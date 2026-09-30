Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα πληγούν τις επόμενες ώρες

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, με «κόκκινη» προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Τα φαινόμενα αναμένονται από σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, επηρεάζοντας κυρίως τα ανατολικά και νότια της χώρας, με έμφαση στην Κρήτη, την Εύβοια και το Αιγαίο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, με «κόκκινη» προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην Κρήτη (Χανιά, Ρέθυμνο) από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης και την Πέμπτη, με τα φαινόμενα να διαρκούν έως την Κυριακή. Πρόσκαιρα θα πληγεί και η Εύβοια.
  • Στο Αιγαίο, θα πνέουν τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φθινοπωρινή επέλαση κάνει ο καιρός τις επόμενες ώρες με την ΕΜΥ να εκδίδει έκτακτο δελτίου το πρωί της Τετάρτης (30/9), με την προειδοποίηση να είναι «στο κόκκινο».

Συγκεκριμένα επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) καθώς και την Πέμπτη (01-10-2026). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (04-10-2026).

β) Πρόσκαιρα στην Εύβοια σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) έως τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) και αύριο Πέμπτη (01-10-2026).

Δείτε τι καιρό θα κάνει στην περιοχή που βρίσκεστε – Εικόνα από δορυφόρο

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