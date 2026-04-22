Νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για παιδικές κατασκηνώσεις: Έρχονται 70.000 vouchers – Ποιοι και πώς θα τα λάβουν

Έως τον Μάιο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο «Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2026» της ΔΥΠΑ, αφού προηγουμένως δημοσιευθεί η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Εργασίας στο ΦΕΚ.

Της Κατερίνας Φεσσά

Μάλιστα αρμόδιες πηγές της ΔΥΠΑ αναφέρουν στο enikonomia.gr πως η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης έχει ζητήσει από τα αρμόδια υπουργεία να δοθούν και φέτος 70.000 vouchers μέσω του προγράμματος όπως και πέρυσι.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως το νέο κατασκηνωτικό πρόγραμμα θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω.

Επίσης επισημαίνεται πως οι δικαιούχοι θα επιδοτηθούν για τη διαμονή των ωφελούμενων παιδιών τους σε παιδική κατασκήνωση του μητρώου παρόχων της ΔΥΠΑ με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία θα έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος, σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr θα είναι τα εξής:

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι θα είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) ωφελουμένων παιδιών που είναι:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01.01.2024 έως την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

άνεργοι με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ετήσια εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη στο πρόγραμμα θα είναι αντίστοιχα με εκείνα που ίσχυαν για το επίδομα θέρμανσης 2025-2026. Συνεπώς:

Το εισόδημα των δικαιούχων όλων των κατηγοριών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 30.000 ευρώ σε ετήσια βάση.

Αυτό δεν αφορά τους μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι, αν είναι διαζευγμένοι ή έγγαμοι θα πρέπει να έχουν ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ ή 24.000 ευρώ αντίστοιχα προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο.

Εάν είναι μονογονείς θα πρέπει να έχουν ετήσιο εισόδημα έως 29.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο (μετά το πρώτο).

Αξίζει να σημειωθεί πως στο εν λόγω πρόγραμμα αναμένεται να μοριοδοτηθούν:

ΑμεΑ και μονογονείς,

όσοι δεν έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα στο παρελθόν

και όσοι υπέβαλαν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα τα τελευταία 2 χρόνια αλλά δεν έλαβαν επιταγή.

Ποιοι μένουν εκτός

Στο εν λόγω πρόγραμμα δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα οποιουδήποτε άλλου φορέα για το έτος 2026

Η διαμονή

Συνολικά 15 συνεχόμενες μέρες (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης) θα είναι η μέγιστη διάρκεια διαμονής.

Ενώ η διαμονή στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους πυρόπληκτους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας της Β. Εύβοιας αλλά και σε κατασκηνώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας μπορεί να έχει διάρκεια έως 30 συνεχόμενες ημέρες.

Οι αιτήσεις

Τα βήματα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα θα είναι συγκεκριμένα. Ειδικότερα: