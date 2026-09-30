Μιχάλης Πανάδης: «Ήταν και είναι ακόμα πολύ σημαντικό σημείο αναφοράς – Με έχει καθορίσει σε πάρα πολλά πράγματα»

Το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, ο Μιχάλης Πανάδης ήταν καλεσμένος στο «Νωρίς-Νωρίς» με την Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη. Μιλώντας με τους δύο οικοδεσπότες της ψυχαγωγικής εκπομπής της ΕΡΤ, ο ηθοποιός περιέγραψε το πώς ξεκίνησε η πορεία του στον κόσμο της υποκριτικής, από την ηλικία των οχτώ ετών. Μάλιστα, τόνισε τον σημαντικό ρόλο που έπαιξε ο δάσκαλος που είχε στο Δημοτικό στην καλλιτεχνική του ζωή, σημειώνοντας πως: «Είναι πολύ μεγάλο σημείο αναφοράς».

«Από οχτώ ετών έκανα θέατρο, στη Θεσσαλονίκη. Έτσι ξεκίνησα, σε θεατρική ομάδα στο σχολείο που πήγαινα. Είχα την ευλογία να συναντήσω έναν τρομερό δάσκαλο στο Δημοτικό, που μετά συνεχίσαμε μαζί στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο σε ένα θεατρικό εργαστήρι που είχε, που η εκπαίδευση ήταν πολύ ωραία», εξομολογήθηκε στη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Μιχάλης Πανάδης.

«Με προετοίμασε για το επάγγελμα»

Συνεχίζοντας, ο ταλαντούχος καλλιτέχνης, εξήγησε ότι: «Γιατί δεν κάναμε πράγματα που ήταν για παιδάκια. Κάπως βρεθήκαμε πέντε παιδάκια που το θέλαμε πολύ, το κατάλαβε και αυτός, και κάπως κάναμε μια πιο κανονική εκπαίδευση. Δεν ήταν θεατρικό παιχνίδι».

«Ήταν και είναι ακόμα πολύ σημαντικό σημείο αναφοράς. Δηλαδή με έχει καθορίσει σε πάρα πολλά πράγματα. Με προετοίμασε για το επάγγελμα, για τις δυσκολίες, για όλα. Είναι πολύ μεγάλο σημείο αναφοράς», κατέληξε ο Μιχάλης Πανάδης.