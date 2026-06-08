Τραμπ: Αισιόδοξος για εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν παρά τα νέα πλήγματα – Tasnim: Η Τεχεράνη έτοιμη για «παρατεταμένη σύγκρουση»

Παρά την πρόσφατη αναζωπύρωση των συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, οι διπλωματικές προσπάθειες στο παρασκήνιο φαίνεται να εντείνονται, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να βλέπει μια διέξοδο εκτόνωσης.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι και οι δύο πλευρές επιδιώκουν τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την ώρα που η Τεχεράνη διαμηνύει πως η αμυντική της στρατηγική έχει πλέον περάσει σε μια νέα πιο επιθετική φάση, προκειμένου να προστατεύσει τον «Άξονα της Αντίστασης».

Η νέα δήλωση Τραμπ

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, αφού νωρίτερα ζήτησε από το Ιράν και το Ισραήλ να σταματήσουν «αμέσως» τις επιθέσεις, ο Τραμπ δήλωσε ότι και οι δύο πλευρές αναζητούν μια διέξοδο διαφυγής από τον τελευταίο γύρο των μεταξύ τους συγκρούσεων.

«Και οι δύο πλευρές, το Ισραήλ και το Ιράν, επιδιώκουν την άμεση κατάπαυση του πυρός! Οι τελικές διαπραγματεύσεις για την “ειρήνη” βρίσκονται σε εξέλιξη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα σταθούν εμπόδιο η άγνοια ή η βλακεία. Ο [ναυτικός] αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ, με όλη τη δύναμη και την αποτελεσματικότητά του, έως ότου επιτευχθεί μια “τελική συμφωνία”. Τα πράγματα αναμένεται να εξελιχθούν γρήγορα», δήλωσε.

Ιράν: «Επίσημη διακήρυξη ενός στρατηγικού δόγματος»

Από την άλλη πλευρά, η επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ για την υπεράσπιση του Λιβάνου δεν αποτελεί απλώς μια στρατιωτική απάντηση, αλλά μια «επίσημη διακήρυξη ενός στρατηγικού δόγματος», σύμφωνα με τον επικεφαλής του Συμβουλίου Σκοπιμότητας του Ιράν.

Ο Αμολί Λαριτζανί δήλωσε ότι τα πλήγματα αποτελούν ένα «σαφές μήνυμα» ότι εάν οποιοδήποτε μέλος του «Άξονα της Αντίστασης» -ο οποίος περιλαμβάνει τη Χεζμπολάχ- δεχθεί επίθεση, αυτό θα αντιμετωπιστεί με μια «απάντηση που υπερβαίνει τα γεωγραφικά σύνορα» και θα «μεταβάλει τις περιφερειακές ισορροπίες».



«Παράλληλα, το Ιράν κατέστησε σαφές ότι οποιαδήποτε κλιμάκωση της σύγκρουσης ή επίθεση στις κρίσιμες υποδομές της χώρας θα αντιμετωπίσει μια ολοκληρωμένη και αποτρεπτική απάντηση – το εύρος της οποίας θα μπορούσε να συμπεριλάβει όλους τους δρώντες που υποστηρίζουν αυτή την αντιπαράθεση», δήλωσε ο Λαριτζανί.

«Ως εκ τούτου, η Τεχεράνη εισήγαγε ένα νέο κεφάλαιο στην αμυντική της πολιτική – ένα κεφάλαιο στο οποίο η διαφύλαξη της περιφερειακής ισχύος δεν επιδιώκεται εν αναμονή απειλών, αλλά μέσω προληπτικής πρωτοβουλίας και επιθετικής ισχύος».

Προειδοποιήσεις για παρατεταμένη σύγκρουση

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, μετέδωσε ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο για μια παρατεταμένη σύγκρουση με το Ισραήλ, καθώς και για πλήγματα κατά των αμερικανικών συμφερόντων.

Η ίδια πηγή σημείωσε ότι εάν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θεωρούν ότι μπορούν να θέσουν το Ιράν και τον «Άξονα της Αντίστασης» σε μια προβλέψιμη κατάσταση ή να περιορίσουν την απάντηση του Ιράν μέσω μιας «ελεγχόμενης κλιμάκωσης», κάνουν ένα τεράστιο λάθος.

Η ίδια πηγή υπογράμμισε ότι οι επόμενες ημέρες θα δείξουν πως οι υπολογισμοί του Ισραήλ και των ΗΠΑ, όπως πάντα, είναι λανθασμένοι, προσθέτοντας ότι το Ιράν δεν αφήνει ποτέ μόνους τους φίλους του στον «Άξονα της Αντίστασης».

«Οι ΗΠΑ θα πληρώσουν βαρύ τίμημα σε αυτό το ζήτημα, και η σκηνοθετημένη εικόνα ότι το ισραηλινό μέτωπο είναι ξεχωριστό από τις ΗΠΑ είναι απλώς προπαγανδιστικού χαρακτήρα – το Ιράν δεν θα δώσει στις ΗΠΑ μια τέτοια ευκαιρία».