Μίλτος Πασχαλίδης: «Δεν χρειάζεται να λέμε στα κορίτσια να προσέχουν πού πάνε – Πείτε στα αγόρια σας να μην είναι μα@@@ες»

Ο Μίλτος Πασχαλίδης έχει αγαπηθεί από χιλιάδες ανθρώπους, όχι μόνο για τα τραγούδια του, αλλά και για την στάση ζωής του, και αυτά που λέει όταν αξιοποιεί το δημόσιο βήμα που του δίνεται, λόγω της μακροχρόνιας και επιτυχημένης πορείας του στον χώρο του ελληνικού πενταγράμμου. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, έχει κάνει τον γύρω του διαδικτύου ένα βίντεο από συναυλία του, στο οποίο ο καταξιωμένος ερμηνευτής περνάει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα στο κοινό του.

Στο βίντεο, ο Μίλτος Πασχαλίδης βρίσκεται πάνω στη σκηνή, λίγο πριν ξεκινήσει να ερμηνεύει το επόμενο κομμάτι, ο καλλιτέχνης απευθύνεται στους γονείς που μεγαλώνουν αγόρια.

Συγκεκριμένα, ακούγεται να λέει: «Όσοι έχετε αγόρια, δεν χρειάζεται να λέμε σε όλα τα κορίτσια του κόσμου “πρόσεχε πού πας παιδί μου”. Πείτε στα αγόρια σας να μην είναι μα@@@ες να τελειώνουμε».

«Από μικρά όμως. Μην φτάσουν 40 ετών για να τους πεις ότι “είσαι μα@@@ας”. Να τους το λες όταν είναι μικρά. Ότι “δεν σου ανήκουν τα κορίτσια”», προσθέτει, ενώ αποθεώνεται από τους θαυμαστές του.