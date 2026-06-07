Σίσσυ Χρηστίδου για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου: «Ήταν όντως πάρα πολύ συγκινητικό…»

Η Σίσσυ Χρηστίδου, στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», αποκάλυψε πως είδε βίντεο από τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου, χαρακτηρίζοντάς τον «πάρα πολύ συγκινητικό». Συμφώνησε επίσης με την απόφαση του ζευγαριού για γίνει το Μυστήριο σε στενό κύκλο.

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Σίσσυ Χρηστίδου
Φωτογραφία: Instagram/sissychristidou
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Σίσσυ Χρηστίδου, μιλώντας για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου, αποκάλυψε ότι είδε βίντεο από το Μυστήριο και το βρήκε «πάρα πολύ συγκινητικό».
  • Η παρουσιάστρια συμφώνησε με την απόφαση του ζευγαριού να γίνει ο γάμος σε στενό κύκλο, τονίζοντας πως «έτσι θα έπρεπε να είναι οι γάμοι».
  • Εξήγησε επίσης γιατί δεν είχε μιλήσει νωρίτερα, λέγοντας: «Δεν ήθελα να μιλήσω γι’ αυτό, γιατί δεν το είχε επιβεβαιώσει ακόμα η Αθηνά».

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Με αφορμή τα όσα είπε η Αθηνά Οικονομάκου για τον γάμο της, το Σάββατο 6 Ιουνίου στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, η Σίσσυ Χρηστίδου μέσα από το «Χαμογέλα και Πάλι» σήμερα (7/6), αποκάλυψε ότι έχει δει βίντεο από το Μυστήριο και ήταν «πάρα πολύ συγκινητικό». Μάλιστα, η παρουσιάστρια συμφώνησε με την απόφαση του ζευγαριού, να γίνει σε στενό κύκλο.

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Σχολιάζοντας τα όσα είπε η Αθηνά Οικονομάκου, η Σίσσυ Χρηστίδου είπε πως: «Θέλω να σας πω ότι εγώ που είδα βιντεάκια, γιατί δεν ήμουν καλεσμένη, ήταν πάρα πολύ στενός κύκλος, αλλά ήταν όντως πάρα πολύ συγκινητικό. Δηλαδή αυτό που περιγράφει ήταν τρομερά συγκινητικό».

«Δεν ήθελα να μιλήσω γι’ αυτό, γιατί δεν το είχε επιβεβαιώσει ακόμα η Αθηνά. Οπότε σκεφτόμουν ότι άμα βγω εγώ την Κυριακή και πω ότι ισχύει, θα λένε ότι το επιβεβαίωσα. Τώρα που το λέει μόνη της, να πούμε ότι ήταν πάρα πολύ συγκινητική στιγμή», εξήγησε στη συνέχεια.

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Επιπλέον, η Σίσσυ Χρηστίδου ανέφερε ότι: «Νομίζω ότι έτσι θα έπρεπε να είναι οι γάμοι παιδιά. Οι γονείς, οι κουμπάροι, τέλος. Και μπορείς να κάνεις μετά το πάρτι, όπως θα κάνουν και τα παιδιά, πολύ ανοιχτό». 

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