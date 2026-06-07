Άγγελος Παπαδημητρίου για Νίκο Σεργιανόπουλο: «Είναι μία μεγάλη πληγή στη ζωή μου – Είχε αρχίσει να μην ξέρει πού βρίσκεται»

Η είδηση της δολοφονίας του Νίκου Σεργιανόπουλου, στις αρχές Ιουνίου του 2008, είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο. Ήταν ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς ηθοποιούς της γενιάς του, και ο τρόπος με τον οποίο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, είχε σοκάρει το κοινό. Ο Άγγελος Παπαδημητρίου σε συνέντευξή του στο «Ραντεβού το ΣΚ», η οποία προβλήθηκε το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου, μίλησε για τον αείμνηστο καλλιτέχνη.

Μιλώντας για τον Νίκο Σεργιανόπουλο, ο Άγγελος Παπαδημητρίου είπε: «Είναι μία μεγάλη πληγή στη ζωή μου. Δεν του άξιζε… Σε κανέναν δεν αξίζει, αλλά ήταν τόσο ευγενής άνθρωπος, τόσο φίνος άνθρωπος, καλός άνθρωπος. Πάντοτε!».

«Δεν ξαφνιάστηκα, γιατί οι “ωραίοι” όταν περνούν τα χρόνια, αν δεν προσαρμοστούν στη νέα ηλικία, αν δεν γελάσουν, ή μείνουν στην ομορφιά τους, είτε άνδρες, είτε γυναίκες, είναι τραγωδία. Ο Νίκος είχε αρχίσει να μην ξέρει πού βρίσκεται…», εξήγησε στη συνέχεια.