Οικογενειακό επεισόδιο έφερε συλλήψεις στα Τρίκαλα – Αρπάχτηκαν πεθερικά, σύντροφος, κουνιάδος και «νύφη»

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Μία οικογενειακή συνάντηση σε σπίτι μετατράπηκε σε… σύρραξη το βράδυ της Τρίτης (29/9) στα Τρίκαλα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της αστυνομίας που προχώρησε και σε συλλήψεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr, στο επεισόδιο ενεπλάκησαν πεθερικά, η σύντροφος, κουνιάδος και η «νύφη». Αρχικά υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση, ωστόσο, γρήγορα οι τόνοι ανέβηκαν και η κατάσταση ξέφυγε.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, που προχώρησαν στη σύλληψη των τεσσάρων εμπλεκομένων. Τελικά, και οι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι μέσω ποινικής διαμεσολάβησης.