Τέμπη: Το σκεπτικό για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο – Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και η θέση της κυβέρνησης

Νέα ένταση στο πολιτικό σκηνικό φέρνει η παραπομπή στο Ειδικό Δικαστήριο του τότε υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστου Τριαντόπουλου για την υπόθεση της αλλοίωσης του χώρου μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η αντιπολίτευση θέτει εκ νέου το ζήτημα για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών σε περίπτωση αξιόποινων πράξεων.

Στο Ειδικό Δικαστήριο μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο παραπέμπεται ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, ο πρώην γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας, επικεφαλής και υπεύθυνος για τον τόπο του συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας, Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο επικεφαλής του Πυροσβεστικού Σώματος, Ευάγγελος Φαλάρας.

Το σκεπτικό της παραπομπής στο Ειδικό Δικαστήριο

Σύμφωνα με το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου «η αλλοίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών είναι παράνομη, διότι δεν επιτρέπεται από τα διεθνή, ευρωπαϊκά και εγχώρια πρωτόκολλα σε ένα χώρο δυστυχήματος να γίνεται οποιαδήποτε αλλοίωση. Επίσης, δεν υπήρχε σχετική εντολή ή άδεια από τις αρμόδιες ανακριτικές Αρχές. Επιπλέον, οι έρευνες δεν είχαν ολοκληρωθεί. Αντιθέτως, μόλις είχαν ξεκινήσει».

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA ειδικά για τον Χρήστο Τριαντόπουλο του αποδίδεται «η ευθύνη όχι ότι έδωσε εντολή να γίνει η παράνομη αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος, αλλά με την ιδιότητά του ως αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία και ως υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ παρευρισκόμενος σε αυτές τις συσκέψεις παρέλειψε να εμποδίσει την αλλοίωση του χώρου».

Για την συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου, θα ακολουθήσει από την Βουλή η κλήρωση των ανώτατων δικαστών από τους καταλόγους του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2027.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται μια ακόμη δικαστική έρευνα που αφορά τον τότε υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή, οποίος ελέγχεται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, μετά την άδεια που έδωσε η Βουλή για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν ταυτίζεται με την υπόθεση του «μπαζώματος» για την οποία εκδόθηκε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου. Πρόκειται για ξεχωριστή ποινική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε διαφορετικό στάδιο. Παράλληλα με τον Κώστα Αχ. Καραμανλή έχουν ελεγχθεί και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με τη λειτουργία του υπουργείου κατά την περίοδο πριν από το δυστύχημα.

Τριαντόπουλος: «Διαφωνώ με το βούλευμα – Θα αποδειχθεί η αθωότητα μου»

Θυμίζοντας ότι παραιτήθηκε από το κυβερνητικό σχήμα και ζήτησε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο να τεθεί στη διάθεση της Δικαιοσύνης, του φυσικού μου δικαστή μετά την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής στην Βουλή, ο τέως υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστος Τριαντόπουλος, με δήλωσή του αναφορικά με την παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο υποστήριξε ότι έχει «εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη». Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε ότι στις επικείμενες εθνικές εκλογές δεν θα είναι υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία στη Μαγνησία, πράγμα για το οποίο ανακοίνωσε ότι έχει ενημερώσει τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μιλώντας ειδικά για την παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο, ο Χρήστος Τριαντόπουλος είπε: «Σέβομαι απόλυτα την ιδιότητα των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου, διαφωνώ, όμως, με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα του βουλεύματός τους, που θα αντικρούσω στο επικείμενο Ειδικό Δικαστήριο, όπου θα γίνει σε βάθος αξιολόγηση της υπόθεσης, θα διαλευκανθούν όλα τα ζητήματα, και θα αποδειχθεί η αθωότητα μου – στην οποία και πιστεύω ακράδαντα».

Αγοραστός: «Ο ρόλος της Περιφέρειας ήταν υποστηρικτικός – Δεν εκτελεί η Περιφέρεια καθήκοντα ανακριτικών Αρχών»

Με την επισήμανση ότι «ο ρόλος της Περιφέρειας ήταν υποστηρικτικός και μόνο. Όχι επιχειρησιακός, όχι συντονιστικός», ο τέως περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός απέκρουσε τις κατηγορίες εμπλοκής του στο μπάζωμα του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. «Η συγκέντρωση και η διατήρηση όλου του αποδεικτικού υλικού είναι ευθύνη των ανακριτικών αρχών και όχι της Περιφέρειας Θεσσαλίας», υπογράμμισε μιλώντας στο ERTnews.

«Μπορούσε ένας περιφερειάρχης να δώσει εντολή σε έναν ένστολο; Μπορούσε ένας περιφερειάρχης να διατάξει έναν αστυνόμο, όταν ο αστυνόμος είναι προανακριτική αρχή;», έθεσε το ρητορικό ερώτημα ο Κώστας Αγοραστός επεξηγώντας: «Από τον νόμο, από τη μη συνεχή παρουσία μου εκεί και από τις καταθέσεις ότι κανένας δεν πήρε εντολή από μένα αλλά και δεν μπορούσα».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι «όλες οι ενέργειες στο πεδίο γίνονταν σε γνώση των αρμόδιων Αρχών». «Καρέ καρέ όλες οι ενέργειες. Παρακολουθούσαν όλοι και σε τέλεια γνώση όλων των αρμόδιων αρχών», είπε ο Κώστας Αγοραστός, προσθέτοντας ότι «η παρουσία της Περιφέρειας στο σημείο συνδεόταν με την αποστολή μηχανημάτων, κατόπιν απόφασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας». Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι «στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας συμμετέχουν Πυροσβεστική, Αστυνομία, Στρατός, Αεροπορία, ΕΚΑΒ, Νοσοκομεία, ο δήμαρχος του οικείου δήμου και όλοι οι φορείς οι οποίοι είναι μέσα από τον νομό».

