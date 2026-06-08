Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Σχεδίαζε να φύγει, αλλά δεν πρόλαβε, ζούσε μία κόλαση» – Η συγκλονιστική μαρτυρία της αδελφής της Βασιλικής

«Η αδελφή μου ζούσε νύχτα-μέρα μια κόλαση. Την έδερνε με τη ζώνη, την κακοποιούσε συνέχεια, τη χτυπούσε στο πρόσωπο, δεν την άφηνε να βγαίνει από το σπίτι, την παρακολουθούσε σε κάθε βήμα της. Μέχρι και τα παιδιά είχε στρέψει εναντίον της…». Με αυτά τα λόγια περιέγραψε στη Realnews η αδελφή της αδικοχαμένης Βασιλικής, Νικολέτα, τα όσα βίωνε η 39χρονη στο σπίτι της, στο κέντρο της Καλαμάτας, που είχε μεταμορφώσει σε κολαστήριο ο 41χρονος καθ’ ομολογία συζυγοκτόνος.

Του ΝΕΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Τα έχω καταθέσει όλα, όπως και τις φωτογραφίες με το μελανιασμένο πρόσωπο από το ξύλο, που μου είχε στείλει η αδελφή μου όσο δούλευα στο νησί. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τα όσα περνούσε. Ήταν μόνη της, ανυπεράσπιστη και εγώ μακριά της, με τους γονείς μας να έχουν φύγει από τη ζωή», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», το αποδεικτικό φωτογραφικό υλικό ενσωματώθηκε στη δικογραφία μέσω των δύο πρώτων καταθέσεων που έδωσε η αδελφή της στους αστυνομικούς στο νησί της Κω, όπου εργαζόταν όταν πληροφορήθηκε την άγρια δολοφονία της αδελφής της στην Καλαμάτα.

Στη συνέχεια, η ίδια ήρθε με αεροπλάνο στην Αθήνα και από εκεί οδικώς μετέβη στην Καλαμάτα. Εκεί συνοδευόμενη από ειδική κοινωνική λειτουργό επισκέφθηκε στην παιδιατρική κλινική τα δύο παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 6 και 12 ετών που ενημερώθηκαν με κατάλληλο τρόπο ότι η μητέρα τους δεν βρίσκεται στη ζωή…

«Ήταν το μυστικό μας»

«Τώρα μπορώ να το αποκαλύψω, με την αδελφή μου ετοιμάζαμε τη διαφυγή της. Δεν άντεχε άλλο το ξύλο και τις προσβολές. Είχα μαζέψει λίγα χρήματα γι’ αυτόν τον σκοπό. Δεν το ήξερε κανείς, ήταν το μυστικό μας. Θα έπαιρνε μαζί και τα παιδιά της, τα λάτρευε, γι’ αυτό υπέμενε όλα τα βασανιστήρια. Τελευταία του το έλεγε συνεχώς “άφησε με να φύγω με τα παιδιά και δεν θέλω τίποτα άλλο». Είχε πάρει την απόφασή της, αλλά δεν πρόλαβε, τη σκότωσε…», προσέθεσε η αδελφή της Βασιλικής.

Η ίδια έχει διατυπώσει στις Αρχές την πρόθεσή της να αναλάβει την επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών της οικογένειας, με τους κατοίκους να απευθύνουν έκκληση στην πολιτεία και σε όσους το επιθυμούν για την οικονομική στήριξή τους καθώς εκτός από την εποχική εργασία της δεν διαθέτει άλλο εισόδημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Βασιλική μην μπορώντας να αντέξει άλλο τη συνεχή κακοποίηση από τον 41χρονο, είχε ενημερώσει την πεθερά της για τους αλλεπάλληλους ξυλοδαρμούς, ελπίζοντας ότι η παρέμβασή της θα συνετίσει τον σύζυγό της. Φαίνεται όμως πως η πεθερά της κράτησε αρνητική στάση στην παράκλησή της, ενώ μετά το στυγερό έγκλημα η ίδια δεν δίστασε να δηλώσει, εξοργίζοντας την κοινή γνώμη της Καλαμάτας, πως «ο γιος μου είχε μάθει διάφορα το τελευταίο διάστημα για τη γυναίκα του, τον είδα εκεί όπου κρατείται, μιλήσαμε, είμαστε όλοι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, μας πονά όλο αυτό. Θέλουμε να δούμε τα εγγόνια μας, αλλά δεν μας αφήνουν…».

