Ελισάβετ Μουτάφη – Δανάη Παππά: Η σειρά του Alpha, στην οποία θα συμπρωταγωνιστήσουν τη νέα σεζόν

Με δυνατούς γυναικείους χαρακτήρες στελεχώνεται η prime time του Alpha για την προσεχή σεζόν, εστιάζοντας σχεδόν αποκλειστικά σε σειρές μυθοπλασίας. Τα πρόσωπα που πρωτοστάτησαν σε επιτυχημένες σειρές του Alpha παραμένουν σε πρώτο πλάνο και επανασυστήνονται στο τηλεοπτικό κοινό με νέες ιστορίες.

Με βάση τη Reallife, εκτός από τη Δανάη Παππά, που μετά τον «Άγιο έρωτα» μένει στο κανάλι, αναλαμβάνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά «Μια γυναίκα», την ίδια διαδρομή ακολουθεί και η Ελισάβετ Μουτάφη, η οποία κράτησε έναν από τους πιο δυνατούς ρόλους της σεζόν στο καθημερινό «Να μ’ αγαπάς».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελ. Μουτάφη «κλείδωσε» να αναλάβει έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στη σειρά «Μια γυναίκα». Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Πιέρρος Ανδρακάκος, ενώ την παραγωγή αναλαμβάνει η Prima Visione.