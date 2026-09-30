Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα πληγούν τις επόμενες ώρες

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Φθινοπωρινή επέλαση κάνει ο καιρός τις επόμενες ώρες με την ΕΜΥ να εκδίδει έκτακτο δελτίου το πρωί της Τετάρτης (30/9), με την προειδοποίηση να είναι «στο κόκκινο».

Συγκεκριμένα επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) καθώς και την Πέμπτη (01-10-2026). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (04-10-2026).

β) Πρόσκαιρα στην Εύβοια σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) έως τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) και αύριο Πέμπτη (01-10-2026).

Δείτε τι καιρό θα κάνει στην περιοχή που βρίσκεστε – Εικόνα από δορυφόρο