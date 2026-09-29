Γιώργος Μαζωνάκης: «Τον πήραν καθιστό, ήταν άσπρος με ανοιχτά τα μάτια του» – Συγκλονίζει η κατάθεση της γραμματέως του ιατρείου

Νέα δεδομένα προκύπτουν για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, από την κατάθεση γραμματέως του ιατρείου της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, καθώς η 28χρονη περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα στο δωμάτιο, όταν ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή.

«Γύρω στις 4 παρά άκουσα μία ανησυχία με πόρτες να ανοιγοκλείνουν, γύρω στα 5-6 λεπτά και φώναζαν τα ονόματα των νοσηλευτριών. Δεν ήξερα τι ακριβώς γινόταν. Εκείνη την ώρα άκουσα την γιατρό να φωνάζει τον σύζυγό της. Πάνω στην ανησυχία, γύρω στις 4, φώναξε και τον γιατρό. Δεν θυμάμαι αν ήταν πριν ή μετά τις 4. Άκουσα κάποια να φωνάζει “αδρεναλίνη” και ο γιατρός σηκώθηκε και πήγε μέσα. Τότε πήγα μόνη μου στον ασθενή και του είπα να φύγει και πως θα τον ξανακαλέσει ο γιατρός. Δεν είχα έκτοτε καμία επαφή με την αίθουσα. Άκουγα μόνο φωνές, να φωνάζουν “αδρεναλίνη”, “απινιδωτές”. Και άκουσα την γιατρό να φωνάζει στην 56χρονη νοσηλεύτρια να καλέσει κάποιον, δεν κατάλαβα το όνομα. Όταν ήρθαν οι διασώστες τους άνοιξα εγώ και τους οδήγησα στην αίθουσα. Όταν άνοιξα την πόρτα είδα τον γιατρό να κάνει ΚΑΡΠΑ στον Μαζωνάκη» ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Μετά την κλήση στο ΕΚΑΒ, έστειλα μήνυμα στο αγόρι μου, ότι ο Μαζωνάκης μάλλον έπαθε ανακοπή, λόγω αντίδρασης στη μέθη. Αυτό το συμπέρανα γιατί άκουσα τις λέξεις “αδρεναλίνη” και “απινιδωτές” και άκουσα τη γιατρό να ζητεί από την 56χρονη νοσηλεύτρια να καλέσει κάποιον και άκουσα είτε τη λέξη “μέθη”, είτε τη λέξη “προποφόλη”, που χρησιμοποιείται για τη μέθη, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο από τα δύο. Το βράδυ της Τετάρτης πριν καταθέσω με κάλεσε η γιατρός και μου είπε να πω ότι ο Μαζωνάκης ήρθε στο ιατρείο γύρω στις 15.30. Δεν την ρώτησα γιατί μου το ζήτησε, απλά της είπα: οκ. Ήμουν σε σοκ».

«Τον πήραν καθιστό, ήταν άσπρος με ανοιχτά μάτια»

Η γραμματέας του ιατρείου στη συνέχεια περιέγραψε την εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη όταν έφτασε στο ιατρείο οι διασώστες του ΕΚΑΒ για να τον παραλάβουν.

«Όταν πήραν τον Μαζωνάκη οι διασώστες, τον πήραν καθιστό και του κράταγαν το κεφάλι. Ήταν άσπρος και είχε ανοιχτά τα μάτια του. Δεν είχα καταλάβει ότι ήταν νεκρός. Όταν έφυγαν, οι γιατροί μου είπαν να ακυρώσω τα ραντεβού της επόμενης ημέρας, μας είπαν ότι φεύγουν και να κλείσουμε εμείς όπως κάναμε πάντα. Μετά τα κορίτσια καθάρισαν, όπως κάνουν πάντα. Το ΕΚΑΒ το κάλεσε η κόρη του γιατρού, που ήταν στο γραφείο εκείνη την ημέρα με έναν φίλο της για επίσκεψη. Δεν είχαν ανάμειξη με τις εργασίες του ιατρείου. Μόλις απάντησε το ΕΚΑΒ μίλησε ο γιατρός. Η γιατρός κατέβηκε μέχρι το ασθενοφόρο με τους διασώστες και τον Μαζωνάκη, όμως δεν μπήκε μέσα. Δεν ξέρω γιατί δεν μπήκε. Όταν γύρισε στο ιατρείο πιστεύω ότι ήταν σε σοκ. Δεν μιλούσε, μου ζήτησε μόνο ένα ποτήρι νερό» είπε η 28χρονη.

