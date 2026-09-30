Ιράν: Έλαβε την απάντηση των ΗΠΑ για την επαναλειτουργία του Ορμούζ – «Έχουμε πυραύλους για χρόνια» διαμηνύουν οι Φρουροί της Επανάστασης

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε κομβικό σημείο βρίσκεται η διπλωματική δραστηριότητα για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς η Τεχεράνη έλαβε την απάντηση της Ουάσινγκτον στις προϋποθέσεις που είχε θέσει για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ειδικότερα, η κυβερνητική εκπρόσωπος του Ιράν, Φατεμέχ Μοχατζερανί, δήλωσε ότι η χώρα της παρέλαβε πρόταση από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών για την άρση του αδιεξόδου στον πόλεμο που διανύει τον έβδομο μήνα του.

Η Μοχατζερανί ανέφερε σε ανάρτησή της στο X πως ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, επιβεβαίωσε τη λήψη της αμερικανικής πρότασης κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη.

Ωστόσο, δεν έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της.

در جلسه امروز هیئت دولت گزارش وزیر امور خارجه درباره سفر به نیویورک و مجموعه ملاقات‌ها و دیدارهای انجام شده از جمله ارائه پیشنهاد شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز با واسطه میانجی‌ها در آمریکا ارائه شد. Μέση Ανατολή: Νέος γύρος παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων ΗΠΑ – Ιράν – Αναζητούν διέξοδο από τον πόλεμο — فاطمه مهاجرانی (@F_Mohajerani) September 30, 2026



Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Αραγτσί ενημέρωσε την κυβέρνηση για τις επαφές που είχε πρόσφατα στη Νέα Υόρκη με Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους του Κόλπου, καθώς και για τους όρους που μεταβίβασε η Τεχεράνη στις ΗΠΑ σχετικά με την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

«Έχουμε πυραύλους για χρόνια»

Παρά τις διπλωματικές επαφές, η στρατιωτική ηγεσία του Ιράν διατηρεί την επιθετική της ρητορική.

Ο Αλί Μπαλαλί, σύμβουλος του διοικητή της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), δήλωσε στο ιρανικό πρακτορείο Fars ότι η χώρα διαθέτει επαρκές οπλοστάσιο για να συνεχίσει τις πυραυλικές επιθέσεις με τον ίδιο ρυθμό για αρκετά χρόνια.

«Το Ιράν θα εκτοξεύσει όσους πυραύλους χρειαστεί για να δώσει ένα μάθημα στον εχθρό», τόνισε ο Μπαλαλί.

Παρέμβαση IRGC στις αμερικανικές εκλογές

Χθες Τρίτη, οι Φρουροί της Επανάστασης δημοσίευσαν μια επιστολή 26 σελίδων που απευθύνεται απευθείας στον αμερικανικό λαό, καλώντας τον να καταψηφίσει τους συμμάχους του Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο κατά τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται: «Απομακρύνετε από την εξουσία τους φαύλους, δόλιους και βίαιους πολιτικούς που ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση της Αμερικής. Βεβαιωθείτε ότι οι πολιτικοί σας καταλαβαίνουν πως ο κόσμος έχει αλλάξει».

Η επιστολή των IRGC ξεκαθαρίζει ότι στόχος της είναι η διασπορά της αλήθειας και η απόρριψη της αμερικανικής υποστήριξης προς το Ισραήλ και των στρατιωτικών επεμβάσεων στο εξωτερικό.

Αν και θεωρείται αμφίβολο αν το κείμενο θα επηρεάσει άμεσα τους Αμερικανούς ψηφοφόρους, αναλυτές στις ΗΠΑ επισημαίνουν ότι το Ιράν εστιάζει σε ζητήματα που ήδη προκαλούν πολιτική φθορά στον Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, την ώρα που οι Δημοκρατικοί διεκδικούν τον έλεγχο των νομοθετικών σωμάτων.

Ο Τραμπ, ο οποίος εξελέγη το 2024 υποσχόμενος να αποφύγει νέους πολέμους και να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό, βρίσκεται αντιμέτωπος με τις οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης με το Ιράν, η οποία έχει εκτοξεύσει τις διεθνείς τιμές των καυσίμων.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που δημοσιεύθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου, μόλις το 17% των ερωτηθέντων εγκρίνει τους χειρισμούς του στο κόστος διαβίωσης —το σημαντικότερο θέμα για τους ψηφοφόρους— ενώ μόλις το 34% εγκρίνει τα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν.

Η διαμεσολάβηση του Κατάρ και η εμμονή Τραμπ

Παράλληλα, το Κατάρ συνεχίζει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν έχουν καταφέρει να βρουν οδό διαφυγής από τη σύγκρουση, παρά τους διαδοχικούς γύρους συνομιλιών και τις προσωρινές εκεχειρίες.

Η διαπραγμάτευση εντάθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία διερχόταν το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) πριν από το ξεσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο.

Αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και το Ιράν είχαν χωριστές συνομιλίες με Καταριανούς διαμεσολαβητές τη Δευτέρα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Ανταλλάσσουμε μηνύματα μεταξύ των μερών και εργαζόμαστε για τη διαμόρφωση κοινού εδάφους, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα μας σώσει όλους από τις επιπτώσεις της σύγκρουσης».

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Τρίτη την εκτίμησή του ότι το Ιράν θα αναγκαστεί σύντομα να συνθηκολογήσει.

«Δεν ξέρω αν πρόκειται να τα παρατήσουν ακόμη, αλλά θα τα παρατήσουν. Πάνε πάρα πολύ άσχημα», ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το Ιράν είχε καταθέσει ειρηνευτική πρόταση που προέβλεπε αντίστροφη μέτρηση επτά ημερών για την παύση των εχθροπραξιών και το άνοιγμα των Στενών.

Αν και ο Τραμπ απέρριψε το σχέδιο το Σάββατο, ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί σημείωσε την Κυριακή ότι η Ουάσινγκτον δεν είχε διαβιβάσει επίσημα την απόρριψή της μέσω των διαμεσολαβητών.