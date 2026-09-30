Πρόεδρος Ανδρολογικού Ινστιτούτου για τον θάνατο της συζύγου του: «Της είχαν τάξει ότι θα της διώξουν τον καρκίνο με καθαρισμό του αίματος» – Η «κλινική» στα Σκόπια και η σπηλιά του «βεζίρη»

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για τις συνθήκες που επικρατούν σε χώρους υγείας και ευεξίας, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του Κολωνακίου. Μετά την κλινική στη Θεσσαλονίκη, που σφραγίστηκε, καθώς σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων, λειτουργούσε Ογκολογικό Τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες, ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών κάνει μία προσωπική καταγγελία για τον χώρο των «εναλλακτικών θεραπειών».

Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης μίλησε στο Mega για την περιπέτεια υγείας της πρώην συζύγου του, η οποία έπασχε από καρκίνο, και απευθύνθηκε σε μία κλινική στα Σκόπια, όπου, σύμφωνα με την καταγγελία, έκανε ένα είδος πλασμαφαίρεσης, ενώ της είχαν τάξει, όπως λέει, «ότι θα της διώξουν τον καρκίνο με καθαρισμό του αίματος και αλλαγή της πληροφορίας του DNA».

Ο ίδιος μίλησε για κύκλωμα που «ξεκινούσε από Θεσσαλονίκη, πήγαινε στη Βιέννη, όπου υπήρχε ένα είδος μουσουλμάνου παπά, “βεζίρη”, ένας που σ’ έβαζε σε μια σπηλιά, απομαγνήτιζε τα κύτταρα και έκανε αντιστροφή», ενώ συνέχιζε και στη Μάλτα όπου «υπήρχε παραγωγή, “μανιταροχαπιών”».

«Έδινε περίπου 6.000 χιλιάδες την εβδομάδα»

Περιγράφοντας την εμπειρία με την τότε σύζυγό του, η οποία πέθανε πριν από τρία χρόνια, ο κ. Κωνσταντινίδης είπε αρχικά: «Η γυναίκα μου είχε καρκίνο ωοθηκών μια 20ετία και πήγαινε καλά με θεραπείες, χημειοθεραπείες, χειρουργεία και λοιπά. Κλασικά. Βρήκε ένα κέντρο στα Σκόπια. Λέω εγώ στα Σκόπια υπάρχει Harvard και δεν το ήξερα; Και μάλιστα ζητούσε λεφτά, διότι μέχρι τότε η γυναίκα μου δεν πλήρωσε πουθενά και τίποτα. Είχε ιδιωτική ασφάλεια. Στα Σκόπια ήταν ένα κέντρο το οποίο είχε παράρτημα λέει στη Φλώρινα και ζητούσε να του βάλουμε λεφτά στην τράπεζα των Σκοπίων. Εγώ είπα δεν θα περάσω στο παράλογο και στο μεταφυσικό, δεν ξαναμιλάμε γι’ αυτό, ούτε να το ξανακούσω. Η ίδια όμως βρήκε μέσα να πάει. Πλήρωσε στην αρχή 32.000 ευρώ στην τράπεζα των Σκοπίων και μετά έμεινε δύο μήνες στη Θεσσαλονίκη. Χωρίσαμε τότε. Υπολογίζω ότι έδινε περίπου 6.000 χιλιάδες την εβδομάδα. Ο μικρός μου ο γιος μπήκε, είδε το ιατρείο που γίνονταν οι θεραπείες και μου λέει “Μπαμπά μην πας εκεί, θα τους δείρεις. Είναι απαράδεκτο”. Έκανε ένα είδος πλασμαφαίρεσης. Ούτε εγώ κατάλαβα. Έβαζε και θερμοφόρες από αυτές που βάζουμε στα πόδια το χειμώνα να ζεσταθούμε και έλεγε ότι άλλαζε το DNA και το RNA του κυττάρου».

