Τραμπ: Ιράν και Ισραήλ πρέπει να σταματήσουν «αμέσως» τις επιθέσεις

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Άμεση παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν απαίτησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με δημόσια τοποθέτησή του τη Δευτέρα.

Παρά τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας, οι συγκρούσεις μεταξύ των δύο χωρών κλιμακώνονται, γεγονός που ώθησε τον Αμερικανό Πρόεδρο να παρέμβει μέσω της πλατφόρμας του, Truth Social, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του για την κρίση.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι Ιράν και Ισραήλ «πρέπει αμέσως να σταματήσουν να πυροβολούν».

Σε τροχιά ολοκληρωτικού πολέμου η Μέση Ανατολή

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε επίσημα ότι προετοιμάζεται για εχθροπραξίες που θα διαρκέσουν τουλάχιστον μερικές ημέρες ακόμη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια πλήρη και μακροχρόνια επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Η ένταση κλιμακώθηκε την Κυριακή με ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό, ιρανικά αντίποινα τα ξημερώματα της Δευτέρας με πυραύλους και νέα ισραηλινή απάντηση.

Καταιγίδα βαλλιστικών πυραύλων

Από χθες το βράδυ, το Ιράν εξαπέλυσε τουλάχιστον 20 βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ. Σύμφωνα με τις IDF, οι πύραυλοι αυτοί είτε αναχαιτίστηκαν επιτυχώς από τα συστήματα αεράμυνας είτε κατέπεσαν σε μη κατοικημένες, ανοιχτές περιοχές.

Παράλληλα, στο μέτωπο των επιθέσεων προστέθηκαν σήμερα το πρωί και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι εκτόξευσαν δύο επιπλέον βαλλιστικούς πυραύλους προς το Ισραήλ.

Όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, ο ένας από τους πυραύλους των Χούθι αναχαιτίστηκε, ενώ ο δεύτερος απέτυχε να φτάσει μέχρι το ισραηλινό έδαφος.

Διπλό κύμα ισραηλινών αντιποίνων

Σε απάντηση των πυραυλικών πληγμάτων, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής δύο μεγάλα κύματα αεροπορικών επιδρομών βαθιά μέσα στην ιρανική επικράτεια.

Πρώτο κύμα (κατά τη διάρκεια της νύχτας): Δεκάδες ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν εννέα ιρανικά συστήματα αεράμυνας στο δυτικό και κεντρικό Ιράν.

(κατά τη διάρκεια της νύχτας): Δεκάδες ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν εννέα ιρανικά συστήματα αεράμυνας στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Δεύτερο κύμα (σήμερα το πρωί): Η IAF έπληξε τρία εργοστάσια σε ένα μεγάλο πετροχημικό συγκρότημα στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Ο ισραηλινός στρατός ξεκαθάρισε ότι οι επιθέσεις αυτές εκτελούνται αποκλειστικά από τις δικές του δυνάμεις, υπογράμμισε ωστόσο ότι υπάρχει «πλήρης συντονισμός» με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συμμετείχαν ενεργά και στο κομμάτι της αναχαίτισης των πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

Μάλιστα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των IDF, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, είχε ήδη τρεις τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον ομόλογό του και επικεφαλής της CENTCOM, ναύαρχο Μπραντ Κούπερ.

Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Την ίδια στιγμή, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι ένα «εχθρικό drone του αμερικανο-σιωνιστικού εχθρού» καταρρίφθηκε πάνω από τον εναέριο χώρο της Τεχεράνης.

Η αναφορά αυτή ακολούθησε τις πληροφορίες των ιρανικών μέσων ενημέρωσης για ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα της χώρας.

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η ακριβής τοποθεσία και η πηγή αυτής της έκρηξης παραμένουν ακόμα άγνωστες».

Με πληροφορίες από: Associated Press, Al Jazeera, Times of Israel