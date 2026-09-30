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Τηλεθέαση (29/9): Τι νούμερα έκαναν οι πρωινές εκπομπές την Τρίτη;

Η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για το γενικό και το δυναμικό κοινό, διαχωρισμένα σε δύο χρονικές ζώνες, 5-10 και 10-1.

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Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Freepik
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, με τα νούμερα να παρουσιάζουν ενδιαφέροντα στοιχεία.
  • Στο γενικό κοινό, η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» βρέθηκε στην κορυφή της ζώνης 5-10 με 22,3%, ενώ οι «Αταίριαστοι» κυριάρχησαν στη ζώνη 10-1 με 18,5%.
  • Στο δυναμικό κοινό, το «Happy Day» κατέκτησε την πρώτη θέση στη ζώνη 5-10 με 19,1%, ενώ το «Super Κατερίνα» ήταν πρώτο στη ζώνη 10-1 με 14,5%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 5-10
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 MEGA Κοινωνία Ώρα MEGA 22,3%
2 ΣΚΑΪ Σήμερα 19,5%
3 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 17,2%
4 ALPHA Happy Day 14,2%
5 OPEN Ώρα Ελλάδος 11,8%
6 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 7,5%
7 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 5,1%
8 ΕΡΤ1 Νωρίς-Νωρίς 2%
Ζώνη 10-1
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 18,5%
2 ΣΚΑΪ Live You 18,2%
3 ANT1 Το Πρωινό 11,8%
4 OPEN 10 Παντού 11,7%
5 ALPHA Super Κατερίνα 10,1%
6 MEGA Χαμογέλα και Πάλι! 8,7%
7 STAR Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 7,2%
8 STAR Stars System 4,3%
9 ΕΡΤ1 Πρωίαν Σε Είδον 3,1%
10 ΕΡΤNEWS Newsroom 1,7%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 5-10
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Happy Day 19,1%
2 MEGA Κοινωνία Ώρα MEGA 17,7%
3 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 11,2%
4 ΣΚΑΪ Σήμερα 9,2%
5 OPEN Ώρα Ελλάδος 8,7%
6 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 5,7%
7 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 5,4%
8 ΕΡΤ1 Νωρίς-Νωρίς 1,7%
Ζώνη 10-1
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Super Κατερίνα 14,5%
2 ANT1 Το Πρωινό 13%
3 ΣΚΑΪ Live You 10,6%
4 MEGA Χαμογέλα και Πάλι! 10%
5 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 9,6%
6 STAR Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 7,3%
7 ΕΡΤ1 Πρωίαν Σε Είδον 5%
8 OPEN 10 Παντού 4,6%
9 STAR Stars System 4,2%
10 ΕΡΤNEWS Newsroom 0,2%
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