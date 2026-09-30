Βαρδακαστάνης στον Realfm 97,8: Με την παραπομπή Τριαντόπουλου δικαιώθηκε μία πολιτική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ – Τι είπε για τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός

Για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο, τις δημοσκοπήσεις και τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μίλησε Γιάννης Βαρδακαστάνης. Γραμματέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

Σχετικά με την παραπομπή του πρώην υφυπουργού για την υπόθεση του αποκαλούμενου “μπαζώματος” στα Τέμπη, ο κ.Βαρδαστάνης έκανε λόγο για δικαίωση του ΠΑΣΟΚ. «Η πρόταση για προανακριτική επιτροπή έγινε από το ΠΑΣΟΚ, την απεδέχθη η κυβέρνηση και στήθηκε επιτροπή, στην οποία όμως δεν έγινε καμία προανάκριση, δηλαδή δεν επιτέλεσε το προανακριτικό της έργο, επειδή η κυβέρνηση προχώρησε, χρησιμοποιώντας την πλειοψηφία της στη Βουλή, σε fast track διαδικασία, δηλαδή να παραπεμφθεί στα αρμόδια όργανα τα οποία με τα σειρά τους ύστερα από ανάκριση που έκαναν, οδήγησαν στο βούλευμα για το Ειδικό Δικαστήριο.

Σε κάθε περίπτωση όμως, για να μην μπούμε στην ουσία γιατί σε αυτή θα μπουν οι ανώτατοι δικαστές που θα συγκροτήσουν το Ειδικό Δικαστήριο, δικαιώθηκε μία πολιτική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Μέχρι να τελεσιδικήσουν οι αποφάσεις στα δικαστήρια, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και δεν μιλάμε για αυτό, γιατί εμείς ήμασταν πάντα ευθυγραμμισμένοι με αυτή την αρχή, ελπίζω όλοι να είναι ευθυγραμμισμένοι και να μην το βλέπουν κατά το δοκούν. Είναι όμως μία δικαίωση μιας πολιτικής πρωτοβουλίας αυτό που έχει συμβεί, από εκεί και πέρα το Ειδικό Δικαστήριο θα κρίνει» τόνισε ο κ. Βαρδακαστάνης.

«Υπάρχουν βέβαια ζητήματα. Ποιο είναι το καθήκον που λένε ότι παραβίασε; Η αλλοίωση του χώρου. Αυτό είναι ό,τι είπε ο κ. Φλωρίδης, ότι όσοι μιλούν για το μπάζωμα, είναι για τα μπάζα .Ουσιαστικά η αλλοίωση του χώρου, μπάζωμα δεν είναι; Αλλά ας το κρίνει η δικαιοσύνη. Η δήλωση Φλωρίδη κρίνεται πολιτικά γιατί είναι υπουργός Δικαιοσύνης. Το τεκμήριο της αθωότητας υπάρχει και το επαναλαμβάνω. Είναι η δικαίωση μιας πολιτικής πρωτοβουλίας που αφορά μια πολύ πονεμένη ιστορία για τη χώρα. Μια τραγική υπόθεση που απαιτεί σεμνότητα, ταπεινότητα και ενσυναίσθηση όταν μιλάμε γι’ αυτή» πρόσθεσε.

Τι είπε για τις δημοσκοπήσεις

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, με αφορμή και την καταγγελία που έγινε στο ΕΣΡ για στημένη έρευνα, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ανέφερε μεταξύ άλλων: «Εμείς είχαμε μιλήσει για τις δημοσκοπήσεις, γιατί είδαμε να περνούν τα τρένα από μπροστά μας, να χάνονται, όπως η κ. Κωνσταντοπούλου, όπως η κ. Καρυστιανού, όπως τώρα ο κ. Τσίπρας. Και είπαμε ότι κάτι συμβαίνει με τις δημοσκοπήσεις, που δεν μπορούν να αποτυπώσουν σωστά. Είναι μεθοδολογικό το σφάλμα; Δεν ξέρουμε τι είναι», ενώ σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ δεν έχει σχέση με ομίλους που εξαγοράζουν δημοσκοπικές εταιρείες.

«Οτιδήποτε απαλύνει τους πολίτες»

Τέλος, σχολιάζοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε θετική τη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις, ωστόσο υπογράμμισε πως πρέπει να μελετηθεί στην ολότητά της η παρέμβαση.

«Θα τη δουν τα αρμόδια τμήματα και οι τομείς του ΠΑΣΟΚ και θα τοποθετηθεί υπεύθυνα το κόμμα. Δεν μπορώ να μιλήσω επί του πιεστηρίου, πρέπει να γίνει η ανάλυση από τους αρμόδιους τομείς. Εμείς κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις στην ΔΕΘ, και στη συνέχεια, για τα ζητήματα αυτά. Αν κάποιες τις έχει αποδεχτεί ο κ. Πρωθυπουργός θα το εξετάσουμε πώς τις έχει αποδεχτεί, γιατί μπορεί να έχουν ουρίτσες. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα για την ενέργεια, οτιδήποτε απαλύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, από θέση αρχής, δεν είμαστε απέναντι» τόνισε ο κ. Βαρδακαστάνης.

«Αλλά εμείς έχουμε καταθέσει ένα ολόκληρο πακέτο μέτρων για αυτά τα πράγματα. Θα τα μελετήσουν οι αρμόδιοι τομείς που είχαν σχεδιάσει και τα μέτρα και θα τοποθετηθεί υπεύθυνα το ΠΑΣΟΚ και προς την κοινωνία και προς το κοινοβούλιο» συμπλήρωσε.