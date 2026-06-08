Τεχεράνη: Οι ΗΠΑ ευθύνονται για το διπλωματικό αδιέξοδο – Ο Λίβανος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εκεχειρίας

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Το Ιράν δείχνει ευθέως τις ΗΠΑ ως τον κύριο υπαίτιο για την κατάρρευση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός.

Την ώρα που οι αναλυτές βλέπουν μια ιστορική μεταβολή στα δεδομένα της περιφερειακής αποτροπής, οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν προκαλούν σοβαρές ανησυχίες για μια ευρύτερη ανάφλεξη των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Ευτυχώς όμως, μέχρι στιγμής, δεν έχουν καταγραφεί απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Στο στόχαστρο του Ιράν οι ΗΠΑ και ο Ραφαέλ Γκρόσι

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της Ουάσινγκτον, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ φέρουν την άμεση ευθύνη για τις τρέχουσες παραβιάσεις της εκεχειρίας και ότι οι ενέργειες του Ισραήλ είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την αμερικανική πολιτική.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Μπαγκαΐ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι ενέργειες της σιωνιστικής οντότητας εντός της περιοχής δεν μπορούν να εξεταστούν απομονωμένα από τις ΗΠΑ».

Παράλληλα, ο Ιρανός αξιωματούχος έστρεψε τα βέλη του και κατά του επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA) του ΟΗΕ, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, κατηγορώντας τον ότι συνεχίζει να αγνοεί την πραγματικότητα της σύγκρουσης και ότι διατηρεί μεροληπτική στάση, πλήττοντας τη νομιμότητα του ίδιου του οργανισμού.

«Ο γενικός διευθυντής του οργανισμού ενεργεί με μεροληψία. Ενεργεί με εσκεμμένη μεροληψία κατά του Ιράν και του ιρανικού πυρηνικού ζητήματος».

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο Μπαγκαΐ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο μέτωπο του Λιβάνου, αναδεικνύοντας τον ρόλο του Ισλαμαμπάντ ως διαμεσολαβητή στις έμμεσες επαφές με την Ουάσινγκτον.

«Έχει επανειλημμένα τονιστεί από εμάς, σε συνεργασία με τον Πακιστανό διαμεσολαβητή, ότι ο Λίβανος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στη σιωνιστική οντότητα ή στις ΗΠΑ να υπονομεύσουν αυτό το σκέλος της συμφωνίας», τόνισε.

Παράλληλα, δεν έκρυψε τη βαθιά δυσπιστία που κυριαρχεί στις διπλωματικές επαφές, σημειώνοντας ότι οι τελευταίες στρατιωτικές εξελίξεις επιδεινώνουν δραματικά την κατάσταση.

«Τα γεγονότα του τελευταίου εικοσιτετραώρου θα εντείνουν σίγουρα τις υποψίες. Ήδη ανταλλάσσαμε μηνύματα με την αμερικανική πλευρά μέσα σε ένα κλίμα ακραίας καχυποψίας. Οι αντιφάσεις των ΗΠΑ μέχρι σήμερα –είτε σκόπιμες είτε ακούσιες– έχουν προκαλέσει αρκετό χάος στη διπλωματική διαδικασία. Τα περιστατικά που σημειώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες το μόνο που θα καταφέρουν είναι να τροφοδοτήσουν περαιτέρω αυτή τη χαοτική κατάσταση στις διπλωματικές προσπάθειες».

Μια «εντελώς νέα πραγματικότητα»

Η δυναμική απάντηση του Ιράν στις ισραηλινές επιθέσεις που σημειώθηκαν στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σηματοδοτεί μια ριζική αλλαγή στην αμυντική πολιτική της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με τον Τρίτα Πάρσι, συνιδρυτή του Ινστιτούτο Quincy για την Υπεύθυνη Διεθνή Διπλωματία.

Μιλώντας στο δίκτυο Al Jazeera, ο Πάρσι εξήγησε ότι η στρατηγική αυτή αποτελεί ένα «εντελώς νέο σενάριο, το οποίο δεν έχει υπάρξει εδώ και αρκετές δεκαετίες», καθώς για πρώτη φορά μια χώρα της περιοχής θέτει σε κίνδυνο τη δική της στρατιωτική ισχύ για να διασφαλίσει ότι το Ισραήλ δεν θα μπορεί να επιτεθεί σε μια τρίτη χώρα.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «οι γραμμές του μετώπου και οι γραμμές αποτροπής έχουν μετατοπιστεί», με την Τεχεράνη να διαμορφώνει πλέον μια νέα γραμμή αποτροπής γύρω από τον Λίβανο.

Απολογισμός και κλειστά αεροδρόμια

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι δεν υπήρξαν θύματα από τα δύο ισραηλινά πλήγματα στο πετροχημικό εργοστάσιο Karun στο Μαχσάχρ, ενώ η έκταση των υλικών ζημιών τελεί ακόμη υπό αξιολόγηση.



Την ίδια στιγμή, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το Διεθνές Αεροδρόμιο Μεχραμπάντ στην Τεχεράνη και το Διεθνές Αεροδρόμιο της Κερμανσάχ στο δυτικό Ιράν ανέστειλαν όλες τις πτήσεις «μέχρι νεοτέρας», ως επακόλουθο του κύματος ισραηλινών επιθέσεων που στόχευσαν την Τεχεράνη, το Ισφαχάν και την Ταμπρίζ.

Στον αντίποδα, η Ισραηλινή υπουργός Μεταφορών Μίρι Ρεγκέβ, έσπευσε να καθησυχάσει το κοινό, δηλώνοντας ότι ο εναέριος χώρος της χώρας παραμένει ανοιχτός και οι λειτουργίες στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ συνεχίζονται κανονικά βάσει προγράμματος μέχρι νεοτέρας.

Σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ, Magen David Adom (MDA), δεν έχουν αναφερθεί απώλειες ή τραυματισμοί από το πρόσφατο κύμα ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων.



Οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε ολόκληρο το βόρειο καθώς και στο κεντρικό Ισραήλ, ωστόσο λίγο αργότερα η Διοίκηση Πολιτικής Προστασίας ενημέρωσε τους πολίτες των περιοχών αυτών ότι μπορούν πλέον να εξέλθουν με ασφάλεια από τα καταφύγια.