Βουλή: «Υιοθετεί» τον 9χρονο γιο του λιμενικού που πνίγηκε στο Παράλιο Άστρος

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Η Βουλή, με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας, «υιοθετεί» το παιδί του 53χρονου λιμενικού Ανδρέα Αραχωβίτη ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ βρίσκονταν σε υπηρεσία.

Πρόκειται για τον αξιωματικό (σημαιοφόρο) που έχασε τη ζωή του τον περασμένο Ιανουάριο στο Άστρος Κυνουρίας, όταν τον παρέσυραν τα κύματα.

Ομοφώνως η Ολομέλεια αποφάσισε να προχωρήσει στην «υιοθεσία» του γιου του, ηλικίας 9 ετών.

Η Βουλή αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών του παιδιού μέχρι την ηλικία των 25 ετών, εφόσον σπουδάζει σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ετησίως.

Ο 53χρονος προσπαθούσε να βοηθήσει στο δέσιμο σκάφους στο παράλιο Άστρος, όταν παρασύρθηκε από κύμα 5 μέτρων και σκοτώθηκε.

Ανάλογη διαδικασία έχει ήδη ανακοινωθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη για τα ανήλικα παιδιά των δύο αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας που σκοτώθηκαν στην πτώση του Phantom στην Τανάγρα.