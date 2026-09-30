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Οικογενειακό επεισόδιο έφερε συλλήψεις στα Τρίκαλα – Αρπάχτηκαν πεθερικά, σύντροφος, κουνιάδος και «νύφη»

Μια οικογενειακή συνάντηση σε σπίτι στα Τρίκαλα μετατράπηκε σε σύρραξη το βράδυ της Τρίτης, οδηγώντας στην επέμβαση της αστυνομίας και σε συλλήψεις. Οι εμπλεκόμενοι, μεταξύ των οποίων πεθερικά, σύντροφος, κουνιάδος και «νύφη», αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι μέσω ποινικής διαμεσολάβησης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οικογενειακή συνάντηση σε σπίτι στα Τρίκαλα μετατράπηκε σε σύρραξη το βράδυ της Τρίτης, με αποτέλεσμα την επέμβαση της αστυνομίας που προχώρησε σε συλλήψεις.
  • Στο επεισόδιο ενεπλάκησαν πεθερικά, η σύντροφος, κουνιάδος και η «νύφη», με την κατάσταση να ξεφεύγει μετά από λεκτική αντιπαράθεση.
  • Οι τέσσερις εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν από τις αστυνομικές δυνάμεις, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι μέσω ποινικής διαμεσολάβησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μία οικογενειακή συνάντηση σε σπίτι μετατράπηκε σε… σύρραξη το βράδυ της Τρίτης (29/9) στα Τρίκαλα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της αστυνομίας που προχώρησε και σε συλλήψεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr, στο επεισόδιο ενεπλάκησαν πεθερικά, η σύντροφος, κουνιάδος και η «νύφη». Αρχικά υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση, ωστόσο, γρήγορα οι τόνοι ανέβηκαν και η κατάσταση ξέφυγε.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, που προχώρησαν στη σύλληψη των τεσσάρων εμπλεκομένων. Τελικά, και οι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι μέσω ποινικής διαμεσολάβησης.

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