Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο: Αυξάνεται στα 20 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση στο diesel

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στο μέτωπο της ενέργειας και των καυσίμων, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα διατηρηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου.

Τέλος, αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με την κυβερνητική ανακοίνωση, τα διυλιστήρια θα προχωρήσουν παράλληλα σε δικές τους προσφορές, με αποτέλεσμα η συνολική ελάφρυνση να φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης θα ισχύσει για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

«Αλυσιδωτή καταιγίδα» σε όλα τα κράτη

Κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε την κατάσταση ως «αλυσιδωτή καταιγίδα» που πλήττει όλα τα κράτη, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση καλείται να στηρίξει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις θα αξιολογούνται ανά δεκαπενθήμερο, ώστε να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα της κρίσης.

Η κυβέρνηση δίνει, παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή διάσταση της αντιμετώπισης της κρίσης, με την Αθήνα να επιδιώκει κοινές λύσεις και μεγαλύτερο περιθώριο ευελιξίας για τα κράτη-μέλη.