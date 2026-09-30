Θρίλερ στον αέρα: Ο συναγερμός για αεροπειρατεία σε πτήση Ντουμπάι – Τελ Αβίβ προκλήθηκε από… καβγά μεταξύ των πιλότων

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Συναγερμός σήμανε στις ισραηλινές Αρχές και τις δυνάμεις ασφαλείας, όταν εμπορικό αεροσκάφος Boeing 737 MAX 8 της εταιρείας flydubai, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ με περίπου 180 Ισραηλινούς επιβάτες, εξέπεμψε σήμα κινδύνου ενώ βρισκόταν στον αέρα.

Σύμφωνα με τα δεδομένα από πλατφόρμες παρακολούθησης πτήσεων, το αεροσκάφος εξέπεμψε αρχικά τον διεθνή κωδικό κινδύνου «7700» και λίγο αργότερα τον κωδικό «7500», ο οποίος υποδηλώνει αεροπειρατεία ή παράνομη επέμβαση.

Το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναστροφή πάνω από τη Σαουδική Αραβία και εκτέλεσε κυκλικές τροχιές στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας πριν χαθεί προσωρινά από τις οθόνες του Flightradar24.



Αμέσως μόλις έγινε γνωστό το περιστατικό, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν εσπευσμένα, ενώ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ πραγματοποίησαν έκτακτες διαβουλεύσεις.

Η ανατροπή: Καβγάς μεταξύ των πιλότων

Τελικά, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως αποκάλυψαν στη συνέχεια ισραηλινές πηγές ασφαλείας, ο συναγερμός για αεροπειρατεία προκλήθηκε από σοβαρό επεισόδιο και συμπλοκή μεταξύ των δύο πιλότων την ώρα της πτήσης.

Ο καβγάς των χειριστών ήταν αυτός που οδήγησε στην εκπομπή των σημάτων εκτάκτου ανάγκης και στην παρέκκλιση του αεροσκάφους από την πορεία του.

Σύμφωνα με το Channel 12, η flydubai αιφνιδιάστηκε με το περιστατικό, ενώ οι δύο πιλότοι απομακρύνθηκαν αμέσως από το αεροσκάφος.

Όπως μεταδίδει το ίδιο ισραηλινό μέσο, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι ρωσικής καταγωγής και ο συγκυβερνήτης ουκρανικής.

Οι αρχές στη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ παρακολουθούν την κατάσταση, προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε το επεισόδιο στο πιλοτήριο.