Κίνηση: «Απέραντα πάρκινγκ» Κηφισός, Κηφισίας και Πειραιάς – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Κίνηση

Η κίνηση έχει μετατρέψει σε ένα απέραντο «πάρκινγκ» αρκετούς δρόμους της Αττικής. Μποτιλιάρισμα καταγράφεται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στην έξοδο της Αθηνών – Κορίνθου και στον Κηφισό.

Απροσπέλαστες είναι η Μεσογείων και η Αλεξάνδρας, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στην άνοδο και την κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την άνοδο της Συγγρού.

Προβλήματα υπάρχουν σε Αχιλλέως και Λεωφόρο Ηλιουπόλεως. Αυξημένη είναι η κίνηση στη Λ. Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι αλλά και στη Λεωφόρο Σχιστού και τη Βάρης- Κορωπίου.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις 25-30 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Φυλής μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Διαβήτης τύπου 1: Επιστημονική ανακάλυψη βάζει τέλος στις ενέσεις ινσουλίνης

Καρκίνος του μαστού: 4 ύπουλα συμπτώματα που πρέπει να γνωρίζετε, πέρα από το εξόγκωμα

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε έως και την Παρασκευή στα ΑΤΜ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Ποιοι ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση σήμερα

Η αστοχία της AI αποτελεί πρόβλημα εμπειρίας πελατών – Είναι η πολυτροπική τεχνολογία η λύση;

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
10:51 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ζάκυνθος: Εφιάλτης για 43χρονη στα χέρια του πρώην συντρόφου της – Ο δράστης επιτέθηκε στους αστυνομικούς και συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία

Υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τις αστυνομικές αρχές στη Ζάκυνθο τα τελευταία 24ωρα,...
08:20 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ηράκλειο: Κορυφώνεται η αγωνία για την 43χρονη Ελευθερία μετά τον θάνατο του πρώην συντρόφου της – Πού εστιάζουν οι έρευνες των Αρχών

Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, τα ίχνη της οποίας χάθηκ...
08:13 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Τροχαίο στο Κορωπί: Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου – Σοβαρά τραυματισμένος ένας 21χρονος

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με έναν βαριά τραυματισμένο αναβάτη σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (21/...
05:23 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (22/4)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης