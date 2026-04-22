Κίνηση: «Απέραντα πάρκινγκ» Κηφισός, Κηφισίας και Πειραιάς – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Η κίνηση έχει μετατρέψει σε ένα απέραντο «πάρκινγκ» αρκετούς δρόμους της Αττικής. Μποτιλιάρισμα καταγράφεται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στην έξοδο της Αθηνών – Κορίνθου και στον Κηφισό.

Απροσπέλαστες είναι η Μεσογείων και η Αλεξάνδρας, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στην άνοδο και την κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την άνοδο της Συγγρού.

Προβλήματα υπάρχουν σε Αχιλλέως και Λεωφόρο Ηλιουπόλεως. Αυξημένη είναι η κίνηση στη Λ. Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι αλλά και στη Λεωφόρο Σχιστού και τη Βάρης- Κορωπίου.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις 25-30 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Φυλής μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.