Times of Israel: Κανονικά η δεύτερη πτήση για Τελ Αβίβ από Ντουμπάι – Τεχνικό σφάλμα προκάλεσε αναφορές για αναστροφή

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Κανονικά και χωρίς κανένα απρόοπτο συνεχίζει την πορεία του προς το Τελ Αβίβ από το Ντουμπάι το δεύτερο αεροσκάφος της εταιρείας flydubai, αναφέρουν οι Times of Isral.

Η ισραηλινή εφημερίδα καταρρίπτει τις «λανθασμένες πληροφορίες» που μεταδόθηκαν νωρίτερα από άλλα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης περί αναστροφής του.

Όπως διαπιστώθηκε, η εσφαλμένη αναφορά οφειλόταν σε τεχνικό σφάλμα (glitch) στις πλατφόρμες παρακολούθησης πτήσεων, οι οποίες εμφάνιζαν λανθασμένα την πτήση FDB1081 να εκτρέπεται εκ νέου προς το Ντουμπάι.

Ωστόσο, το αεροσκάφος δεν έχει εκπέμψει κανένα σήμα κινδύνου, ενώ τα νεότερα δεδομένα πολιτικής αεροπορίας επιβεβαιώνουν ότι πετάει ομαλά προς τον προορισμό του στο Ισραήλ, χωρίς να έχει πραγματοποιήσει στροφή επιστροφής προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Τετάρτη, άλλη πτήση της flydubai για το Τελ Αβίβ εξέπεμψε σήμα κινδύνου και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία, όταν ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης ενεπλάκησαν σε καβγά μέσα στο πιλοτήριο.