«Πιστέψαμε ότι ήρθε το τέλος»: Ο πιλότος της flydubai προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος – Μαχαιρώματα στο κοκπίτ και αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία

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Σε θρίλερ με δραματικές στιγμές στον αέρα εξελίχθηκε η πτήση FDB1073 (Ντουμπάι – Τελ Αβίβ) της εταιρείας flydubai, όταν ένας από τους πιλότους προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος, αλλά αφοπλίστικε και ακινητοποιήθηκε από τον δεύτερο πιλότο με τη συνδρομή επιβατών, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης που βασίζονται σε μαρτυρίες των επιβαινόντων.

Το αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν 180 άτομα, ανάμεσά τους δεκάδες Ισραηλινοί πολίτες, υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Επιβάτης της πτήσης περιέγραψε στο ισραηλινό δίκτυο Channel 12 τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στον αέρα.

«Ακούσαμε ουρλιαχτά στο αεροπλάνο. Στη συνέχεια άνοιξαν το πιλοτήριο και είδαμε αίματα, ενώ κάποιος είχε μαχαιρώσει τον πιλότο με σουγιά», ανέφερε η γυναίκα μέσω γραπτών μηνυμάτων στο ισραηλινό δίκτυο.

Παρόλο που οι επίσημες πληροφορίες παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένες, εκτιμάται ότι ξέσπασε άγρια και βίαιη συμπλοκή ανάμεσα στους δύο πιλότους.

Η ίδια επιβάτης ανέφερε ότι Ισραηλινοί επιβάτες βοήθησαν στην ακινητοποίηση του επιτιθέμενου μαζί με μέλη του πληρώματος.



«Προσευχόμασταν, λέγοντας “Σεμά Ισραέλ” (Άκου Ισραήλ)», δήλωσε, προσθέτοντας: «Υπήρξαν επίσης στιγμές που πιστέψαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί από εκεί μέσα».

Μια άλλη επιβάτης, η οποία συστήθηκε με το όνομα Νοάμ, δήλωσε σε τηλεφωνική της επικοινωνία με το ίδιο δίκτυο: «Άρχισαν φωνές στο αεροπλάνο… από επιβάτες που κατάλαβαν τι συνέβαινε. Καταλάβαμε ότι ένας από τους πιλότους μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, και ότι έχασαν τον έλεγχο του αεροπλάνου. Άρχισε να πραγματοποιεί βουτιά. Ήταν τρομακτικό».

Σύμφωνα με το Channel 12, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι ρωσικής καταγωγής και ο συγκυβερνήτης ουκρανικής.

Απότομη βουτιά 17.000 ποδών σε λιγότερο από ένα λεπτό

Η πτήση FDB1073 εξέπεμψε τον διεθνή σήμα κινδύνου «7700» ενώ πραγματοποιούσε αναστροφή στα σύνορα Ιορδανίας – Σαουδικής Αραβίας.

Παράλληλα, το Boeing 737 MAX, ενώ πετούσε πάνω από τη Σαουδική Αραβία, εξέπεμψε για λίγο και τον κωδικό «7500», ο οποίος υποδηλώνει αεροπειρατεία ή παράνομη επέμβαση στο αεροσκάφος.

At this point, it’s still unclear exactly what happened to flydubai flight FZ1073. We’ll probably get more concrete details soon. But some of the available tracking data is raising questions: 05:31 — Squawk changed to 7700 (emergency) 05:38 — Squawk changed to 7500 (unlawful… pic.twitter.com/TnfMUVONDc — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) September 30, 2026



Δεδομένα από δημόσιες πηγές παρακολούθησης πτήσεων δείχνουν ότι δύο ώρες και δεκαπέντε λεπτά μετά την απογείωση, το αεροσκάφος πραγματοποίησε ξαφνική, απότομη βουτιά, πέφτοντας από τα 34.000 πόδια στα 17.000 πόδια σε λιγότερο από ένα λεπτό, ενώ η ταχύτητά του αυξήθηκε από τους 411 κόμβους σε σχεδόν 600.

Το αεροπλάνο ανέκτησε ελαφρώς ύψος για λίγα δευτερόλεπτα, φτάνοντας τα 21.650 πόδια, πριν πραγματοποιήσει νέα απότομη πτώση κάτω από τα 14.000 πόδια.

Για την επόμενη ώρα, το αεροσκάφος αδυνατούσε να διατηρήσει σταθερό υψόμετρο, αν και παρέμενε γύρω στα 15.000 πόδια, στοιχείο που υποδεικνύει ότι ο έλεγχος γινόταν χειροκίνητα και όχι μέσω του αυτόματου πιλότου.

Συναγερμός στο Ισραήλ

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, οι ισραηλινές αρχές δεν κατάφεραν να αποκτήσουν επικοινωνία με το αεροσκάφος.

Λόγω των φόβων για ενδεχόμενη αεροπειρατεία, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας σηκώθηκαν εσπευσμένα για αναχαίτιση.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν έκτακτες εκτιμήσεις της κατάστασης.

#FZ1073 from Dubai to Tel Aviv squawking 7700 en route to Tel Aviv.https://t.co/BI5p7bTPrw pic.twitter.com/7fUP8XwwP3 — Flightradar24 (@flightradar24) September 30, 2026



Ωστόσο, λίγο αργότερα αποκαταστάθηκε η επικοινωνία με το αεροπλάνο, το οποίο προσγειώθηκε ασφαλώς στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα σήματα κινδύνου εκπέμφθηκαν αφότου ξεσπασε συμπλοκή μέσα στο κοκπίτ μεταξύ των πιλότων, αν και οι ακριβείς λεπτομέρειες του περιστατικού δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα από την αεροπορική εταιρεία.

Η ανακοίνωση της flydubai

Η αεροπορική εταιρεία flydubai, με έδρα το Ντουμπάι, επιβεβαίωσε την ύπαρξη «συμβάντος», σημειώνοντας ότι όλοι οι επιβαίνοντες προσγειώθηκαν «με ασφάλεια» στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Η εταιρεία τόνισε ότι «όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς και έχουν καταγραφεί».

«Η ασφάλεια και η ευημερία των επιβατών και του πληρώματός μας παραμένουν η υψηλότερη προτεραιότητά μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Περισσότερες ενημερώσεις θα εκδοθούν μόλις καταστούν διαθέσιμες πρόσθετες επιβεβαιωμένες λεπτομέρειες».