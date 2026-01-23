Ζελένσκι: Το εδαφικό θα συζητηθεί στις τριμερείς συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι

Σύνοψη από το

  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι το εδαφικό ζήτημα θα συζητηθεί.
  • Η συζήτηση αυτή θα διεξαχθεί στο πλαίσιο τριμερών συνομιλιών.
  • Οι συγκεκριμένες συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί να λάβουν χώρα στο Άμπου Ντάμπι.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ζελένσκι

Το θέμα κλειδί των εδαφών της ανατολικής Ουκρανίας θα συζητηθεί από τις αντιπροσωπείες της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ στην τριμερή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Άμπου Ντάμπι, ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Το θέμα του Ντονμπάς είναι θέμα κλειδί», είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι κατά την διάρκεια online συνέντευξης Τύπου και πρόσθεσε ότι θα συζητηθεί «στο Αμπού Ντάμπι σήμερα και αύριο», διευκρινίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι της Ουκρανίας θα ενημερωθούν για την έκβαση των τριμερών συνομιλιών.

Κατά την συνομιλία του με τους δημοσιογράφους στην πλατφόρμα WhatsApp ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η πρόταση της Μόσχας για την χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την ανοικοδόμηση δικών της εδαφών, κυρίως της περιοχής του Κουρσκ, είναι «βλακείες» και πρόσθεσε ότι το Κίεβο θα αγωνιστεί για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει όλα τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει την ανάκαμψη της ίδιας της Ουκρανίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συναγερμός για τη γρίπη: 6χρονος νοσηλεύεται στην εντατική – Αύξηση 30% στις εισαγωγές

Ρεκόρ στις μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα: 378 επεμβάσεις το 2025

Καταναλωτικά δάνεια: Πόσα εκταμιεύονται ψηφιακά – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Μόνιμες προσλήψεις στη ΣΤΑΣΥ: Από σήμερα οι αιτήσεις – Οι ειδικότητες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:13 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Με μεγάλη μελανιά στο χέρι – Περιγράφει πώς τραυματίστηκε

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε πώς απέκτησε μώλωπα στο αριστερό του χέρι αφού τ...
09:05 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Το τέλος των ψευδαισθήσεων: «Η στιγμή που οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει μόνη της» – Ανάλυση του Politico

Μια σχετικά υποτονική Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες κατέληξε να μοιάζει με «κηδεία» για την π...
08:53 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Bloomberg: Το σχέδιο Τραμπ για τη Γροιλανδία – Οι ΗΠΑ ζητούν «λευκή επιταγή» για στρατιωτική παρουσία

Το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία αποκαλύπτει το Bloomberg. Οι ΗΠΑ, σύμφωνα με πη...
08:24 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Οι αποφάσεις και τα μηνύματα της Ε.Ε. στις ΗΠΑ για εμπορικές σχέσεις, Γροιλανδία και Συμβούλιο Ειρήνης – Η πρόταση Μητσοτάκη

Οι τελευταίες εξελίξεις στις διατλαντικές σχέσεις και οι επιπτώσεις τους στην Ε.Ε. τέθηκαν επί...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι