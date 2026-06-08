Το προφίλ του Έλληνα κατασκόπου – Ποιος είναι ο 46χρονος που συνελήφθη στη Βρετανία για παρακολουθήσεις υπέρ του Ιράν

Tα ίχνη του ομογενούς από τη Γεωργία, o οποίος συνελήφθη στη Βρετανία με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν, αναζητούν στη χώρα μας οι αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες, ανάμεσά τους και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Πρόκειται για τον 46χρονο Ι.Α. (φωτ.) που στις 16 Μαΐου, τέθηκε υπό κράτηση από τις βρετανικές Αρχές με την κατηγορία της κατασκοπίας. Οι υπηρεσίες της Βρετανίας υποστηρίζουν πως ο συγκεκριμένος άνθρωπος παρακολουθούσε δημοσιογράφο από το Ιράν, που είναι σφοδρός πολέμιος του θεοκρατικού καθεστώτος της Τεχεράνης και ασκεί κριτική μέσω της ιστοσελίδας IRANINTERNATIONAL.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Μάλιστα, από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του, οι Βρετανοί ήταν σε επικοινωνία με τις ελληνικές Αρχές και συγκεκριμένα με την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και αυτό διότι φαίνεται πως οι Έλληνες αξιωματικοί είχαν ασχοληθεί στο πρόσφατο παρελθόν με την υπόθεση του 46χρονου έπειτα από ανάλογη ενημέρωση και από την Ιταλία.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου ενάμιση μήνα πριν από τη σύλληψη του 46χρονου στη Βρετανία, Ιταλοί πράκτορες τον είχαν εντοπίσει κοντά σε εγκαταστάσεις ισραηλινής εταιρείας στην Ιταλία, η οποία κατασκευάζει εξαρτήματα υψηλής τεχνολογίας για εξελιγμένα οπλικά συστήματα. Οι Ιταλοί ενημέρωσαν αμέσως τις ελληνικές Αρχές με αποτέλεσμα να εμπλακεί και η Αντιτρομοκρατική.

Όπως προέκυψε από τις έρευνες, ο Ι.Α., που γεννήθηκε στη Γεωργία, εγκαταστάθηκε με τους γονείς του στη βόρεια Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Στην Ελλάδα απέκτησε ελληνική υπηκοότητα ως ομογενής και μόλις δύο χρόνια μετά μετανάστευσε μόνιμα στη Γερμανία, όπου και διαμένει μέχρι σήμερα σε προάστιο λίγο έξω από το Μόναχο. Λόγω της ελληνικής υπηκοότητας μπορούσε να ταξιδεύει με ευχέρεια και βέβαια χωρίς έλεγχο λόγω της Συνθήκης του Σένγκεν.

Στρατολόγηση

Το πότε και το πώς στρατολογήθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης παραμένουν άγνωστα για τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Μια θεωρία θέλει τον 46χρονο να ελληνοποιείται με πλαστά στοιχεία ώστε να αποκτήσει ευρωπαϊκή ταυτότητα που θα του επέτρεπε να ταξιδεύει άνετα στα κράτη της Ε.Ε. Αλλωστε αυτό είχε συμβεί και πριν από τρία χρόνια όταν η ΕΥΠ είχε αποκαλύψει τη Ρωσίδα κατάσκοπο με το ελληνικό όνομα Μαρία Τσάλα, η οποία επίσης είχε ελληνοποιηθεί με πλαστά στοιχεία και έστηνε σιωπηρά και σταδιακά κατασκοπικό δίκτυο στην Ελλάδα, με έδρα το Παγκράτι. Τα «κόκκινα σπουργίτια», όπως είναι η κωδική ονομασία πρακτόρων όπως η Τσάλα, αποτελούν μέρος μιας μακροχρόνιας στρατηγικής των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, την οποία κληρονόμησαν από την ΚGB, καθώς αποτελούσε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα διείσδυσης Ρώσων πρακτόρων στις δυτικές κοινωνίες.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται πλέον για την περίπτωση του 46χρονου είναι ο «ομογενής» αρχικά να είχε στρατολογηθεί από άλλη μυστική υπηρεσία και, μάλιστα, να είχε λάβει ειδική εκπαίδευση στην παρακολούθηση και στην εξολόθρευση στόχων, ανθρώπινων ή υλικών. Στη συνέχεια, λόγω συνεργασίας συγκεκριμένων υπηρεσιών ενδέχεται να πέρασε στην αρμοδιότητα των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης, αναλαμβάνοντας αποστολές για λογαριασμό τους. Άλλωστε, όσον αφορά τα «κόκκινα σπουργίτια» της ρωσικής FSB, μία από τις αποστολές που είχαν αναλάβει τα τελευταία χρόνια ήταν η δολιοφθορά σε εργοστασιακές μονάδες που παρήγαγαν οπλικά συστήματα για την Ουκρανία, που θα χρησιμοποιούνταν στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τόσο οι ιταλικές Αρχές, που ασχολήθηκαν με την περίπτωση του 46χρονου, όσο και οι βρετανικές που τον συνέλαβαν, κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο καλά εκπαιδευμένο, ακόμα και στους τρόπους αντίδρασης που θα πρέπει να έχει σε περίπτωση που εντοπιστεί και συλληφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Βρετανία, από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του έδειξε την ελληνική ταυτότητα και διαβατήριο που διέθετε, ενώ ήταν πλήρως αρνητικός στις ερωτήσεις των Βρετανών πρακτόρων, λέγοντας πως δεν έχει ουδεμία σχέση με τα όσα τον κατηγορούν.

Στην Ελλάδα

Από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία από τις ιταλικές Αρχές για την περίπτωση του 46χρονου Ι.Α., πραγματοποίησε έρευνες διαπιστώνοντας πως στη χώρα μας δεν έχει απασχολήσει για το παραμικρό. Αλλωστε, μόλις δύο χρόνια από την ελληνοποίησή του ο ίδιος έφυγε για τη Γερμανία, σβήνοντας κάθε ίχνος του στην Ελλάδα. Οι Ελληνες αστυνομικοί ενημέρωσαν και τις γερμανικές Αρχές όπου διέμενε, επί μακρό χρονικό διάστημα. Πλέον και όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στην ΕΛ.ΑΣ., ξεσκονίζουν τους φακέλους υπηκοότητας του 46χρονου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν όντως πρόκειται για άτομο το οποίο έχει ελληνικές ρίζες ή για Γεωργιανό που είχε στρατολογηθεί από μυστικές υπηρεσίες χώρας εκτός Ε.Ε. και με τον τρόπο αυτό απέκτησε νόμιμα έγγραφα που του επέτρεπαν να ταξιδεύει ελεύθερα στη Γηραιά Ηπειρο.