«Δεν υπάρχει δικαιολογία γι’ αυτό που έκανε. Ο γιος μου αγαπούσε πολύ τα παιδιά του και νοιαζόταν. Ήθελα να παρέμβω στο ζευγάρι, αλλά δεν με άφηνε η κόρη μου…», δήλωσε από την πλευρά του ο πατέρας του δολοφόνου.

Σύμφωνα με όλα όσα βλέπουν το φως τα τελευταία 24ωρα, ο 41χρονος, εμφάνιζε στον κοινωνικό περίγυρό του την εικόνα του «καλού και συνετού οικογενειάρχη που φροντίζει τα παιδιά του», αλλά στην προσωπική του ζωή είχε δημιουργήσει έναν ασφυκτικό κλοιό παρακολούθησης και κακοποίησης της 39χρονης.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε την ύπαρξη ενός «κοριού» στο σαλόνι της οικογένειας που κατέγραφε τις συνομιλίες της γυναίκας του, ενώ είχε τοποθετήσει σύστημα GPS στο αυτοκίνητό της, με αποτέλεσμα να την ακολουθεί σε εξόδους και να εμφανίζεται ξαφνικά σε μέρη όπου βρισκόταν το θύμα. Ο εισαγγελέας έχει ζητήσει να γίνει ανάκτηση και απομαγνητοφώνηση του υλικού, με ιδιαίτερη έμφαση στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο διαπράχθηκε η δολοφονία. Δεν δίστασε μάλιστα ο 41χρονος λογιστής να δημιουργήσει μέχρι και ψεύτικο λογαριασμό στα social media με το όνομα thana-tos8511 για να γνωρίζει τις επαφές και τα πρόσωπα με τα οποία συνδεόταν φιλικά η άτυχη γυναίκα.

Στην αρχική κατάθεσή του ο δολοφόνος είχε υποστηρίξει ότι ξύπνησε ξαφνικά και είδε τη σύζυγό του από πάνω του να κρατά ένα μαχαίρι, ενώ ακολούθησε πάλη ανάμεσά τους κατά την οποία εκείνος αμύνθηκε… Ωστόσο, στην απολογία του το μεσημέρι της Πέμπτης, άλλαξε στοιχεία του περιστατικού, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε καβγάς, επέμεινε ότι πρώτα εκείνη του επιτέθηκε με το μαχαίρι και μετά έγινε ό,τι έγινε. Παράλληλα, ο συνήγορός του, Γιώργος Καμβύσης ζήτησε να πραγματοποιηθεί στον πελάτη του ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

«Τι θέλετε σπίτι μου;»

Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της 1ης Ιουνίου, όταν οι γείτονες του ζευγαριού άκουσαν έντονες φωνές στη 1:47 με αποτέλεσμα να καλέσουν την Αστυνομία, άνδρες της οποίας έφτασαν λίγα λεπτά αργότερα. Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας τους άνοιξε την πόρτα και εκείνοι κατευθύνθηκαν στο διαμέρισμα. Οι αστυνομικοί αρχικά έπαθαν σοκ βλέποντας έναν άνδρα γεμάτο αίματα να τους ρωτά: «Tι θέλετε σπίτι μου;».

Οι αστυνομικοί αντίκρισαν στο υπνοδωμάτιο το άψυχο κορμί της 39χρονης, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα παιδιά που μεταφέρθηκαν χωρίς να αντικρίσουν τη σορό της μητέρας τους στο Νοσοκομείο Καλαμάτας. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των αστυνομικών, το δωμάτιο είχε πλημμυρίσει από το αίμα, ίχνη αίματος υπήρχαν και σε τοίχους, ενώ ακόμα και ο ρελές του ηλεκτρικού πίνακα είχε πέσει καθώς είχε γίνει βραχυκύκλωμα από το αίμα σε κάποια σύνδεση στο πάτωμα.

Να σημειωθεί πως ο δράστης φέρεται να τοποθέτησε το μαχαίρι στο χέρι της συζύγου του ώστε να πιστοποιηθεί ότι βρισκόταν σε άμυνα, μόνο που το τοποθέτησε στο αριστερό της χέρι, ενώ η 39χρονη ήταν δεξιόχειρας.

