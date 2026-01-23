Άστρος Κυνουρίας: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 53χρονου λιμενικού που παρασύρθηκε από κύμα και έπεσε στη θάλασσα

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε το πρωί της Παρασκευής, 23 Ιανουαρίου 2026 η κηδεία του 53χρονου λιμενικού που άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη (21/1) στο Παράλιο Άστρος, όταν προσπαθώντας να βοηθήσει στο δέσιμο σκάφους, παρασύρθηκε από κύμα 5 μέτρων και σκοτώθηκε.

Ο Ανδρέας Αραχωβίτης, πατέρας ενός αγοριού 9 ετών, υπηρέτησε με υψηλή αίσθηση καθήκοντος το Λιμενικό Σώμα ως την τελευταία του πνοή.

Η Εξόδιος Ακολουθία τελέστηκε στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα. Η σορός του βρισκόταν στον ναό από τις 10:00 στον ναό.

Το «παρών» έδωσε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας ο οποίος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Πολιτείας για την προσφορά του εκλιπόντος, υπογραμμίζοντας πως οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος υπηρετούν την πατρίδα με αυτοθυσία, συχνά εκτεθειμένοι σε θανάσιμο κίνδυνο.

Παράλληλα, ο Υπουργός γνωστοποίησε πως βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή στήριξη για το ανήλικο παιδί του ήρωα λιμενικού.

Στεφάνι έστειλε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, σύμφωνα με το astrosnews.gr

Η δήλωση του Βασίλη Κικίλια

«Η οικογένεια του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, έχασε έναν άνθρωπό της στο καθήκον. Είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά του.

Φυσικά, η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στην οικογένειά του. Και επειδή έχει και ένα ανήλικο παιδάκι, επικοινώνησα με τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη και ζήτησα η ελληνική Βουλή να το αγκαλιάσει και να το “υιοθετήσει”, σε εισαγωγικά. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα αποσταλεί εκεί ο φάκελος για τα περαιτέρω.

Θέλω να πω ότι οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος υπηρετούν την Πατρίδα, όπως βλέπετε, με αυταπάρνηση και πολλές φορές με πολύ υψηλό κίνδυνο».