«Δεν έγιναν εξετάσεις, ούτε πήραμε ιστορικό στον Μαζωνάκη»

Στη μαρτυρία της περιγράφει πως δεν έγιναν εξετάσεις στον Γιώργο Μαζωνάκη πριν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, αλλά ούτε ζητήθηκε το ιστορικό του.

«Ο Μαζωνάκης είχε έρθει στο ιατρείο και την Τρίτη γύρω στις 17:00 και του έκανα μία εξέταση eis. Αυτή η εξέταση γίνεται σε κάθε ασθενή της 56χρονης, που έρχεται στο ιατρείο. Δεν μου είπε η γιατρός να πάρω το ιστορικό του ασθενή. Εγώ και οι νοσηλεύτριες δεν παίρναμε ιστορικό. Εικάζω ότι το παίρνουν οι γιατροί. Δεν έχω διαχειριστεί αρχεία ασθενών. Αποθηκεύονται στο dropbox οι εξετάσεις που φέρνουν οι ασθενείς σε έντυπη μορφή, οι οποίες σκανάρονται. Ο Μαζωνάκης δεν έφερε εξετάσεις μαζί του για να σκαναριστούν. Καμία από τις δύο μέρες. Δεν μου είπε η γιατρός να σημειώσω ότι θα στείλει κάποιες εξετάσεις ο Μαζωνάκης. Με ενημέρωσε μόνο ότι θα ερχόταν και την επόμενη ημέρα» περιέγραψε.

«Ο Μαζωνάκης φαινόταν να είναι σε καλύτερη κατάσταση την Τρίτη από ό,τι ήταν Τετάρτη. Ήταν καλά, ευδιάθετος. Δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Την Τετάρτη, επειδή μπήκε μέσα με ένα τσιρότο στο κεφάλι, μου φάνηκε ότι δεν ήταν καλά. Μου φαινόταν σαν να είχε πάρει κάτι και αποπροσανατολισμένος, σαν να μην ήταν καλά, να ήταν στον κόσμο του, να μπερδεύει τα λόγια του. Τον ασθενή που έφυγε τον αναγνώρισε πάντως και τον χαιρέτησε. Όταν μπήκε στο ιατρείο ο Μαζωνάκης, χαιρέτησε την γιατρό, ίσως κάθισε στον καναπέ, αλλά όχι για πάνω από πέντε λεπτά και μετά πέρασε στο δωμάτιο θεραπείας. Δεν μπορώ να ξέρω εάν υπήρχε κάποια νοσηλεύτρια στο δωμάτιο αυτό. Ο γιατρός έφυγε λίγο μετά από τον ασθενή που χαιρέτησε ο Μαζωνάκης» συμπλήρωσε.

Στον 58χρονο γιατρό ανήκει το μηχάνημα υδροθεραπείας

Επίσης, στη μαρτυρία της γίνεται αναφορά στον εξοπλισμό του ιατρείου. Συγκεκριμένα, αναφέρει πως το μηχάνημα της υδροθεραπείας, στο οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε μία μέρα νωρίτερα θεραπεία, ήταν του 58χρονου γιατρού και όχι της 56χρονης.

«Η θεραπεία που έκανε ο Μαζωνάκης, χρεωνόταν 3.000€ η κάθε συνεδρία. Δεν μου είπε η γιατρός, γιατί θα έκανε την θεραπεία. Δεν ξέρω εάν υπήρχε απινιδωτής στο ιατρείο. Όσα χρόνια απασχολούμαι εγώ στο ιατρείο, δεν ξέρω να έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο, δεν χρειάστηκε να ξανακαλέσω το ΕΚΑΒ. Τον τελευταίο χρόνο έχουν αυξηθεί αρκετά οι θεραπείες πλασμαφαίρεσης. Περίπου ένας ασθενής κάθε εβδομάδα. Κάποιες φορές γίνονταν δύο συνεδρίες και κάποιες άλλες μία, ανά ασθενή. Τα μηχανήματα αυτά τα χρησιμοποιεί μόνο η γιατρός. Υπάρχει και το stem cell του 58χρονου γιατρού, η υδροθεραπεία, που την πραγματοποιεί νοσηλεύτρια. Την κάνουν ασθενείς και των δύο».