Η ιατροδικαστική έκθεση διαπίστωσε ότι το θύμα έφερε συνολικά 45 μαχαιριές και 20 χτυπήματα, ενώ πληγές από το μαχαίρι υπήρχαν στο κρανίο, στα χέρια, στον θώρακα, στα πόδια και στην πλάτη που σημαίνει ότι η Βασιλική προσπάθησε κάποια στιγμή να ξεφύγει από τον δολοφόνο της…

Σε ένα μικρό τραπέζι οι αστυνομικοί κατέγραψαν μία ταμπλέτα με ηρεμιστικά χάπια που έλειπαν, με αποτέλεσμα τα δύο παιδιά του ζευγαριού να υποβληθούν στο νοσοκομείο σε εξετάσεις, καθώς έκανε εντύπωση στους γιατρούς το γεγονός ότι ξύπνησαν την επόμενη ημέρα στις 11 το πρωί. Οι πρώτες εξετάσεις ήταν αρνητικές, ενώ αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβαινε.

Είκοσι μάρτυρες

Στην Ασφάλεια Καλαμάτας κατέθεσαν σχεδόν είκοσι άτομα που γνώριζαν τη Βασιλική και συνέθεσαν το παζλ της βίας, της ακραίας ζήλιας, της κακοποίησης και των ξυλοδαρμών που βίωνε το θύμα.

«Η Βασιλική ζούσε συνεχώς υπό ένα καθεστώς ακραίας κακοποίησης και συνεχούς παρακολούθησης από τον σύζυγό της. Ημασταν μαζί στη σχολή χορού τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Ο χορός ήταν για εκείνη μια διέξοδος. Δεν ήταν σε τίποτα προκλητική, από την πρώτη στιγμή καταλάβαινες ότι ήταν βασανισμένη. Είμαι λογίστρια και μου ζήτησε να της βρω εργασία. Ηθελε να ξεφύγει. Μας έλεγε ότι την παρακολουθούσε. Περνούσε συνεχώς έξω από τη σχολή, δύο και τρεις φορές, ήξερε πάντα πού βρισκόταν…», ανέφερε στην «R» η Τάνια Τσαούση. Η 39χρονη είχε εκμυστηρευθεί στον κύκλο της σχολής ότι δεχόταν σωματική βία. Πράγματι στις 18 Νοεμβρίου 2025 οι φίλοι της στη σχολή ανησύχησαν όταν δεν την είδαν στο μάθημα και το κινητό της ήταν κλειστό. Ενημέρωσαν επωνύμως την Αστυνομία, με αποτέλεσμα άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. να φτάσουν στο σπίτι του ζευγαριού για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί, με τη Βασιλική να προσπαθεί να καλύψει τον άνδρα της…

«Το ίδιο βράδυ έφαγε και άλλο ξύλο, όπως μας είπε. Της επιτέθηκε με άγριο τρόπο και πάλι», υποστήριξε φίλη της από τη σχολή χορού που προσπαθούσαν να πείσουν τη Βασιλική να προβεί σε καταγγελία για ενδοοικογενειακή κακοποίηση στην Αστυνομία. «Αν μας είχε ακούσει τότε, σήμερα θα ζούσε. Προσπαθούσε όμως να διαχειριστεί μόνη της αυτό το καθεστώς τρόμου. Ηταν όμως μόνη της, χωρίς δουλειά και σκεφτόταν πολύ τα παιδιά της…», προσέθεσε η φίλη της.

Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ξεφύγει, η 39χρονη είχε επισκεφθεί στα τέλη του 2025 στην Καλαμάτα το κέντρο συμβουλευτικής γυναικών. Εκεί τους ανέφερε ότι αναζητεί εργασία, πως θέλει να ξεφύγει από αυτόν τον γάμο γιατί ο άνδρας της την κακοποιεί, με τους υπευθύνους να την προτρέπουν να ενημερώσει άμεσα την Αστυνομία, κίνηση στην οποία η ίδια δεν προέβη ποτέ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα είχε επισκεφθεί πριν από έναν μήνα δικηγόρο ζητώντας πληροφορίες για έκδοση διαζυγίου, αποκαλύπτοντας ότι ο σύζυγός της την κακοποιούσε επί χρόνια. Γείτονες ανέφεραν ότι το τελευταίο διάστημα οι εντάσεις και οι καβγάδες του ζευγαριού ήταν συνεχείς, αλλά κανείς δεν περίμενε αυτή την τραγική εξέλιξη με την άγρια δολοφονία της μητέρας των δύο ανήλικων παιδιών…