Δόμνα Μιχαηλίδου και ο σύζυγός της, καθηγητής Ψυχιατρικής Λεωνίδας Μαντωνάκης, βάπτισαν τον 13 μηνών γιο τους σε στενό οικογενειακό κύκλο, χαρίζοντάς του το όνομα του αγαπημένου πατέρα της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Το όνομα Αριστείδης, προς τιμήν του αγαπημένου πατέρα της Δόμνας Μιχαηλίδου, έδωσαν στον 13 μηνών γιο τους η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο σύζυγός της, καθηγητής Ψυχιατρικής Λεωνίδας Μαντωνάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, επιθυμία του ζευγαριού για την προγραμματισμένη για χθες, Σάββατο 6 Ιουνίου, βάπτιση, ήταν να γίνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παρουσία μόνο συγγενών και λίγων αγαπημένων φίλων του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «R», επέλεξαν τον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου στο Κερατσίνι, ενώ ο νεοφώτιστος ακούει ήδη στο χαϊδευτικό Άρης.

Η επιλογή του ονόματος έχει ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος για τη Δ. Μιχαηλίδου, η οποία δεν έχει κρύψει ποτέ τη βαθιά αγάπη και τον θαυμασμό που έτρεφε για τον πατέρα της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2022.

Σε δημόσιες αναφορές της έχει μιλήσει με συγκίνηση για τον άνθρωπο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς στη ζωή της, καθοδηγητής και πολύτιμο στήριγμά της. Στο πλευρό της βρίσκεται πάντα η μητέρα της, Μάρτζυ, με την οποία διατηρεί έναν ιδιαίτερα στενό δεσμό. Άλλωστε, εδώ και αρκετούς μήνες, η υπουργός επιλέγει συχνά να φορά στον λαιμό της ένα κόσμημα με το μονόγραμμα «Α», μια τρυφερή αναφορά στον γιο της.

Μετά το μυστήριο, το ζευγάρι παρέθεσε γεύμα σε χώρο του Πειραιά, όπου συγγενείς, φίλοι και στενοί συνεργάτες συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν αυτή τη χαρούμενη οικογενειακή στιγμή σε μια ατμόσφαιρα ζεστή και ιδιαίτερα φιλική.

Η διακριτικότητα ήταν άλλωστε μια συνειδητή επιλογή τόσο της υπουργού όσο και του διακεκριμένου επίκουρου καθηγητή Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο είχαν επιλέξει να ζήσουν και μία από τις σημαντικότερες στιγμές της προσωπικής τους ζωής, τον γάμο τους, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2025 σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, στην αίθουσα της Δημοτικής Πινακοθήκης Πειραιά.

Το μυστήριο είχε τελέσει ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, λίγους μόλις μήνες πριν το ζευγάρι υποδεχθεί το πρώτο του παιδί και ξεκινήσει το πιο όμορφο κεφάλαιο της κοινής του ζωής.