρησιμοποιεί για να παρακολουθεί ταινίες και ντοκιμαντέρ, συμπεριλαμβανομένης της σειράς ντοκιμαντέρ του Netflix «Sean Combs: The Reckoning», την παραγωγή της οποίας υπογράφει ο επί χρόνια αντίπαλός του, 50 Cent.

Ο έκπτωτος μεγιστάνας πληρώνει επίσης μετρητά για να αγοράζει τη συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή Remeron άλλων κρατουμένων, γνωστή ως «rem-roms» στη φυλακή.

Το συγκεκριμένο φάρμακο συνταγογραφείται σε φυλακισμένους που υποφέρουν από κατάθλιψη και άγχος, ωστόσο αγοράζεται και πωλείται ευρέως στη μαύρη αγορά της φυλακής.

«Μπορείς να βρεις σχεδόν τα πάντα, εκτός από το κλειδί για την εξώπορτα και μια γυναίκα», σχολίασε ένας από τους ανώνυμους πρώην συγκρατούμενους.

Πάρτι τα Σαββατοκύριακα και «προσωπικό» καθαρισμού

Τα Σαββατοκύριακα, ο Κονμπς είναι γνωστός για τις επιδρομές που κάνει σε μια κρυφή κάβα με εκλεκτά ποτά, τα οποία εισάγουν λαθραία οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι και τα μοιράζεται με μια στενή ομάδα συγκρατουμένων του.

«Για να καταλάβεις, ήπια Hennessy μαζί του», θυμάται ένας κρατούμενος περιγράφοντας τη στιγμή που κατανάλωνε αλκοόλ με τον Κονμπς.

Για να διατηρεί το πολυτελές στυλ διαβίωσής του, ο πρώην δισεκατομμυριούχος διοχετεύει χρήματα από ανθρώπους εκτός φυλακής στους τραπεζικούς λογαριασμούς των κρατουμένων που του παρέχουν υπηρεσίες.

Ένας από τους άνδρες που πληρώνονται από τον «Diddy» καθαρίζει την τουαλέτα και τις ντουζιέρες πριν τις χρησιμοποιήσει ο ράπερ.

Άλλοι μαγειρεύουν μυστικά ειδικά γεύματα για εκείνον, μεταξύ των οποίων κοτόπουλο κάρι και πίτσες.

«Έπειτα από ένα διάστημα κουράστηκα να μαγειρεύω», δήλωσε στο NBC ένας άνδρας που περιέγραψε πως ετοίμαζε γεύματα για τον Κονμπς και άλλους κρατούμενους. «Μετά άρχισε να πηγαίνει στους Τζαμαϊκανούς».

Εντωμεταξύ, άλλοι κρατούμενοι απλώς κρατούν το κινητό του τηλέφωνο και την αλληλογραφία από τους θαυμαστές του. «Λαμβάνει τόσα πολλά γράμματα», ανέφερε μία από τις πηγές. «Δεν έχει χώρο να τα βάλει».

Απομόνωση, καβγάδες και η δύναμη του χρήματος

Ο «Puff Daddy» καταδικάστηκε τον Ιούλιο του 2025 για δύο κατηγορίες διευκόλυνσης πορνείας μέσω μεταφοράς θυμάτων, αλλά αθωώθηκε για δύο κατηγορίες σωματεμπορίας (sex trafficking) με τη χρήση βίας, απάτης ή εξαναγκασμού, καθώς και για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Οι δικηγόροι του Κονμπς, ο οποίος έχει καταγεγραμμένο ιστορικό σοβαρής χρήσης ουσιών και εθισμού, πίεσαν ώστε ο ράπερ να μεταφερθεί στη φυλακή Fort Dix λόγω του περιζήτητου προγράμματος απεξάρτησης που διαθέτει, το οποίο συχνά οδηγεί σε μείωση της ποινής.

Εντάχθηκε στο πολύμηνο πρόγραμμα αμέσως μόλις έφτασε στη φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ, ωστόσο οι πηγές αναφέρουν ότι χρειάστηκε ελάχιστος χρόνος για να αποκτήσει τηλέφωνο και αλκοόλ, αλλά και για να αυξήσει τον αριθμό των κρατουμένων που εξαγόραζε για να τον υπηρετούν.

«Σχεδόν από την ημέρα που έφτασε, το πάρτι ξεκίνησε», δήλωσε μία από τις πηγές στο δίκτυο.

Τον Ιούλιο, ο Κονμπς οδηγήθηκε στην απομόνωση έπειτα από καβγά που είχε με άλλον κρατούμενο και στη συνέχεια αποβλήθηκε από το πρόγραμμα απεξάρτησης.

Ωστόσο, μετά την αποφυλάκισή του από την απομόνωση, ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης επέστρεψε απευθείας στον πολυτελή τρόπο ζωής του, με μια ομάδα κρατουμένων να τον υπηρετεί – κάτι που μόνο ο πλούτος μπορεί να αγοράσει πίσω από τα κάγκελα.

«Είναι δισεκατομμυριούχος. Ο κόσμος τον κοιτάζει με δέος», είπε μία από τις πηγές. «Το χρήμα είναι δύναμη, ειδικά πίσω από τα κάγκελα».

Παρόλο που ο «Diddy» ανακηρύχθηκε για πρώτη φορά δισεκατομμυριούχος από τον ειδικό σε θέματα πλούτου της χιπ-χοπ, Ζακ Ο’Μάλεϊ Γκρίνμπεργκ το 2022, η καθαρή περιουσία του θεωρείται ότι έχει συρρικνωθεί με την πάροδο των ετών, κυμαινόμενη πλέον μεταξύ 300 και 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η απάντηση της πλευράς Κονμπς

Απαντώντας στο ρεπορτάζ του NBC για τις συνθήκες διαβίωσης του ράπερ στη φυλακή, εκπρόσωπος του Κονμπς ανέφερε σε δήλωσή του προς το δίκτυο: «Η συνεχιζόμενη εξέταση κάθε πεζής λεπτομέρειας της ζωής του Σον Κονμπς στη φυλακή έχει φτάσει σε σημείο όπου τα Μέσα Ενημέρωσης παρουσιάζουν τη συνηθισμένη ζωή στη φυλακή ως είδηση».

«Η μόνη πραγματική είδηση είναι ότι ο Σον συνεχίζει να εκτίει την ποινή του ενώ περιμένει την απόφαση του δικαστηρίου για την έφεση που έχει υποβάλει».

Η είδηση για τη χλιδάτη ζωή του Κονμπς πίσω από τα κάγκελα έρχεται μόλις λίγες ώρες μετά το δημοσίευμα του Page Six, το οποίο αναφέρει ότι ο ράπερ βρίσκεται ξανά πιο κοντά στην ελευθερία του.

Σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών που περιήλθαν στη γνώση του Page Six και τα οποία μετέδωσε πρώτο το TMZ, η ημερομηνία αποφυλάκισης του επιφανούς μουσικού από τη φυλακή FCI Fort Dix ορίζεται πλέον για τις 21 Ιανουαρίου 2028.

Η ημερομηνία αυτή έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές από τη στιγμή που φυλακίστηκε, με την αρχική ημερομηνία αποφυλάκισης να είχε οριστεί για τον Ιούνιο του 2028.