ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη η κατάθεση της Τυχεροπούλου – Περιγράφει πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατάθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου στη δίκη 58 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην αρχή της κατάθεσής της, η Παρασκευή Τυχεροπούλου περιέγραψε το πώς κατά την γνώμη της λειτουργούσε το συγκεκριμένο κύκλωμα, σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ έδωσε και μία γενικότερη εικόνα για το πώς δίνονταν οι παράνομες επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην αρχική της τοποθέτηση η κα Τυχεροπούλου τόνισε πως αποκάλυψε ένα μοτίβο απάτης, μία συγκεκριμένη και δομημένη εγκληματική συμπεριφορά, όπου κάποιοι έπαιρναν επιδοτήσεις από το εθνικό απόθεμα, ενώ δεν είχαν το δικαίωμα.

Όπως ανέφερε, διαπίστωσε ότι κάποιοι από την Κρήτη δήλωναν εκτάσεις και βοσκοτόπια στην Καστοριά, γεγονός που της προξένησε πολύ μεγάλη εντύπωση. Σημείωσε πως ορισμένες εκτάσεις που το ένα έτος δηλώνονταν από συγκεκριμένο ιδιοκτήτη, το άλλο έτος, δηλώνονταν από διαφορετικό ιδιοκτήτη.

Αναφερόμενη στη συγκεκριμένη υπόθεση, τόνισε πως έχουν δηλωθεί εκτάσεις με καλλιέργειες φυτών που δεν ευδοκιμούν στην Καστοριά, και δη στην ορεινή Καστοριά, ενώ οι εκτάσεις που έχουν δηλωθεί είναι μεγαλύτερες από τις υπάρχουσες καλλιεργήσιμες εκτάσεις της Καστοριάς.

Η κατάθεση της κυρίας Τυχεροπούλου συνεχίζεται αυτή την ώρα.