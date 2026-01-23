Κρεμλίνο: Η αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς είναι σημαντικός όρος για επίτευξη συμφωνίας

Το Κρεμλίνο επαναλαμβάνει την απαίτησή του για πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων από το Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, λέγοντας ότι αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εξεύρεση λύσης, πριν από τις τριμερείς συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ σήμερα και αύριο στο Άμπου Ντάμπι.

«Οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις οφείλουν να αποχωρήσουν από το Ντονμπάς. Οφείλουν να αποσυρθούν. Είναι ένας πολύ σημαντικός όρος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Χωρίς την διευθέτηση του εδαφικού ζητήματος (…) δεν έχει νόημα να ελπίζουμε για την επίτευξη μακροπρόθεσμης συμφωνίας».