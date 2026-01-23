Κρεμλίνο: Η αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς είναι σημαντικός όρος για επίτευξη συμφωνίας

Σύνοψη από το

  • Το Κρεμλίνο επαναλαμβάνει την απαίτησή του για πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων από το Ντονμπάς, ως αναγκαία προϋπόθεση για την εξεύρεση λύσης.
  • Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις οφείλουν να αποχωρήσουν από το Ντονμπάς… Είναι ένας πολύ σημαντικός όρος».
  • Τόνισε επίσης ότι «χωρίς την διευθέτηση του εδαφικού ζητήματος… δεν έχει νόημα να ελπίζουμε για την επίτευξη μακροπρόθεσμης συμφωνίας».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ντμίτρι Πεσκόφ, Ρωσία

Το Κρεμλίνο επαναλαμβάνει την απαίτησή του για πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων από το Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, λέγοντας ότι αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εξεύρεση λύσης, πριν από τις τριμερείς συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ σήμερα και αύριο στο Άμπου Ντάμπι.

«Οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις οφείλουν να αποχωρήσουν από το Ντονμπάς. Οφείλουν να αποσυρθούν. Είναι ένας πολύ σημαντικός όρος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Χωρίς την διευθέτηση του εδαφικού ζητήματος (…) δεν έχει νόημα να ελπίζουμε για την επίτευξη μακροπρόθεσμης συμφωνίας».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συναγερμός για τη γρίπη: 6χρονος νοσηλεύεται στην εντατική – Αύξηση 30% στις εισαγωγές

Ρεκόρ στις μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα: 378 επεμβάσεις το 2025

Καταναλωτικά δάνεια: Πόσα εκταμιεύονται ψηφιακά – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Μόνιμες προσλήψεις στη ΣΤΑΣΥ: Από σήμερα οι αιτήσεις – Οι ειδικότητες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:13 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Με μεγάλη μελανιά στο χέρι – Περιγράφει πώς τραυματίστηκε

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε πώς απέκτησε μώλωπα στο αριστερό του χέρι αφού τ...
09:05 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Το τέλος των ψευδαισθήσεων: «Η στιγμή που οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει μόνη της» – Ανάλυση του Politico

Μια σχετικά υποτονική Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες κατέληξε να μοιάζει με «κηδεία» για την π...
08:53 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Bloomberg: Το σχέδιο Τραμπ για τη Γροιλανδία – Οι ΗΠΑ ζητούν «λευκή επιταγή» για στρατιωτική παρουσία

Το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία αποκαλύπτει το Bloomberg. Οι ΗΠΑ, σύμφωνα με πη...
08:24 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Οι αποφάσεις και τα μηνύματα της Ε.Ε. στις ΗΠΑ για εμπορικές σχέσεις, Γροιλανδία και Συμβούλιο Ειρήνης – Η πρόταση Μητσοτάκη

Οι τελευταίες εξελίξεις στις διατλαντικές σχέσεις και οι επιπτώσεις τους στην Ε.Ε. τέθηκαν επί...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι