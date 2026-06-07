Μίλτος Πασχαλίδης: «Δεν χρειάζεται να λέμε στα κορίτσια να προσέχουν πού πάνε – Πείτε στα αγόρια σας να μην είναι μα@@@ες»

Ο Μίλτος Πασχαλίδης έγινε viral στο διαδίκτυο με ένα βίντεο από συναυλία του. Σε αυτό, ο ερμηνευτής απευθύνεται στους γονείς αγοριών, τονίζοντας την ανάγκη να διδάσκουν στα παιδιά τους τον σεβασμό, αντί να λένε στα κορίτσια να προσέχουν πού πηγαίνουν. 

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Μίλτος Πασχαλίδης
Φωτογραφία: INTIME
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μίλτος Πασχαλίδης, αγαπητός για τα τραγούδια και τη στάση ζωής του, έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου με ένα βίντεο από συναυλία του, όπου περνάει ένα σημαντικό μήνυμα.
  • Στο βίντεο, ο καλλιτέχνης απευθύνεται στους γονείς που μεγαλώνουν αγόρια, λέγοντας: «Όσοι έχετε αγόρια, δεν χρειάζεται να λέμε σε όλα τα κορίτσια του κόσμου “πρόσεχε πού πας παιδί μου”. Πείτε στα αγόρια σας να μην είναι μα@@@ες να τελειώνουμε».
  • Ο Πασχαλίδης τονίζει την ανάγκη να διδάσκονται τα αγόρια από μικρή ηλικία ότι “δεν σου ανήκουν τα κορίτσια”, αποσπώντας τον ενθουσιασμό του κοινού.

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Ο Μίλτος Πασχαλίδης έχει αγαπηθεί από χιλιάδες ανθρώπους, όχι μόνο για τα τραγούδια του, αλλά και για την στάση ζωής του, και αυτά που λέει όταν αξιοποιεί το δημόσιο βήμα που του δίνεται, λόγω της μακροχρόνιας και επιτυχημένης πορείας του στον χώρο του ελληνικού πενταγράμμου. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, έχει κάνει τον γύρω του διαδικτύου ένα βίντεο από συναυλία του, στο οποίο ο καταξιωμένος ερμηνευτής περνάει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα στο κοινό του.

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Στο βίντεο, ο Μίλτος Πασχαλίδης βρίσκεται πάνω στη σκηνή, λίγο πριν ξεκινήσει να ερμηνεύει το επόμενο κομμάτι, ο καλλιτέχνης απευθύνεται στους γονείς που μεγαλώνουν αγόρια.

Συγκεκριμένα, ακούγεται να λέει: «Όσοι έχετε αγόρια, δεν χρειάζεται να λέμε σε όλα τα κορίτσια του κόσμου “πρόσεχε πού πας παιδί μου”. Πείτε στα αγόρια σας να μην είναι μα@@@ες να τελειώνουμε».

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«Από μικρά όμως. Μην φτάσουν 40 ετών για να τους πεις ότι “είσαι μα@@@ας”. Να τους το λες όταν είναι μικρά. Ότι “δεν σου ανήκουν τα κορίτσια”», προσθέτει, ενώ αποθεώνεται από τους θαυμαστές του.

@mhnaa_s Κάθε γυναικοκτονία είναι μια υπενθύμιση ότι έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε ως κοινωνία γιατί όταν μια γυναίκα φοβάται να ζήσει ελεύθερα, η κοινωνία έχει αποτύχει. #miltospasxalidis #foryou ♬ original sound – Μήνααα

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