Σίσσυ Χρηστίδου για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου: «Ήταν όντως πάρα πολύ συγκινητικό…»

Με αφορμή τα όσα είπε η Αθηνά Οικονομάκου για τον γάμο της, το Σάββατο 6 Ιουνίου στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, η Σίσσυ Χρηστίδου μέσα από το «Χαμογέλα και Πάλι» σήμερα (7/6), αποκάλυψε ότι έχει δει βίντεο από το Μυστήριο και ήταν «πάρα πολύ συγκινητικό». Μάλιστα, η παρουσιάστρια συμφώνησε με την απόφαση του ζευγαριού, να γίνει σε στενό κύκλο.

Σχολιάζοντας τα όσα είπε η Αθηνά Οικονομάκου, η Σίσσυ Χρηστίδου είπε πως: «Θέλω να σας πω ότι εγώ που είδα βιντεάκια, γιατί δεν ήμουν καλεσμένη, ήταν πάρα πολύ στενός κύκλος, αλλά ήταν όντως πάρα πολύ συγκινητικό. Δηλαδή αυτό που περιγράφει ήταν τρομερά συγκινητικό».

«Δεν ήθελα να μιλήσω γι’ αυτό, γιατί δεν το είχε επιβεβαιώσει ακόμα η Αθηνά. Οπότε σκεφτόμουν ότι άμα βγω εγώ την Κυριακή και πω ότι ισχύει, θα λένε ότι το επιβεβαίωσα. Τώρα που το λέει μόνη της, να πούμε ότι ήταν πάρα πολύ συγκινητική στιγμή», εξήγησε στη συνέχεια.

Επιπλέον, η Σίσσυ Χρηστίδου ανέφερε ότι: «Νομίζω ότι έτσι θα έπρεπε να είναι οι γάμοι παιδιά. Οι γονείς, οι κουμπάροι, τέλος. Και μπορείς να κάνεις μετά το πάρτι, όπως θα κάνουν και τα παιδιά, πολύ ανοιχτό».