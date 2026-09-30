Επεισοδιακή καταδίωξη διακινητή μεταναστών μέρα μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη – Δύο αλλοδαποί ήταν κρυμμένοι στο πορτμπαγκάζ

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Επεισοδιακή καταδίωξη ενός 37χρονου διακινητή παράτυπων μεταναστών έλαβε χώρα μέρα μεσημέρι στην Εγνατία Οδό, στη Θεσσαλονίκη.

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Τρίτης (29/9) όταν ο 37χρονος, ο οποίος κινείτο με το αυτοκίνητό του στην Εγνατία Οδό, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, αντιλήφθηκε την παρουσία αστυνομικών στα διόδια Ανάληψης και επιχείρησε να διαφύγει.

Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη μέχρι τη δυτική Θεσσαλονίκη, όπου το εμπλεκόμενο όχημα συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο και ακινητοποιήθηκε. Ο 37χρονος συνελήφθη, παρά το γεγονός ότι προέβαλε αντίσταση.

Δύο εκ των μεταναστών ήταν κρυμμένοι στο πορτμπαγκάζ

Ακολούθησε έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, όπου εντοπίστηκαν οκτώ αλλοδαποί, υπήκοοι Ιράκ, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δύο εκ των μεταναστών ήταν κρυμμένοι στον χώρο των αποσκευών του οχήματος, ενώ κανείς τους δεν διέθετε τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στην Ελλάδα.

Σε βάρος του 37χρονου διακινητή σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.