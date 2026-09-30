Τηλεθέαση (29/9): Τι νούμερα έκαναν οι πρωινές εκπομπές την Τρίτη;

Η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για το γενικό και το δυναμικό κοινό, διαχωρισμένα σε δύο χρονικές ζώνες, 5-10 και 10-1.