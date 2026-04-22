Μίλτος Πασχαλίδης: Είναι απάνθρωπες οι ώρες που τραγουδούν στα μπουζούκια – Δεν ακούω τους λαϊκούς καλλιτέχνες

Την αντίθεσή του με τα εξαντλητικά μεταμεσονύχτια ωράρια των κέντρων διασκέδασης εξέφρασε ο Μίλτος Πασχαλίδης σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Happy Day» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή στον ALPHA.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης παραδέχτηκε επίσης ότι δεν παρακολουθεί τους σύγχρονους λαϊκούς τραγουδιστές.

«Δεν ακούω τους λαϊκούς καλλιτέχνες. Δεν τα ακούω αυτά τα τραγούδια. Οπότε, αφού δεν τα ακούω, καλό είναι να μην κάνω και κριτική. Φυσικά, αυτά τα παιδιά που είπες τώρα για να είναι πολλά χρόνια στη δουλειά, προφανώς αυτό που κάνουν κάποιους ανθρώπους αφορά. Οι ώρες που παίζουν είναι απάνθρωπες. Θεωρώ ότι δεν έχει κανένα νόημα να ξεκινάς να τραγουδάς 12:00 ή 1:00 η ώρα. Δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο. Δεν καταλαβαίνω, γιατί πρέπει να βγαίνουμε στη 1:00 η ώρα να τραγουδάμε. Γιατί, άμα βγούμε στις 21:00 δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε κέφι; Ό, τι ρεπερτόριο και να ‘ναι. Άμα βγούμε στις 10:00 δεν μπορεί να πιει ο άλλος ή να περάσει ωραία; Μου φαίνεται αδιανόητο, δεν μπορώ καθόλου αυτά τα ωράρια…» τόνισε ο Μίλτος Πασχαλίδης.

«Είμαι χαζομπαμπάς και με τις δύο κόρες μου»

«Έχω μια αστεία φοβία με τις μέλισσες. Όχι με τις ίδιες, με τις σφήκες, με αυτά. Έχω μια φοβία, δεν μου είναι ευχάριστο να με περιτριγυρίζουν. Πραγματική, πραγματική φοβία έχω την απώλεια ανθρώπων που αγαπώ. Είμαι χαζομπαμπάς και με τις δύο κόρες μου. Η μία είναι μεγάλη τώρα, 17, παραμένω χαζομπαμπάς. Η μικρή είναι 5,5, οπότε είμαι ακόμα χαζομπαμπάς μαζί της, αλλά εδώ είμαι στη μεγάλη» είπε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής, ενώ αναφερόμενος στη σύζυγό του, Ανθή τόνισε:

«Με τη γυναίκα μου είμαστε 12 χρόνια μαζί, με την Ανθή, είμαστε ερωτευμένοι. Είμαστε πολύ καλά. Ναι, φυσικά. Φυσικά, έχω νιώσει, έχω κλάψει».

