Άγγελος Παπαδημητρίου για Νίκο Σεργιανόπουλο: «Είναι μία μεγάλη πληγή στη ζωή μου – Είχε αρχίσει να μην ξέρει πού βρίσκεται»

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», μίλησε για τη δολοφονία του Νίκου Σεργιανόπουλου το 2008, χαρακτηρίζοντάς την ως «μεγάλη πληγή» στη ζωή του. Εξέφρασε τη θλίψη του για τον «ευγενή» ηθοποιό και σχολίασε την αδυναμία του Σεργιανόπουλου να προσαρμοστεί στην πάροδο του χρόνου.

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Άγγελος Παπαδημητρίου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η είδηση της δολοφονίας του Νίκου Σεργιανόπουλου, στις αρχές Ιουνίου του 2008, είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο. Ο Άγγελος Παπαδημητρίου μίλησε για τον αείμνηστο καλλιτέχνη.
  • Ο Άγγελος Παπαδημητρίου χαρακτήρισε τον θάνατο του Σεργιανόπουλου «μια μεγάλη πληγή στη ζωή του», τονίζοντας πως «ήταν τόσο ευγενής άνθρωπος, τόσο φίνος άνθρωπος, καλός άνθρωπος».
  • Ο Παπαδημητρίου εξήγησε ότι «οι “ωραίοι” όταν περνούν τα χρόνια, αν δεν προσαρμοστούν στη νέα ηλικία… είναι τραγωδία», προσθέτοντας πως «Ο Νίκος είχε αρχίσει να μην ξέρει πού βρίσκεται…».

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Η είδηση της δολοφονίας του Νίκου Σεργιανόπουλου, στις αρχές Ιουνίου του 2008, είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο. Ήταν ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς ηθοποιούς της γενιάς του, και ο τρόπος με τον οποίο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, είχε σοκάρει το κοινό. Ο Άγγελος Παπαδημητρίου σε συνέντευξή του στο «Ραντεβού το ΣΚ», η οποία προβλήθηκε το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου, μίλησε για τον αείμνηστο καλλιτέχνη.

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Μιλώντας για τον Νίκο Σεργιανόπουλο, ο Άγγελος Παπαδημητρίου είπε: «Είναι μία μεγάλη πληγή στη ζωή μου. Δεν του άξιζε… Σε κανέναν δεν αξίζει, αλλά ήταν τόσο ευγενής άνθρωπος, τόσο φίνος άνθρωπος, καλός άνθρωπος. Πάντοτε!».

«Δεν ξαφνιάστηκα, γιατί οι “ωραίοι” όταν περνούν τα χρόνια, αν δεν προσαρμοστούν στη νέα ηλικία, αν δεν γελάσουν, ή μείνουν στην ομορφιά τους, είτε άνδρες, είτε γυναίκες, είναι τραγωδία. Ο Νίκος είχε αρχίσει να μην ξέρει πού βρίσκεται…», εξήγησε στη συνέχεια.

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