Χούθι: Ολικός αποκλεισμός του Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα – Οι IDF προετοιμάζονται για εκστρατεία ημερών

Η κρίση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται σε νέα φάση απόλυτης κλιμάκωσης, καθώς οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν πλήρη ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα. Παράλληλα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προετοιμάζονται για στρατιωτική εκστρατεία ημερών, ενώ το Ιράν βρίσκεται επίσης σε κατάσταση συναγερμού.

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Διεθνή Νέα

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Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν τον πλήρη ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα, κηρύσσοντας «πλήρη και ολοκληρωτική απαγόρευση» της ισραηλινής ναυσιπλοΐας στην περιοχή.
  • Στο Ιράν, ενεργοποιήθηκαν συστήματα αεράμυνας στην Κερμανσάχ, ενώ αναστέλλονται όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για ενδεχόμενο νέων αεροπορικών επιδρομών.
  • Το Ισραήλ προετοιμάζεται για μια στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν που θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές ημέρες, με τις IDF να ετοιμάζονται για «ευρείας κλίμακας κινητοποίηση εφέδρων».

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Σε μια νέα φάση απόλυτης κλιμάκωσης εισέρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν τον πλήρη ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προετοιμάζονται για έναν πόλεμο διαρκείας.

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Εμπλοκή των Χούθι

Η ανταρτική οργάνωση της Υεμένης επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ, διευκρινίζοντας ότι έβαλε στο στόχαστρο «ευαίσθητους στόχους του ισραηλινού εχθρού στην κατεχόμενη περιοχή της Γιάφα».

Παράλληλα, με επίσημη ανακοίνωσή της μέσω της πλατφόρμας Telegram, η οργάνωση κήρυξε «πλήρη και ολοκληρωτική απαγόρευση» της ισραηλινής ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

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Ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων της Υεμένης ξεκαθάρισε: «Από εδώ και στο εξής, απαγορεύεται στα ισραηλινά πλοία να εισέρχονται στην Ερυθρά Θάλασσα».


Οι Χούθι προειδοποίησαν ότι θα «απαντήσουν στην κλιμάκωση με κλιμάκωση».

Σημείωσαν επίσης στην ανακοίνωσή τους πως, «Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια απέναντι στην άδικη πολιορκία που έχει επιβληθεί στον λαό μας και στους λαούς του άξονα του τζιχάντ και της αντίστασης στην Παλαιστίνη, τη Γάζα, το Ιράν, τον Λίβανο και το Ιράκ».

Σε κατάσταση συναγερμού το Ιράν

Την ίδια ώρα, τα τύμπανα του πολέμου ηχούν δυνατά και στο εσωτερικό του Ιράν.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Mehr, τα συστήματα αεράμυνας στην πόλη Κερμανσάχ του δυτικού Ιράν ενεργοποιήθηκαν το πρωί της Δευτέρας.


Σχεδόν ταυτόχρονα, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την είδηση ότι όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης αναστέλλονται μέχρι νεοτέρας, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέων αεροπορικών επιδρομών.

Ισραήλ: Προετοιμασία για εκστρατεία ημερών

Στην αντίπερα όχθη, ο ραδιοφωνικός σταθμός του ισραηλινού στρατού μεταδίδει ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν εκτιμήσει πως η στρατιωτική εκστρατεία εναντίον του Ιράν θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Σύμφωνα με τον στρατιωτικό συντάκτη του σταθμού, Ντορόν Κάντος, οι IDF προετοιμάζονται για μια «ευρείας κλίμακας κινητοποίηση εφέδρων» και αναμένεται να επιστρατεύσουν σημαντικό αριθμό ταγμάτων εφεδρείας.


Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Κάντος πρόσθεσε ότι ο στρατός πρόκειται να ενισχύσει τις δυνάμεις του στα σύνορα, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεθοριακή γραμμή μεταξύ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι η Διοίκηση Πολιτικής Προστασίας του Ισραήλ ξεκίνησε επίσης από σήμερα το πρωί μια μεγάλης κλίμακας επιστράτευση εφέδρων, θέτοντας τη χώρα σε καθολική πολεμική ετοιμότητα.

 

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