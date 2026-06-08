Ελισάβετ Μουτάφη – Δανάη Παππά: Η σειρά του Alpha, στην οποία θα συμπρωταγωνιστήσουν τη νέα σεζόν

Η Ελισάβετ Μουτάφη και η Δανάη Παππά θα συμπρωταγωνιστήσουν στην επερχόμενη σειρά «Μια γυναίκα» του Alpha. Τη σκηνοθεσία της σειράς αναλαμβάνει ο Πιέρρος Ανδρακάκος, με την παραγωγή να ανήκει στην Prima Visione.

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Ελισάβετ Μουτάφη Δανάη Παππά
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η prime time του Alpha για την προσεχή σεζόν στελεχώνεται με δυνατούς γυναικείους χαρακτήρες, εστιάζοντας σχεδόν αποκλειστικά σε σειρές μυθοπλασίας.
  • Η Δανάη Παππά, μετά τον «Άγιο έρωτα», παραμένει στο κανάλι αναλαμβάνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά «Μια γυναίκα».
  • Την ίδια διαδρομή ακολουθεί και η Ελισάβετ Μουτάφη, η οποία «κλείδωσε» να αναλάβει έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στη σειρά «Μια γυναίκα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Με δυνατούς γυναικείους χαρακτήρες στελεχώνεται η prime time του Alpha για την προσεχή σεζόν, εστιάζοντας σχεδόν αποκλειστικά σε σειρές μυθοπλασίας. Τα πρόσωπα που πρωτοστάτησαν σε επιτυχημένες σειρές του Alpha παραμένουν σε πρώτο πλάνο και επανασυστήνονται στο τηλεοπτικό κοινό με νέες ιστορίες.

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Με βάση τη Reallife, εκτός από τη Δανάη Παππά, που μετά τον «Άγιο έρωτα» μένει στο κανάλι, αναλαμβάνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά «Μια γυναίκα», την ίδια διαδρομή ακολουθεί και η Ελισάβετ Μουτάφη, η οποία κράτησε έναν από τους πιο δυνατούς ρόλους της σεζόν στο καθημερινό «Να μ’ αγαπάς».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελ. Μουτάφη «κλείδωσε» να αναλάβει έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στη σειρά «Μια γυναίκα». Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Πιέρρος Ανδρακάκος, ενώ την παραγωγή αναλαμβάνει η Prima Visione.

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