Η Δόμνα Μιχαηλίδου και ο σύζυγός της, καθηγητής Ψυχιατρικής Λεωνίδας Μαντωνάκης, βάπτισαν τον 13 μηνών γιο τους σε στενό οικογενειακό κύκλο, χαρίζοντάς του το όνομα του αγαπημένου πατέρα της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.