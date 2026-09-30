Γρατσία για ιατρείο Καρυστιανού: «Πρώτα διασύρουμε και μετά κάνουμε ελέγχους – Υπάρχουν και νομικές συνέπειες»

Για «πολιτική στόχευση» έκανε λόγο η Μαρία Γρατσία με αφορμή την καταγραφή της Μαρίας Καρυστιανού από το MedWatch, σημειώνοντας ότι ο έλεγχος είναι καλοδεχούμενος και «δεν συντρέχει καμία παρανομία».

Η Μαρία Γρατσία μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» για την καταγγελία του Άδωνι Γεωργιάδη, αναφέροντας αρχικά πως «δεν μας ενοχλεί ο έλεγχος ίσα ίσα έχουμε πει το αντίθετο, ότι είναι καλοδεχούμενος, διότι και η θέση της κ. Καρυστιανού και του κινήματος “Ελπίδα Για Τη Δημοκρατία” είναι ότι πρέπει να γίνονται έλεγχοι, έρευνες, διώξεις και να υπάρχει η απόδοση δικαιοσύνης για όλους. Το “όλους” συμπεριλαμβάνει τους πάντες άρα πρεσβεύει και τη ναυαρχίδα μας σε σχέση με τον έλεγχο που πρέπει να γίνεται και στους πολιτικούς και την άρση του ακαταδίωκτου».

Τόνισε, ωστόσο, ότι «θεσμικά δεν είναι δυνατόν να προανακοινώνεται από τον υπουργό Υγείας, που έχει μια θεσμική θέση, ότι θα γίνει έλεγχος σε ένα συγκεκριμένο ιατρείο και ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο μηχάνημα».

«Δεν συντρέχει καμία παρανομία»

Σχετικά με την καταγγελία της Ματίνας Παγώνη ότι η Μαρία Καρυστιανού έχει στο ιατρείο της μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο είναι παράνομο, απάντησε ότι: «Δεν συντρέχει καμία παρανομία. Δεν έχει γίνει κανένας έλεγχος προκειμένου να γνωρίζει ο οιοσδήποτε αν υπάρχει μηχάνημα βιοανάδρασης ή ένα ή δύο ή τρία. Η κυρία Παγώνη δεν έχει κάνει κανέναν έλεγχο, έκανε τοποθετήσεις, οι οποίες εκφεύγουν της αρμοδιότητάς της από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτοψία ή έλεγχος αρμόδιου φορέα».

«Δεν είναι δυνατό να απομονώνεις ένα ιατρείο και να το στοχοποιείς»

«Θα ανέμενα από τα ΜΜΕ να αναζητήσουν τη λίστα όλων των κλινικών που έπιασαν οι κεραίες του Medwatch. Ξαφνικά υπάρχει μία στοχευμένη, σε πολιτική βάση και με σκοπό την πολιτική αντιπαράθεση, προσέγγιση αναφορικά με την κυρία Καρυστιανού. Όταν εφαρμόζεται το MedWatch δεν είναι το αναμενόμενο, δεν είναι σωστό και ηθικά και νομικά, γιατί υπάρχουν και νομικές συνέπειες απ’ όλο αυτό, δεν είναι δυνατό να απομονώνεις ένα ιατρείο και να το στοχοποιείς», τόνισε η Μαρία Γρατσία και πρόσθεσε ότι «το μηχάνημα πληροί όλες τις προϋποθέσεις, είναι απολύτως νόμιμο, είναι εξοπλισμός βιοσυντονισμού που έχουν εκατοντάδες ιατρεία ανά την επικράτεια…».

Αναφερόμενη ξανά στον υπουργό Υγείας, τόνισε: «Πώς ήξερε ο κ. Γεωργιάδης; Να μας πει την πηγή γνώσης, γιατί ξαφνικά χωρίς έλεγχο ή αυτοψία, χωρίς μια στοιχειώδη διαδικασία, βγαίνει δημοσίως ένας υπουργός Υγείας και στοχοποιεί μια γιατρό και λέει ότι έχει μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο από την έρευνα που κάναμε και σε επίπεδο ΕΕ, είναι ένα μηχάνημα που μπορεί κάποιος να έχει και για ιδιωτική χρήση» και επανέλαβε ότι προφανώς και έχει πολιτική στόχευση η καταγγελία.

«Πρώτα διασύρουμε και μετά κάνουμε ελέγχους»

«Η κ. Καρυστιανού μετά από πάρα πολλά χρόνια έχει πελατεία απολύτως ικανοποιημένη γιατί έχει τύχει να ακούσω ακόμα και στον δρόμο περπατώντας, ανθρώπους να εκφράζουν ευχαριστίες τους για την επάρκεια και τις υπηρεσίες που παρέχει. Όταν μια επαγγελματίας έχει δώσει διαπιστευτήρια τόσα χρόνια, έχει ικανοποιημένο πελατολόγιο, δεν έχει απασχολήσει ποτέ κανέναν φορέα ή το πειθαρχικό. Το να απομονώνεται εξοπλισμός βιοσυντονισμού, που οφείλουμε όλοι να ξέρουμε, πρώτα διασύρουμε και μετά κάνουμε ελέγχους» κατέληξε η κ. Γρατσία.