Τζόρτζια: Φοιτήτρια έπεσε από τον 8ο όροφο ενώ… χόρευε σε καναπέ – Σώθηκε εκ θαύματος από μια ξαπλώστρα

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Σαν από μηχανής θεός, η τύχη χαμογέλασε σε μια 21χρονη φοιτήτρια του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια (UGA) στις ΗΠΑ, η οποία επέζησε από πτώση από τον 8ο όροφο κτιρίου.

Το περιστατικό συνέβη ενώ η Κρίστιν Σάρτζεντ γιόρταζε τη νίκη της ποδοσφαιρικής ομάδας του πανεπιστημίου της.

«Είμαι ζωντανή. Δεν μπορώ να το πιστέψω»

Η 21χρονη τελειόφοιτη φοιτήτρια του UGA επέζησε εκ θαύματος από μια τρομακτική πτώση από παράθυρο διαμερίσματος στον όγδοο όροφο, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πατέρας της.

Η Κρίστιν Σάρτζεντ νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας και βρίσκεται στο στάδιο της ανάρρωσης, μετά την πτώση της που σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:30 τοπική ώρα το Σάββατο, στην πόλη Αθήνα (Athens) της Τζόρτζια.

«Μιλούσε με μία από τις φίλες της και της έλεγε: “Εϊ, είμαι ζωντανή. Δεν μπορώ να το πιστέψω”», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Channel 2 Action News ο πατέρας της, Ρίτσαρντ Σάρτζεντ, περιγράφοντας πόσο τυχερή αισθάνεται η κόρη της που κατάφερε να επιζήσει.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η κόρη του είναι «αρκετά σοβαρά τραυματισμένη», ωστόσο αναγνώρισε πως «είμαστε τυχεροί που είναι ζωντανή και νιώθουμε ευλογημένοι».

«Είναι δυνατή μαχήτρια, οπότε όλα θα πάνε καλά», συμπλήρωσε.

Παρόλο που δεν επεκτάθηκε στα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το τρομακτικό ατύχημα —το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post, της προκάλεσε αρκετά κατάγματα— εξήγησε ότι το περιστατικό συνέβη αμέσως μετά τη νίκη της ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου Georgia Bulldogs επί των Oklahoma Sooners με σκορ 41-13, το βράδυ του Σαββάτου.

«Το Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια μόλις είχε κερδίσει έναν αγώνα ποδοσφαίρου», ανέφερε ο πατέρας της. «Στοιχήματίζω ότι υπήρχαν πολλά 21χρονα παιδιά εδώ που ήταν υπερβολικά χαρούμενα».

Το χρονικό της πτώσης

Η 21χρονη φοιτήτρια, με ύψος 1,70 μ., βάρος 52 κιλά και φοιτήτρια στο τελευταίο έτος Χρηματοοικονομικών και Μάρκετινγκ στο UGA, βρισκόταν στο συγκρότημα διαμερισμάτων «The Rambler» στην οδό West Broad Street, στην περίφημη πανεπιστημιούπολη, όταν εκτινάχθηκε από το παράθυρο και κατέληξε στον χώρο της πισίνας, σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση που περιήλθε στην κατοχή της New York Post.

Ο αστυνομικός Έρικ Έλισον, που έφτασε στο σημείο, σημείωσε στην έκθεσή του ότι οι αρχές ειδοποιήθηκαν και έφτασαν στο κτίριο περίπου στις 19:37.

«Έφτασα και μίλησα με παρευρισκόμενους, οι οποίοι με ενημέρωσαν ότι το θηλυκό θύμα χόρευε πάνω σε έναν καναπέ ή ένα στρώμα αέρος που βρισκόταν κοντά σε ένα ανοιχτό παράθυρο και, όπως φαίνεται, έπεσε διαπερνώντας τη σίτα και κατέληξε στο έδαφος», έγραψε ο αστυνομικός.

«Όταν έφτασα, το θύμα βρισκόταν στο έδαφος κοντά στην πισίνα, η οποία σε αυτό το συγκρότημα βρίσκεται σε μια εσωτερική αυλή στον δεύτερο όροφο του κτιρίου».

«Από την εικόνα του σημείου φάνηκε ότι το θύμα χτύπησε σε έναν μεταλλικό πάγκο κατά την πτώση του, καθώς το μαξιλάρι του πάγκου είχε αίμα πάνω του, ενώ το μπράτσο του πάγκου είχε σπάσει».

Ο Έλισον πρόσθεσε ότι ελήφθησαν καταθέσεις από το θύμα και από άλλους μάρτυρες στο νοσοκομείο, με όλες τις συλλεχθείσες πληροφορίες να συγκλίνουν στο ότι επρόκειτο για ατύχημα.

Επίσης, η σήμανση εξέτασε τον χώρο του συμβάντος, ενώ η έρευνα βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη κατά τη σύνταξη της έκθεσης. «Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το θύμα θα επιζήσει», σημείωσε ο αστυνομικός.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, μια ξαπλώστρα ενδέχεται να ανέκοψε την ταχύτητα της πτώσης της πριν εκείνη προσκρούσει στο έδαφος.

Οι προειδοποιήσεις του κτιρίου και οι αντιδράσεις

Μετά το περιστατικό, η διεύθυνση του συγκροτήματος απέστειλε μήνυμα στους ενοίκους, υπενθυμίζοντάς τους ότι τα παράθυρα σε όλο το συγκρότημα διαθέτουν μηχανισμούς ασφαλείας και προειδοποίησε να μην «παρεμβαίνουν, αφαιρούν ή απενεργοποιούν» τις συγκεκριμένες συσκευές, σύμφωνα με το Channel 2.

Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει εάν το παράθυρο από το οποίο έπεσε η Κρίστιν Σάρτζεντ είχε ενεργοποιημένο τον μηχανισμό ασφαλείας ή αν αυτός έπαιξε κάποιο ρόλο στο ατύχημα.

Η οικογένεια της φοιτήτριας ταξίδεψε εσπευσμένα από το σπίτι της στη Βιρτζίνια μόλις έλαβε ένα τηλεφώνημα από κάποιον που τους είπε: «Ω θεέ μου, η Κρίστιν είχε μια σοβαρή πτώση», όπως περιέγραψε ο πατέρας της.

Στο εσωτερικό του κτιρίου, μια μεγάλη αφίσα έχει γεμίσει με δεκάδες ευχές για ταχεία ανάρρωση από φίλους και συμφοιτητές της τυχερής νεαρής.

Στο μήνυμά της προς τους ενοίκους, η διεύθυνση του «The Rambler» ανέφερε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές. Εκπρόσωπος του συγκροτήματος Rambler Athens δήλωσε στην Post: «Οι σκέψεις μας είναι με την ένοικό μας και της ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση. Συνεχίζουμε να συλλέγουμε πληροφορίες και να εξετάζουμε τις συνθήκες γύρω από το περιστατικό».