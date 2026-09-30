Νίκος Ορφανός για τον ρόλο του στο «Νησί»: «Εγώ είχα ψάξει όλο το υπόβαθρο – Του είπα ότι αυτός είναι ένας τύπος μόνος του…»

Για την συμμετοχή του στην επιτυχημένη σειρά του MEGA «Το Νησί» μίλησε ο Νίκος Ορφανός, ο οποίος σε συνέντευξη που έδωσε στη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη για το «Νωρίς-Νωρίς», θυμήθηκε και στιγμές από τα γυρίσματα για το σίριαλ.

Υπενθυμίζεται ότι «Το Νησί» προβλήθηκε τη τηλεοπτική σεζόν 2010-2011, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία, με τον κόσμο να το λατρεύει. Ο Νίκος Ορφανός είχε υποδυθεί τον «Χρήστο Λαπάκη», ο οποίος ήταν γιατρός στη Σπιναλόγκα.

Αναφερόμενος στο σπουδαίο σίριαλ, ο Νίκος Ορφανός είπε πως: «Το “Νησί” ήταν μία φοβερή εμπειρία, ένα χρόνο στη Κρήτη γυρίσματα, καταπληκτικό.

Ισχύει ότι μαζί με τον σκηνοθέτη μεγαλώσαμε αυτόν τον ρόλο. Αυτός στο βιβλίο δεν υπάρχει ουσιαστικά, πολύ επιγραμματικά αναφέρεται, αλλά όταν πια ρεαλιστικοποιείς την ιστορία, θέλεις όλο τον περίγυρο».

«Ο γιατρός εκεί που υπήρχε, που υπήρχε όντως, δεν μπορούσε να είναι ένα πρόσωπο φευγαλέο και το φτιάξαμε. Με φωνάζει ο Θοδωρής μια μέρα και με ρωτάει πώς θα τον κάνουμε αυτόν. Εγώ είχα ψάξει όλο το υπόβαθρο. Του είπα ότι αυτός είναι ένας τύπος μόνος του, που έχει αποφασίσει να δίνει λίγο χαρά και ένα χαμόγελο, σε αυτούς τους δυστυχισμένους», συνέχισε.

Επιπλέον, εξήγησε ότι: «Το προσπαθεί με μια μουσική που θα βάλει, γι’ αυτό και κάποια ελληνικά τραγούδια της εποχής, ήταν δικιές μου επιλογές. Και εκεί αυτοσχεδιάσαμε σε κάποια σημεία. Μια στιγμή που με τον Αλέξανδρο Λογοθέτη χορεύουμε ενώ ακούγεται μουσική, είναι μία αυτοσχεδιαστική στιγμή, που προέκυψε στη πρόβα του γυρίσματος».