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, οι υπεύθυνοι είχαν πείσει την τότε σύζυγό του ότι θα την απαλλάξουν από τον καρκίνο, με καθαρισμό του DNA της. «Της είχαν τάξει ότι θα της διώξουν τον καρκίνο με ανανέωση του αίματος, με καθαρισμό του αίματος και αλλαγή του, της πληροφορίας, του DNA. Μια φορά που τον βρήκα του λέω “κοιτάξτε, είστε Θεός;”. Λέει “περίπου”. Αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούν σαν παλιοί μάγοι. Θεωρούν τους εαυτούς τους Θεούς και πείθουν τον άλλον. Γιατί ο κανονικός γιατρός μιλά με μια αβεβαιότητα, γιατί είναι επιστήμονας. Η επιστήμη είναι η ερώτηση, δεν είναι η απάντηση. Δεν μπορεί να σου δώσει 100% αν η θεραπεία θα πάει καλά. Γι’ αυτό μιλάμε και με στατιστικές. Ο μάγος όμως είναι βέβαιος, όπως ο Θεός. Παγιδεύει τους ανθρώπους. Δεν ξέρετε τι πήρε αυτή η γυναίκα μετά. Είχε ιατρείο στη Θεσσαλονίκη αυτός και είναι από τα Σκόπια. Ένα ιατρείο και μάλιστα μικρό ιατρείο, έκανε την κουζίνα ένα είδος εξεταστηρίου. Η σύζυγός μου τότε δεν έκανε καταγγελία. Τον λάτρευε. Την είχε πείσει. Πήρε τον δικηγόρο μου και να με καταγγείλλει εμένα ότι λέω ψέματα. Εκμεταλλεύονται τον φόβο του θανάτου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έπαιρναν αίμα και το έβαζαν σε θερμοφόρες»

Ερωτηθείς εάν έκαναν πλασμαφαίρεση στην γυναίκα, ο ίδιος απάντησε: «Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είδα μηχανήματα τότε. Είδα όρους, είδα να παίρνουν αίμα, να το βάζουν μέσα σε θερμοφόρες. Μηχάνημα δεν είδα. Μάλιστα εγώ είπα “κοιτάξτε να δείτε, η θερμότητα αυξάνει την αγγείωση και την αιμάτωση”. Ο καρκίνος τρέφεται από την αγγείωση και την αιμάτωση. Γι’ αυτό η προσπάθεια των γιατρών είναι να σταματήσουν την κυκλοφορία ή με φάρμακα ή με κρύες ας πούμε θεραπείες, κρυοθεραπείες και όχι με θερμοθεραπείες”. Τέλος πάντων, αυτό είναι επιστημονικό θέμα, δεν θα το λύσουμε τώρα. Δεν μπορούσα να το καταγγείλω γιατί είχαμε χωρίσει. Δεν μπορούσα, η ίδια δεν ήθελε. Δεν πήγε ούτε στον ΠΙΣ, ούτε στον ΙΣΑ. Εγώ σταμάτησα τότε και μάλιστα ο δικηγόρος μου μου λέει “μην ασχολείσαι, θα μπλέξεις”. Της πήρε γύρω στις 100.000 ευρώ».

Η σπηλιά του «βεζίρη» και τα «μανιταροχάπια»

Ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών έκανε λόγο για «ένα κύκλωμα που ακούγεται σαν παραμύθι».

«Το κύκλωμα αυτό ξεκινούσε από Θεσσαλονίκη, πήγαινε στη Βιέννη, όπου υπήρχε ένα είδος μουσουλμάνου παπά, «βεζίρη», ένας που σ’ έβαζε σε μια σπηλιά, απομαγνήτιζε τα κύτταρα και έκανε αντιστροφή. Και εκεί πλήρωνες περίπου ξεκινούσες από 10-30 χιλιάδες. Μετά πήγε το κύκλωμα, πήγαινε στη Μάλτα. Στη Μάλτα υπήρχε παραγωγή, «μανιταροχαπιών», τα οποία σου άλλαζαν τη διάθεση και λοιπά. Μια φορά πήρα ένα εγώ να το δοκιμάσω ως γιατρός, ας πούμε, να κάνω και λιποθύμησα και όταν ξύπνησα δεν θυμόμουνα τίποτα. Αυτά τα χάπια τα πουλούσαν γύρω στα 120 ευρώ το κουτάκι. Στη Μάλτα όμως».

Αναφερόμενος στη γυναίκα του, είπε πως είχε εγκαταλείψει την κλασική ιατρική. «Δεν ήθελε να ακούσει κλασικό γιατρό με τίποτα. Μίσησε την κλασική ιατρική. Μέσα σε δύο μήνες έφυγε η γυναίκα με φρικτούς πόνους, με μεταστάσεις που βγαίνανε σχεδόν έξω στο δέρμα της, γιατί σταμάτησε την κλασική χημειοθεραπεία. Να έρθει το υπουργείο, αφού έβαλε και αυτό το σύστημα που λέει, να δει τι κάνει αυτός ο κύριος. Νομίζω ότι υπάρχει. Δεν ξαναπήγα εγώ εκεί. Και πάρα πολλά τα λεφτά. Δηλαδή προσέξτε να δείτε, επειδή εμένα η γυναίκα μου πέρασε απ’ όλα τα ογκολογικά, που δεν πληρώσαμε τίποτα με όλες τις ακριβές χημειοθεραπείες και τις ακτινοθεραπείες και τα χειρουργεία, γιατί την κάλυψε η ασφάλειά της. Και μας έφαγαν τα λεφτά στα Σκόπια; Κομπογιαννίτες».