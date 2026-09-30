«Καταπέλτης» το βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο – Το σκεπτικό του Δικαστικού Συμβουλίου

«Καταπέλτης» είναι το βούλευμα για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο. Στις 203 σελίδες του βουλεύματός του, το Δικαστικό Συμβούλιο αποτυπώνει το νομικό και πραγματικό πλαίσιο της έρευνας για τις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 32.

Ο πρώην υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Χρήστος Τριαντόπουλος, αντιμετωπίζει, μαζί με τέσσερα ακόμη υπηρεσιακά και αυτοδιοικητικά στελέχη, την πλημμεληματική κατηγορία της παράβασης καθήκοντος.

Οι αρμοδιότητες των εμπλεκομένων

Σύμφωνα με το βούλευμα, οι κατηγορούμενοι φέρονται να ενήργησαν από κοινού και κατόπιν συναπόφασης κατά το διάστημα από τις 2 έως τις 7 Μαρτίου 2023.

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος αναφέρεται ως υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, ο Κωνσταντίνος Αγοραστός ως περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Βασίλειος Παπαγεωργίου ως γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο Αγάπιος Χαρακόπουλος ως διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας και ο Ευάγγελος Φαλάρας ως συντονιστής επιχειρήσεων των πυροσβεστικών δυνάμεων Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας.

Το Συμβούλιο περιγράφει τις αρμοδιότητες των συγκεκριμένων προσώπων σε σχέση με τη διαχείριση του χώρου του δυστυχήματος και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν τις ημέρες μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών.

Ο ρόλος του Χρήστου Τριαντόπουλου

Όπως αναφέρεται στο βούλευμα, ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ως αρμόδιος υφυπουργός, είχε υπό την ευθύνη του τον συντονισμό δράσεων συναρμόδιων υπουργείων και φορέων σε ζητήματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μετά από φυσικές καταστροφές.

Η αρμοδιότητά του προέκυπτε από απόφαση του Πρωθυπουργού της 13ης Δεκεμβρίου 2021. Παράλληλα, σύμφωνα με το δικαστικό συμβούλιο, ο κ. Τριαντόπουλος είχε αναλάβει, μέσω του επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Ιωάννη Μπρατάκου, την παρακολούθηση και τον συντονισμό των δράσεων των συναρμόδιων φορέων στον τόπο του δυστυχήματος.

Η συγκεκριμένη εμπλοκή, σύμφωνα με το βούλευμα, συνδέεται με την ενεργοποίηση της 4ης επικαιροποιημένης έκδοσης του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρωπίνων Απωλειών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι είχαν, κατά περίπτωση, αρμοδιότητες που αφορούσαν τον συντονισμό των επιχειρήσεων στον τόπο του δυστυχήματος, τη λήψη μέτρων από την Ελληνική Αστυνομία, την προστασία της σκηνής του συμβάντος, καθώς και τη διάθεση μηχανημάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τις εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης του εδάφους.

Η απομάκρυνση χωμάτων και συντριμμιών

Βασικό σημείο του σκεπτικού του Δικαστικού Συμβουλίου αποτελεί η απομάκρυνση χωμάτων, αδρανών υλικών και συντριμμιών από τον χώρο του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με το βούλευμα, ο Ευάγγελος Φαλάρας, ως συντονιστής επιχειρήσεων των πυροσβεστικών δυνάμεων, έδωσε εντολή σε εταιρεία, να απομακρύνει από τον χώρο του δυστυχήματος τουλάχιστον 300 κυβικά μέτρα χώματος και αδρανών υλικών, καθώς και συντρίμμια από τις δύο αμαξοστοιχίες.

Η εταιρεία είχε μεταβεί στο σημείο με ειδικά μηχανήματα και φορτηγά, προκειμένου να συνδράμει το έργο της Πυροσβεστικής.

Το Δικαστικό Συμβούλιο αναφέρει ότι η συγκεκριμένη ενέργεια πραγματοποιήθηκε χωρίς να ζητηθεί η συναίνεση των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενώ βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη η έρευνα στον τόπο του δυστυχήματος.

Παράλληλα, σύμφωνα με το βούλευμα, οι υπόλοιποι παραπεμπόμενοι συγκατηγορούμενοι δεν προέβησαν σε ενέργειες για να αποτρέψουν την απομάκρυνση των υλικών, μολονότι, όπως αναφέρεται, είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς τούτο.

Η αλλοίωση του χώρου και η απώλεια ευρημάτων

Το Συμβούλιο επισημαίνει ότι οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν ενώ ήταν ακόμη σε εξέλιξη οι αναγκαίες έρευνες για τον εντοπισμό ευρημάτων, πειστηρίων, ιχνών και άλλων στοιχείων, καθώς και η συλλογή και διατήρηση αποδεικτικού υλικού.

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με το βούλευμα, δεν είχαν εντοπιστεί όλες οι σοροί των θυμάτων, ενώ υπήρχαν ακόμη αγνοούμενοι. Μεταξύ αυτών αναφέρεται και η επιβάτιδα Εριέττα Μόλχο, η οποία τελικά παρέμεινε αγνοούμενη.

Κατά το Δικαστικό Συμβούλιο, η απομάκρυνση των χωμάτων και των συντριμμιών είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν προσωπικά αντικείμενα, τμήματα και υπολείμματα των αμαξοστοιχιών και των συστημάτων τους, αλλά και βιολογικό υλικό που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την ταυτοποίηση ορισμένων θυμάτων.

Το βούλευμα συνδέει, επομένως, τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις με την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία οι έρευνες και η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων δεν είχαν ολοκληρωθεί.

Οι εργασίες διαμόρφωσης του εδάφους

Σε επόμενο στάδιο, σύμφωνα με το σκεπτικό που παρατίθεται στο βούλευμα, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διαμόρφωσης και σταθεροποίησης του εδάφους κάτω από τον αγωγό φυσικού αερίου, προκειμένου να καταστεί δυνατή με ασφάλεια η επιχείρηση των γερανών.

Στο συγκεκριμένο στάδιο το βούλευμα εξετάζει εκ νέου τον ρόλο των εμπλεκομένων και τις ενέργειες που αποδίδονται στον Χρήστο Τριαντόπουλο και τον Κωνσταντίνο Αγοραστό.

Η υπόθεση αφορά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις στον τόπο της τραγωδίας τις πρώτες ημέρες μετά το δυστύχημα και το κατά πόσο αυτές έγιναν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες και διαδικασίες.

Το Δικαστικό Συμβούλιο, μέσα από το πολυσέλιδο βούλευμά του, περιγράφει αναλυτικά τα πρόσωπα που είχαν την ευθύνη συντονισμού, τις ενέργειες που έγιναν στον χώρο και τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες απομάκρυνσης υλικών και διαμόρφωσης του εδάφους.