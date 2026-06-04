Μίλτος Πασχαλίδης: «Μαμάδες μού λένε ότι νανουρίζουν τα μωρά τους με τραγούδια μου»

Στο «Buongiorno» έδωσε συνέντευξη ο Μίλτος Πασχαλίδης, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης (4/6). Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής της Φαίης Σκορδά, αναφέρθηκε στα σχόλια που τον συγκινούν πιο πολύ, καθώς και στη συγκίνηση και τη μεγάλη ευθύνη που νιώθει, όταν είναι όχι μόνο οι κόρες του, αλλά και γενικότερα νέα παιδιά στις συναυλίες του.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Μίλτος Πασχαλίδης εξομολογήθηκε στη συνέντευξή του πως: «Οι μαμάδες μού κάνουν πολύ συγκινητικά σχόλια. Δηλαδή έχουν μωρά και μού λένε ότι τα νανουρίζουν με τραγούδια μου. Ή έρχονται ετοιμόγεννες και μού λένε ότι “αυτό είναι το πιο μικρό σου φανάκι”. Τα πιο συγκινητικά σχόλια αφορούν μωρά και μαμάδες συνήθως».

«Αυτό φέρνει μια ευθύνη»

Σε ερώτηση για το πώς αισθάνεται όταν βλέπει τις κόρες του να τον παρακολουθούν, ενώ εκείνος βρίσκεται πάνω στη σκηνή, ο επιτυχημένος ερμηνευτής ανέφερε ότι: «Αισθάνομαι πολύ μεγάλη ευθύνη. Η μεγάλη που είναι 17 ετών τώρα και έρχεται με τις φίλες της και τους φίλους της και κοπανιούνται, ας πούμε, αισθάνομαι κάποια ευθύνη. Και με τη μικρή που είναι έξι ετών. Αλλά με τη μικρή, εντάξει, το αντιμετωπίζει πιο πολύ σαν παιχνίδι, οπότε μου φαίνεται λίγο πιο απλό».

«Αλλά γενικά αισθάνομαι συγκινημένος, αλλά και με μεγάλη ευθύνη. Όχι μόνο στα παιδιά μου, αλλά και σε όλα τα παιδιά που είναι από κάτω. Καταλαβαίνω μερικές φορές ότι μας βλέπουν με δέος, και ότι αποτελούμε και ένα είδος παραδείγματος, και αυτό φέρνει μια ευθύνη», συνέχισε.

Επίσης, ο Μίλτος Πασχαλίδης εξήγησε πως: «Έπιασα τον εαυτό μου πολλά χρόνια τώρα, να μην καπνίζω στη σκηνή. Γιατί δεν είναι ωραία εικόνα, δεν θέλω να νομίζουν ότι είναι ωραίο πράγμα να καπνίζει κανείς. Ξέρεις, τα παιδιά είναι και μιμητικά όντα. Κάτι τέτοια πράγματα μου βγαίνουν στη σκηνή, κάπως να τους προφυλάξω από πιθανή κακή μου εικόνα».