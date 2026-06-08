Σεισμός στις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 15 νεκροί και καταρρεύσεις κτιρίων – Βίντεο με έντρομους μαθητές να τρέπονται σε φυγή

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Ένας φονικός σεισμός, μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλόνισε τις νότιες Φιλιππίνες το πρωί της Δευτέρας, προκαλώντας την κατάρρευση κτιρίων, τον τραυματισμό εκατοντάδων πολιτών και την άμεση έκδοση προειδοποιήσεων για τσουνάμι σε ολόκληρη την περιοχή.

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS), ο υποθαλάσσιος σεισμός σημειώθηκε περίπου 24 χιλιόμετρα δυτικά της επαρχίας Σαρανγκάνι του νησιού Μιντανάο, θέτοντας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τις αρχές των Φιλιππίνων και της Ινδονησίας, οι οποίες κάλεσαν τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών να απομακρυνθούν αμέσως προς ασφαλή σημεία.

Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών έχει φτάσει ήδη τους 15 μεταδίδει το AFP, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 100, σύμφωνα με αξιωματούχους της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Συγκεκριμένα, 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή Σοκσάργκεν του νησιού Μιντανάο, όπως δήλωσε ο περιφερειακός διευθυντής πολιτικής άμυνας, Ροντρίγκο Σοσμένια, προσθέτοντας ότι εκεί έχουν καταγραφεί και 129 τραυματισμοί.

Ακόμη τρεις θάνατοι σημειώθηκαν στην επαρχία Νταβάο Οξιντένταλ.

Καταρρεύσεις κτιρίων και επιχειρήσεις διάσωσης

Ο αρχιφύλακας Ρόμπερτ Ντάγκον από την αστυνομία της πόλης Τζένεραλ Σάντος, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Ένας αριθμός κτιρίων κατέρρευσε. Πολλά κτίρια έχουν επηρεαστεί, αλλά δεν μπορώ να τα απαριθμήσω τώρα επειδή είμαστε απασχολημένοι με τις εν εξελίξει διασώσεις».

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο Facebook και επαληθεύτηκαν από το AFP αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, δείχνοντας ένα εμπορικό κέντρο που στέγαζε ένα εστιατόριο γρήγορου φαγητού Jollibee στην Τζένεραλ Σάντος να έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα ερειπίων.

BUILDING COLLAPSES IN GENSAN AFTER 7.8 EARTHQUAKE LOOK: Structural damage is seen in General Santos after a severe 7.8-magnitude earthquake hit on Monday morning. Power outages have been reported across the city, and multiple aftershocks continue to be recorded. 📷 PIA SarGen… pic.twitter.com/w4ryymAlWr — NewsWatch Plus PH (@newswatchplusph) June 8, 2026



Σε άλλη περιοχή κατέρρευσε ένα σχολικό κτίριο, το οποίο ευτυχώς, σύμφωνα με αξιωματούχους, ήταν άδειο.

Σε ένα από τα βίντεο ακούγεται κάποιος να φωνάζει έντρομος: «Θεέ μου, κατέρρευσε πραγματικά! Το κτίριο έχει όντως καταρρεύσει!».

Συγκλονιστικό είναι και το βίντεο από το δημοτικό σχολείο Mahayahay, στο οποίο αποτυπώνονται οι έντρομες αντιδράσεις των μαθητών τη στιγμή που το στέγαστρο της οροφής καταρρέει.

EARTHQUAKE DURING FLAG CEREMONY A magnitude 7.8 earthquake shook Mahayahay Elementary School in Malita, Davao Occidental while a flag ceremony was being conducted.#Earthquake #Philippines 🇵🇭😭🫨 pic.twitter.com/WDfDeArEKC — Whale | Decentra👀 (@whale_decentra) June 8, 2026

Η μετασεισμική δραστηριότητα είναι έντονη, καθώς ένας ισχυρός μετασεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή περίπου δύο ώρες μετά την κύρια δόνηση.

Dramatic visuals show people ducking for cover as a massive 7.8-magnitude earthquake rattles southern Philippines#PhilippinesEarthquake pic.twitter.com/KPAmjZRXZd — WION (@WIONews) June 8, 2026

Students and teachers were extremely frightened by the powerful magnitude 7.8 earthquake that struck Mindanao, Philippines 🇵🇭 #EarthquakePH pic.twitter.com/FATOjCst8g — Whale | Decentra👀 (@whale_decentra) June 8, 2026

Συναγερμός για τσουνάμι και εκκενώσεις

Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι Ειρηνικού (PTWC) εξέδωσε ανακοίνωση προειδοποιώντας ότι κύματα τσουνάμι είναι πιθανά «εντός των επόμενων τριών ωρών» κατά μήκος των ακτών των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας, του Παλάου, της Ταϊβάν και της Παπούα Νέας Γουινέας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η αντίστοιχη υπηρεσία της Ινδονησίας έδωσε οδηγίες στους αξιωματούχους στην πρωτεύουσα του Βόρειου Σουλαουέζι, Μανάντο, στη βόρεια επαρχία Γκοροντάλο και στα νησιά Σανγκίχε «να κατευθύνουν αμέσως τους κατοίκους τους να εκκενώσουν με οργανωμένο τρόπο προς υψηλότερα εδάφη».

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερντινάντ Μάρκος, ανακοίνωσε την αναστολή των σχολικών μαθημάτων στις πληγείσες περιοχές του Μιντανάο, ενώ απηύθυνε επείγουσα έκκληση στους κατοίκους των παραθαλάσσιων ζωνών να εκκενώσουν αμέσως τις εστίες τους.

«Μετακινηθείτε σε υψηλότερο έδαφος τώρα. Μην περιμένετε. Η ζωή σας είναι πιο σημαντική από οτιδήποτε αφήνετε πίσω σας».

Παράλληλα, οι ιαπωνικές αρχές εξέδωσαν ξεχωριστή προειδοποίηση για τσουνάμι για τμήματα των ακτών τους στον Ειρηνικό, προβλέποντας ότι κύματα ύψους έως και ενός μέτρου θα μπορούσαν να πλήξουν διάφορες περιοχές.

Στην πόλη Νταβάο του Μιντανάο, τοπικός αξιωματούχος περιορίστηκε να δηλώσει ότι οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και θα προχωρήσουν σε ενημερώσεις μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.