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται εκεί από μηχανήματα που ήταν απόφαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, που συμμετέχουν όλοι οι φορείς και τίποτα άλλο δεν είχε ούτε επιχειρησιακή, ούτε μπορούσε να δώσει εντολή σε κανέναν, ούτε έπαιρνε εντολές από κανέναν», υπογράμμισε ο Κώστας Αγοραστός. Με αυτό το σκεπτικό, ο πρώην περιφερειάρχης υποστήριξε ότι «δεν υπήρχε ούτε πράξη, ούτε παράλειψη, ούτε δόλος, ούτε συγκάλυψη».

Μιλώντας ευρύτερα, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός δήλωσε ότι δεν αιφνιδιάστηκε για την παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο και υποστήριξε ότι «η δίκη είναι πολιτική». «Διότι όταν ένας άνθρωπος δεν έχει καμία ευθύνη, δεν έχει καμία αρμοδιότητα, δεν έχει συντονισμό εκ του νόμου και επί των πραγματικών περιστατικών και βρίσκεται στο Ειδικό Δικαστήριο, είναι πολιτικό το ζήτημα», υποστήριξε ο Κώστας Αγοραστός.

Αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ – Μαρινάκη για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο

Πολιτική σύγκρουση ξέσπασε με φόντο τη δικαστική εξέλιξη για την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο, με την αξιωματική αντιπολίτευση και την κυβέρνηση να διασταυρώνουν τα πυρά τους.

Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ αποτιμά τη δικαστική εξέλιξη ως «δικαίωση» της δικής του πρότασης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπενθυμίζει ότι στόχος του ήταν η διερεύνηση της υπόθεσης από τον φυσικό δικαστή, στο πλαίσιο της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Παράλληλα, κατηγορεί την κυβερνητική πλειοψηφία για μεθοδεύσεις «fast track» που εμπόδισαν την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης στη Βουλή, διερωτώμενο αν η κυβέρνηση θεωρεί ακόμη «περιττή» τη δικαστική διερεύνηση.

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ συνδέει την υπόθεση με το αίτημά του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για εξαπάτηση των πολιτών σχετικά με το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών και προτείνοντας την παραπομπή υπουργών αποκλειστικά από ειδικά δικαστικά όργανα, χωρίς την έγκριση κοινοβουλευτικών πλειοψηφιών.

Άμεση ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος υπογράμμισε την απόλυτη εμπιστοσύνη της κυβέρνησης στην Ελληνική Δικαιοσύνη, υπενθυμίζοντας ότι το βούλευμα αποτελεί ενδιάμεσο στάδιο και ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας. Παράλληλα, σημείωσε πως ο ίδιος ο κ. Τριαντόπουλος είχε ζητήσει από την πρώτη στιγμή να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές. Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε «εξοργιστικές» τις αναφορές της αντιπολίτευσης περί «δικαίωσης», παραπέμποντας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, «όπου βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν βιαστικά, για να δικαιωθούν λίγες εβδομάδες αργότερα». Ενώ τόνισε ότι, «αν ευσταθούσαν οι αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, το Δικαστικό Συμβούλιο θα είχε επιστρέψει τη δικογραφία στη Βουλή για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου». Τέλος, ο Παύλος Μαρινάκης Κατηγόρησε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης για πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας των Τεμπών και ζήτησε να αφεθεί η Δικαιοσύνη ανεπηρέαστη από «τηλεδικαστές».

Κυβερνητικές πηγές : Σεβόμαστε απολύτως τη Δικαιοσύνη – Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας

«Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη Δικαιοσύνη» τονίζουν κυβερνητικές πηγές αναφορικά με την υπόθεση του Χρήστου Τραντόπουλου, ο οποίος παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση του «μπαζώματος» στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Οι ίδιες κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι «δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Όπως και να έχει, τονίζουν, «ο ίδιος ο κ. Τριαντόπουλος ζήτησε από την πρώτη στιγμή να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, πιστεύοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα δικαιωθεί. Συνεπώς το δικαστήριο θα δώσει τις τελικές απαντήσεις».

Οι αντιδράσεις της ελάσσονος αντιπολίτευσης

«Η αυτονόητη παραπομπή Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο αποδεικνύει αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια: τις τεράστιες ευθύνες της για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών», ανέφερε το ΚΚΕ.

«Η απόφαση παραπομπής του Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για το μπάζωμα των Τεμπών αποτελεί δικαίωση της Ελληνικής Λύσης και επιβεβαιώνει τη συγκάλυψη», είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου, εκθέτει πλήρως την κυβέρνηση και τους προκλητικούς ισχυρισμούς της ότι δεν υπήρξε τίποτα το μεμπτό με το βεβιασμένο μπάζωμα του χώρου», σημείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Δεν ξεχνάμε. Δεν συγχωρούμε τη συγκάλυψη. Απαιτούμε δικαιοσύνη ως το τέλος της διαδρομής», ανέφερε η Νίκη.

«Βλέποντας ποια είναι η τύχη Τριαντόπουλου, Αγοραστού και λοιπών που πλέον παραπέμπονται και ο κύριος Φλωρίδης ήθελε να τους καλύψει; Πρέπει να έρθει να απαντήσει ποιος είναι τώρα για τα μπάζα», είπε στο Open, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθιξία ο κύριος Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα […] Και αν δεν παραιτηθεί, ο κύριος Μητσοτάκης αν έχει την στοιχειώδη πολιτική αξιοπρέπεια οφείλει να τον αποπέμψει», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας.