Τηλεθέαση (29/9): Τι νούμερα έκαναν οι πρωινές εκπομπές την Τρίτη;

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα MEGA
|22,3%
|2
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|19,5%
|3
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|17,2%
|4
|ALPHA
|Happy Day
|14,2%
|5
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|11,8%
|6
|ANT1
|Καλημέρα Ελλάδα
|7,5%
|7
|ΕΡΤNEWS
|Συνδέσεις
|5,1%
|8
|ΕΡΤ1
|Νωρίς-Νωρίς
|2%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|18,5%
|2
|ΣΚΑΪ
|Live You
|18,2%
|3
|ANT1
|Το Πρωινό
|11,8%
|4
|OPEN
|10 Παντού
|11,7%
|5
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|10,1%
|6
|MEGA
|Χαμογέλα και Πάλι!
|8,7%
|7
|STAR
|Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
|7,2%
|8
|STAR
|Stars System
|4,3%
|9
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν Σε Είδον
|3,1%
|10
|ΕΡΤNEWS
|Newsroom
|1,7%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Happy Day
|19,1%
|2
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα MEGA
|17,7%
|3
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|11,2%
|4
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|9,2%
|5
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|8,7%
|6
|ANT1
|Καλημέρα Ελλάδα
|5,7%
|7
|ΕΡΤNEWS
|Συνδέσεις
|5,4%
|8
|ΕΡΤ1
|Νωρίς-Νωρίς
|1,7%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|14,5%
|2
|ANT1
|Το Πρωινό
|13%
|3
|ΣΚΑΪ
|Live You
|10,6%
|4
|MEGA
|Χαμογέλα και Πάλι!
|10%
|5
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|9,6%
|6
|STAR
|Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
|7,3%
|7
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν Σε Είδον
|5%
|8
|OPEN
|10 Παντού
|4,6%
|9
|STAR
|Stars System
|4,2%
|10
|ΕΡΤNEWS
|Newsroom
|0,2%