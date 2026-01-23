Κασσαβέτεια: Επιβεβαιώθηκε κρούσμα φυματίωσης – Σε επιφυλακή οι Αρχές

Σύνοψη από το

  • Επιβεβαιώθηκε τελικά ότι ανήλικος κρατούμενος από το Σουδάν που κρατούνταν στην Κασσαβέτεια, νοσεί με φυματίωση, ενώ αρχικά είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο με πνευμονία.
  • Παράλληλα, ενήλικος Έλληνας κρατούμενος στις ίδιες φυλακές διαγνώστηκε επίσης με φυματίωση, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών υγείας λόγω των επικίνδυνων συνθηκών στη φυλακή με πληρότητα 113%.
  • Κλιμάκιο του Κέντρου Υγείας Αλμυρού έχει ξεκινήσει έλεγχο Mantoux σε όλους τους κρατούμενους, με τις Αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή για την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κασσαβέτεια: Επιβεβαιώθηκε κρούσμα φυματίωσης – Σε επιφυλακή οι Αρχές

Επιβεβαιώθηκε τελικά ότι ανήλικος κρατούμενος από το Σουδάν που κρατούνταν στην Κασσαβέτεια, νοσεί με φυματίωση.

Σημειώνεται, ότι ο ασθενής είχε αρχικά είχε εισαχθεί στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου με πνευμονία. Οι τελικές εξετάσεις έδειξαν ότι πρόκειται για ενεργή λοίμωξη φυματίωσης, με αποτέλεσμα ο ανήλικος να νοσηλεύεται πλέον σε θάλαμο-κελί του Νοσοκομείου. Παράλληλα, ενήλικος Έλληνας κρατούμενος στις ίδιες φυλακές, ο οποίος διαγνώστηκε επίσης με φυματίωση, βρίσκεται σε απομόνωση, ενώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας εργάτης γης από την Ινδία, που είχε εργαστεί σε χωράφια της Μαγνησίας.

Οι δύο κρατούμενοι της Κασσαβέτειας διαγνώστηκαν με ενεργή φυματίωση το περασμένο Σάββατο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών υγείας, λόγω των ιδιαίτερα επικίνδυνων συνθηκών στη φυλακή, όπου το ποσοστό πληρότητας φτάνει το 113%. Ο συνωστισμός, ο ανεπαρκής αερισμός και οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης αυξάνουν τον κίνδυνο μετάδοσης.

Στο πλαίσιο αυτό, κλιμάκιο του Κέντρου Υγείας Αλμυρού έχει ξεκινήσει έλεγχο Mantoux σε όλους τους κρατούμενους, πέρα από αυτούς των θαλάμων των ασθενών, με στόχο την ανίχνευση ατόμων που φέρουν το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, χωρίς απαραίτητα να έχουν ενεργή νόσο. Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συναγερμός για τη γρίπη: 6χρονος νοσηλεύεται στην εντατική – Αύξηση 30% στις εισαγωγές

Ρεκόρ στις μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα: 378 επεμβάσεις το 2025

Καταναλωτικά δάνεια: Πόσα εκταμιεύονται ψηφιακά – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Μόνιμες προσλήψεις στη ΣΤΑΣΥ: Από σήμερα οι αιτήσεις – Οι ειδικότητες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:47 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Κολωνός: Αναβλήθηκε η δίκη για τον βιασμό και τη σεξουαλική εκμετάλλευση της 12χρονης

Αναβλήθηκε για τις 16 Νοεμβρίου 2026 η δίκη σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετεί...
11:20 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Μαχαίρωσαν 16χρονο στο Άλσος Συγγρού – Διερευνάται αν πρόκειται για απόπειρα ληστείας

Επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο δέχθηκε ένας 16χρονος το μεσημέρι της Πέμπτης στο Άλσος Συγγρού...
11:10 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Περισσότερες από 470.000 οι θανατώσεις ζώων – 16 νέα κρούσματα σε 6 περιοχές της χώρας

Σε 472.928 ανέρχονται τα αιγοπρόβατα που έχουν θανατωθεί στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μέτρων ...
10:40 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Καρυστιανού: Θα ήταν πιο βολικό η δίκη για τα Τέμπη να διεξαχθεί είτε στην Αθήνα, είτε στην Θεσσαλονίκη – Δεν εμπιστεύομαι τη Λάρισα

«Στην Ισπανία είδαμε πως κινήθηκε σωστά αμέσως όλος ο μηχανισμός προκειμένου να συγκεντρωθούν ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι