Συγκλόνισε ο πατέρας του Γεράσιμου στη δίκη των Τεμπών: Είμαι πεπεισμένος ότι έχει συνείδηση, θέλει να ζήσει

Συγκλόνισε η κατάθεση του Διονύση Γεωργιάδη, πατέρα του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα του πρώτου βαγονιού του μοιραίου Intercity, στη δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο Γεράσιμος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση από το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023, με την οικογένειά του να ανεβαίνει έναν Γολγοθά.

Ο πατέρας του Γεράσιμου κατέθεσε σήμερα στο δικαστήριο, περιγράφοντας επί μία ώρα, σε μία αίθουσα όπου επικρατούσε απόλυτη σιωπή, τις τελευταίες στιγμές του παιδιού του πριν από το ταξίδι, αλλά και όσα αντίκρισε η οικογένεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Αναφερόμενος στην κατάσταση του γιου του μετά το δυστύχημα, ο Διονύσης Γεωργιάδης μετέφερε τα λόγια των γιατρών, οι οποίοι ενημέρωσαν την οικογένεια ότι η κατάσταση του Γεράσιμου ήταν «πάρα πολύ δύσκολη», παρά το γεγονός ότι εξωτερικά δεν έφερε τραύματα.

«Στο νοσοκομείο Λάρισας αντιμετωπίσαμε μία τρομακτική πραγματικότητα»

«Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας αντιμετωπίσαμε μία τρομακτική πραγματικότητα. Οι γιατροί μας ενημέρωσαν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, αν και εξωτερικά ο Γεράσιμος δεν είχε τραύματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο πατέρας του Γεράσιμου αναφέρθηκε και στις ώρες πριν από την αναχώρησή του με το μοιραίο Intercity. Όπως περιέγραψε, μόλις τρεις ώρες πριν από το ταξίδι, ο γιος του είχε εκφράσει την αμφιβολία του για το αν θα έπρεπε να φύγει εκείνο το βράδυ, λέγοντας: «Μήπως να φύγω αύριο με την ξαδέρφη μου;».

Ο ίδιος, όπως κατέθεσε, του απάντησε ότι ίσως ήταν καλύτερα να ταξιδέψει εκείνο το βράδυ. Στην οικογένεια είχαν εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο να ταξιδέψει με λεωφορείο, ωστόσο ο Γεράσιμος αποφάσισε τελικά, την τελευταία στιγμή, να επιβιβαστεί στο τρένο.

«Είμαι πεπεισμένος ότι ο Γεράσιμος έχει συνείδηση κι αυτό είναι τρομακτικό»

«Είμαι πεπεισμένος ότι ο Γεράσιμος έχει συνείδηση κι αυτό είναι τρομακτικό γιατί πίσω από αυτό έρχεται η σκέψη για το τι νιώθει αυτό το παιδί. Ο Γεράσιμος θέλει πάρα πολύ να ζήσει, η κατάσταση του παιδιού οι γιατροί λένε ότι είναι μη αναστρέψιμη. Εγώ είμαι πεπεισμένος ότι ο Γεράσιμος αντιλαμβάνεται. Αν ο Γεράσιμος αρνείται να εγκαταλείψει εγώ σαν πατέρας είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και αυτό να μην ξαναγίνει…», είπε ο Διονύσης Γεωργιάδης και πρόσθεσε ότι «μεγαλύτερη από το θυμό είναι η πίκρα…Δέχτηκα μεγάλη αγάπη από την κοινωνία».

Η κατάθεση του Διονύση Γεωργιάδη ενώπιον του δικαστηρίου έλαβε χώρα σε μια ημέρα με ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος για τις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών.

Νωρίτερα, συγγενείς της αδικοχαμένης Ιφιγένειας Μήτσκα ανήρτησαν πανό έξω από τη δικαστική αίθουσα, ενώ η διαδικασία συνεχίστηκε με παρόντες στο εδώλιο τους δύο κατηγορουμένους, Σπύρο Πατέρα και Παύλο Κουζή.

Κατασχέθηκε η υπηρεσιακή συσκευή του μηχανοδηγού

Κατά την έναρξη της 35ης δικασίμου, το δικαστήριο διέταξε την κατάσχεση της υπηρεσιακής συσκευής του μηχανοδηγού Νίκου Ναλμπάντη και παράλληλα παρήγγειλε την υποβολή αίτησης κατάσχεσης.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε ως προς το ζήτημα της πραγματογνωμοσύνης, ενώ απέρριψε το αίτημα για την κλήση των Άδωνι Γεωργιάδη και Δημήτρη Μαρκόπουλου.