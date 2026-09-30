Απάτη στην Ηλεία: Έπεισαν ηλικιωμένο να αφήσει 6.500 ευρώ σε κάδο απορριμμάτων έξω από εκκλησία

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Νέα υπόθεση απάτης με δράστη δήθεν συνεργάτη λογιστή και θύμα ανυποψίαστο ηλικιωμένο, αυτή τη φορά στην Ηλεία. Οι δράστες κατάφεραν να πείσουν τον 86χρονο να αφήσει τα χρήματά του, σε κάδο απορριμμάτων, έξω από εκκλησία, και αφού άρπαξαν τα μετρητά, έγιναν καπνός.

Το περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή του Καράτουλα, με τον 86χρονο να δέχεται τηλεφώνημα από άγνωστο δράστη, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είναι συνεργάτης λογιστή, και να τον ενημερώνει ότι απαιτούνταν διαδικασία ελέγχου και καταμέτρησης χρημάτων για φορολογικούς λόγους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, ο ηλικιωμένος μετέβη στο προαύλιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στο κέντρο του χωριού, όπου άφησε τα χρήματά του σε κάδο απορριμμάτων, όπως του είχε υποδειχθεί. Λίγη ώρα αργότερα, άγνωστος συνεργός του απατεώνα έφτασε στο σημείο, αφαίρεσε τα χρήματα και εξαφανίστηκε.

Όταν ο ηλικιωμένος αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, κατήγγειλε το περιστατικό στις αστυνομικές αρχές, δίνοντας πληροφορίες τόσο για τον τρόπο δράσης των επιτήδειων, όσο και για την κατεύθυνση προς την οποία κινήθηκαν μετά την αφαίρεση των χρημάτων.

Παρά τις έρευνες που έχουν πραγματοποιήσει οι αστυνομικές αρχές, δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τους δράστες της απάτης.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι δράστες απέσπασαν το ποσό των 6.500 ευρώ από τον άτυχο ηλικιωμένο.