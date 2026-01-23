Κολωνός: Αναβλήθηκε η δίκη για τον βιασμό και τη σεξουαλική εκμετάλλευση της 12χρονης

Αναβλήθηκε για τις 16 Νοεμβρίου 2026 η δίκη σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, για τον βιασμό και τη σεξουαλική εκμετάλλευση της 12χρονης από τον Κολωνό.

Η αναβολή δόθηκε λόγω κωλύματος κάποιων εκ των συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων.

Της Άννας Κανδύλη

Παρούσα στη δικαστική αίθουσα ήταν σήμερα η μητέρα του θύματος που κάθισε ξανά στο εδώλιο μετά την έφεση που άσκησε η εισαγγελέας κατά της πρωτόδικης απόφασης βάσει της οποίας απαλλάχτηκε από τις κατηγορίες που της αποδίδονταν.

Κατηγορούμενοι είναι επίσης ο αποκαλούμενος «Μιχάλης» και ακόμη 11 άτομα ενώ το βασικό πρόσωπο της υπόθεσης, ο ιδιοκτήτης mini market στο Κολωνό, ζήτησε να μη μεταχθεί από τις φυλακές Γρεβενών, όπου κρατείται, και εκπροσωπήθηκε από τη συνήγορο του.